《郭冰》超消暑！這間台中美食是真的台中老店！在台中開業40多年，每當天氣漸漸變熱，郭冰店內人潮就呈現爆炸是成長，沒辦法！《郭冰》主打台中剉冰，來上一口冰冰涼涼超醒腦，人在台中廣三SOGO、勤美綠園道、美村路或向上市場附近，想吃台中古早味冰店，這間《郭冰》阿偉很推～

郭冰

郭冰在台中開業40多年，是絕對的老字號台中老店！《郭冰》主打傳統古早味冰品，就是台中剉冰、冰沙系列，而郭冰價格非常香甜，不像現代台中冰品名店，動不動就破百以上，就算是郭冰最貴的單品，也都在百元下，真的是夏日佛佛佛佛心台中美食無誤～

台中租車推薦

｜是阿偉國內旅遊、國外旅遊必用APP，裡面可以搞定台中交通、台中住宿跟包套的台中旅遊行程，價格上也有點感受度，當然最多的是勝在安心，有預約不怕臨時沒車可租😂如果很短暫停留台中的話，Go share會是你的好朋友，雖然換算整天車資會更貴些，但只是騎一下，到是還OK～

台中租車(租汽車、租機車)這邊有連結可以預訂，｜價格公開透明，條件跟規範也是明明白白，當然領車時也要先拍照錄影，這是保護自己錢包的好習慣～

郭冰傳統古早味冰品資訊

電話：0960972850

時間：12:00–22:00；禮拜二公休

地址：403台中市西區中美街408號 / 地圖

郭冰在哪

《郭冰》位在中美街上，也是妥妥的中美街美食，不過位置相對於向上市場來說，更靠近台中廣三SOGO，阿偉之前介紹過的昨日花卷、古早飯堂、美村路魚市米糕、鵝媽媽當歸鴨跟炸綺來鹹酥雞都在附近，開車不算方便，要碰運氣，機車更方便些。

只要氣溫變高，《郭冰》店內就聚集一堆客人，人潮非常多，若是要內用，若沒座位可要多等等。

郭冰菜單

郭冰菜單很精彩！但這次沒點冰沙系列，都是點剉冰，畢竟郭冰主打就是台中剉冰，這次也專為台中古早味剉冰月見冰而來，點什麼當然不用再說一次啦～

《郭冰》可以選擇的配料真的太多，除了紅豆綠豆芋頭外，《郭冰》討論最高的，就是有七彩夢幻色澤的粉粿。

郭冰招牌 / 月見冰

說到郭冰招牌，那一定就是飄香多年的月見冰，別看月見冰名聲不顯，但它真的是古早味，阿偉已知的月間冰名店歷史，已有60年之久！而郭冰開了40多年～

月見冰的重中之重就是月見二字，那什麼是月見呢？其實就是生蛋黃！雞蛋經過極低溫後，吃起來脆口脆口的，蛋黃吃起來有淡香也有乳化的香味，雖然月見冰在台灣，已有一兩三代人的歷史了，但這樣的吃法，阿偉還真的是第一次😂

白色粉粿淡淡的香甜跟剉冰很搭。

雖然點餐時有選料，但配料太多，吃到後面真的會忘光光😅

粉粿Q彈Q彈的口感，真的會越吃越愛。

黑糖粉粿比黃色甜度更高一點。

月見冰茶添加的食材太多，口感太豐富，幾乎每一匙都有不同的配料，口感真的超加分。

郭冰評價

《郭冰》是傳統古早味冰店，主打台中剉冰，這次吃的是郭冰招牌月見冰，吃起來的味道非常獨特，但香氣非常香甜，在牛奶冰搭配下，香氣Ｘ香氣不是兩倍香氣的力度，而是次方美味的呈現，剉冰配料很厲害，必吃一定就是粉粿，絕對讓人愛到不行～

審計新村美食推薦

審計新村

你猜猜（黑心地瓜球）

梁婆婆臭豆腐

艸水木堂

三漾冰果室-審計店 (剉冰/冰沙/油蔥酥)

CJSJ 法式甜點創意店

旅禾泡芙之家 審計園區店

勤美綠園道美食推薦

這邊有整理好的勤美綠園道景點介紹跟勤美美食懶人包，後續美食會持續更新。

廟東夜市美食推薦

廟東夜市美食很多，這邊列出幾間阿偉吃過跟網友推薦的在地台中美食，去廟東夜市不知道吃什麼，這幾間可以參考～

廟東菱角酥

廟東清蒸蝦仁肉圓 | 廟東魚翅羹

彭記東山鴨頭

廟東Gugugi雞仔燒

詹家泡泡冰

金樹冰果室

永芳亭肉粽

清水肉圓仔湯

廟東清水排骨麵

正老牌豐原肉丸

洪記蚵仔煎

楊媽媽深坑臭豆腐

台中燒肉懶人包

阿偉吃過的台中燒肉跟網友推薦的台中燒肉店，台中旅遊可別錯過囉～

2024激推10間高CP台中燒肉～

阿偉吃過的台中燒肉吃到飽大整理(持續更新)

這裡也有台中吃到飽大彙整(持續更新)

店家/景點資訊

店家名稱：郭冰-傳統古早味冰品

所在地址：403臺灣台中市西區中美街408號

營業時間：日 一 三 四 五 六 12:00-22:00

店家電話：0960972850

評價：★★★★★ Google即時導航





交通資訊

延伸閱讀