身為人就必須好好吃飯，故 老闆笑說: 好吃吃好 就是個好店名!! 獨棟透天老厝，大門是這樣可翻摺的木製門，掛起燈箱，招牌，正式試營運，純白帆布就這高高掛起，是打算讓老天爺自己上色吧！老宅有販售各種香料、醬料、純素冷凍食品…期間限定內用餐點…是純素料理！適合選擇障礙的朋友來吃飯

好吃吃好 ｜good-eat-well

地址:台中市西區五權西五街88巷32號

營業open : 10:30–20:00 (週一~週三休)

電話：0958-354379（老闆說我可以貼）

FB: 按這裡

▼ 空間環境

純自然光線灑落-戶外雅座區有2桌!!毫無遮蔽…天氣陰晴不定的狀態下嘿嘿嘿….

不同於店門口的低調，室內空間色系選擇鮮明亮橘色Ｘ白色為主色系與牆面上這整排的香料罐子搭配下很峇里島風格！

室內用餐區/ 2F －只有四桌，試營運期間不接受訂位（除非你跟老闆很熟！很熟！很熟！）PAPA超愛靠牆邊旁邊有盆栽的位子，很適合我這種常常一個人吃飯的人!!

提醒2樓是可以走出去看到1樓，沒有護欄!不建議帶不受控的小朋友來這裡!!

老闆聲明: 請勿自行開門， 走向陽台危險 ，真的沒有什麼….(她嚴肅表示 真的沒什麼啊!)

好吃吃好▼ 周間限定餐點

內用餐點-巴西蘑菇松露飯、甘淋涼麵、鷹嘴豆豆腐（香料茶招待），一人廚房趕時間的朋友就不建議來這裡用餐!! PAPA 好愛這樣簡單又美麗的料理有著滿滿用心與原型食物，當這篇發出的時…

闆: 7/18~21 要上新菜單，想吃只能等著輪….

｜巴西蘑菇松露飯

巴西蘑菇香氣烘托獨特香氣佐松露提味，濃郁的程度絕對是清清楚楚除非你鼻塞才可能…聞不到，選搭的泰國茉莉香米與加拿大有機野米，熱量很低，搭配毛豆 綠花椰菜等等食材，調味醬汁是店家自製甘味醬油

還沒開放內用的時候PAPA 就經常跑來這裡買冷凍食物回家，不想開火就拆封蒸熟根據自己的喜好加一點辣醬或是…一點橄欖油一點巴薩米克醋再來點義式香料也很美味，當天硬要搶朋友的盤中食…. (湯匙是乾淨)

｜甘淋涼麵

甘淋涼麵-店內的日曬面佐上店家自製 甘淋醬(麻辣香氣，微辣韻味)屬於最後淋上去的醬料，當天搭配蕃茄，花椰菜，香菜與芒果

PA質問: 為什麼你的”調”醬比我在家弄得更濃郁辣度也比較明顯? 這就是傳說中的別人煮的就是比較好吃??

闆: 偷偷跟你說…因為我用的醬油不一樣!! (竊竊私語，說祕密樣子) 我只用自己做的醬油

PA : 笑!吼….原來還有這樣的秘密 不早說! (闆一臉無辜，我記得我說過啊！）

麵條是日曬麵，店內也有販售，麵條沾附上的細細粉末就是甘淋醬裡的香料們…不軟不硬帶著微微扎實口感，麻辣香氣是溫順不嗆，存在感十足，不張揚但也不容藐視!!

真的 很好拍! 但缺點就是當這區上面沒陽光的時候會”黯淡無光” (上面是透光遮棚)

｜鷹嘴豆豆腐

是浮誇的豆腐!!黃色是薑黃 粉紅色是甜菜根，要讓兩者交融必須分兩次製作，很費工，口感上有點類似花生豆腐，嫩中帶著扎實感，可甜可鹹，當天搭配是鹹的與涼麵相似，醬汁不用多沾，我喜歡這豆腐最後殘留於舌尖上的那股堅果感…

浮誇又美貌…也見兼顧著健康，吃一頓連水果順便補足了

｜香料茶招待(可續)

如果你喜歡印度香料奶茶，那你也會喜歡這裡的香料茶(冰) 當然也可以溫溫喝，偶爾去吃印度料理點香料茶在茶湯裡經常會出現薑，胡椒，香菜等等，這裡的香料茶比較純粹甘甜順口無干擾物出現，喝完可以再續！

香料茶本身有區分 風／火／水／土／快樂，連窗花茶罐一起帶回家吧！

good-eat-well▼ 香料醬料們/DM

香料茶包-風型、火型、水土型、快樂茶，喜歡這樣料理沒吃到

錯過覺得惋惜嗎…有冷凍料理包，歡迎洽問老闆，愛料理的朋友會喜歡這裡販售的各種香料醬料

廚藝不良族與沒時間的可挑選冷凍食材! 據說7/18~21隱藏菜單是純素漢堡!!想吃就自行關注粉絲團揭曉答案，PAPA不負責

吃完美食…周邊這區有很多好吃好玩好逛的…閣樓上的鹹派 /果食男子/八豆咖啡 ….IR等等

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