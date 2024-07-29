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台中市西區郭冰 | 台中40年老店冰店，道地傳統古早味剉冰，7彩粉粿超夢幻～

2024-07-29 11:55:10 捲毛阿偉 人氣：6
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窩客好文

捲毛阿偉

發表篇數：60篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 西區

造訪商家：

郭冰
place台中市西區中美街408號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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《郭冰》超消暑！這間台中美食是真的台中老店！在台中開業40多年，每當天氣漸漸變熱，郭冰店內人潮就呈現爆炸是成長，沒辦法！《郭冰》主打台中剉冰，來上一口冰冰涼涼超醒腦，人在台中廣三SOGO、勤美綠園道、美村路或向上市場附近，想吃台中古早味冰店，這間《郭冰》阿偉很推～

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郭冰

郭冰在台中開業40多年，是絕對的老字號台中老店《郭冰》主打傳統古早味冰品，就是台中剉冰、冰沙系列，而郭冰價格非常香甜，不像現代台中冰品名店，動不動就破百以上，就算是郭冰最貴的單品，也都在百元下，真的是夏日佛佛佛佛心台中美食無誤～

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郭冰傳統古早味冰品資訊

電話：0960972850

時間：12:00–22:00；禮拜二公休

地址：403台中市西區中美街408號 / 地圖

郭冰在哪

《郭冰》位在中美街上，也是妥妥的中美街美食，不過位置相對於向上市場來說，更靠近台中廣三SOGO，阿偉之前介紹過的昨日花卷古早飯堂美村路魚市米糕鵝媽媽當歸鴨炸綺來鹹酥雞都在附近，開車不算方便，要碰運氣，機車更方便些。

只要氣溫變高，《郭冰》店內就聚集一堆客人，人潮非常多，若是要內用，若沒座位可要多等等。

郭冰菜單

郭冰菜單很精彩！但這次沒點冰沙系列，都是點剉冰，畢竟郭冰主打就是台中剉冰，這次也專為台中古早味剉冰月見冰而來，點什麼當然不用再說一次啦～

《郭冰》可以選擇的配料真的太多，除了紅豆綠豆芋頭外，《郭冰》討論最高的，就是有七彩夢幻色澤的粉粿。

郭冰招牌 / 月見冰

說到郭冰招牌，那一定就是飄香多年的月見冰，別看月見冰名聲不顯，但它真的是古早味，阿偉已知的月間冰名店歷史，已有60年之久！而郭冰開了40多年～

月見冰的重中之重就是月見二字，那什麼是月見呢？其實就是生蛋黃！雞蛋經過極低溫後，吃起來脆口脆口的，蛋黃吃起來有淡香也有乳化的香味，雖然月見冰在台灣，已有一兩三代人的歷史了，但這樣的吃法，阿偉還真的是第一次😂

白色粉粿淡淡的香甜跟剉冰很搭。

雖然點餐時有選料，但配料太多，吃到後面真的會忘光光😅

粉粿Q彈Q彈的口感，真的會越吃越愛。

黑糖粉粿比黃色甜度更高一點。

月見冰茶添加的食材太多，口感太豐富，幾乎每一匙都有不同的配料，口感真的超加分。

郭冰評價

《郭冰》是傳統古早味冰店，主打台中剉冰，這次吃的是郭冰招牌月見冰，吃起來的味道非常獨特，但香氣非常香甜，在牛奶冰搭配下，香氣Ｘ香氣不是兩倍香氣的力度，而是次方美味的呈現，剉冰配料很厲害，必吃一定就是粉粿，絕對讓人愛到不行～

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店家/景點資訊

  • 店家名稱：郭冰-傳統古早味冰品
  • 所在地址：403臺灣台中市西區中美街408號
  • 營業時間：日 一 三 四 五 六 12:00-22:00
  • 店家電話：0960972850
  • 評價：★★★★★


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