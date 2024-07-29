台北、內湖美食推薦這家文湖21雞湯麵，一品料理決勝負！很難想像光是賣一種料理界可以讓大家站著排隊等！用餐時間總是大排隊，這家文湖21雞湯麵可是內湖在地人都知道的在地名店，他啥都不賣，就靠一款雞湯蕎麥麵還有一些自製小菜就深深抓住的大家的胃，現在就來看看文湖21雞湯麵的厲害之處吧！

文湖21雞湯麵｜交通方式、停車資訊

文湖21雞湯麵位在內湖美食一條街737巷與麗山街交叉口，搭捷運可到港墘站下車，步行約10分鐘，開車的朋友這條路上也有很多路邊停車格可以利用，要提醒大家文湖21雞湯麵大概只要是用餐時間，附近的上班族會瞬間湧入，如果不想排隊要就早點來，要就過中午吃飯時間再來，外觀沒有明顯的招牌，跟朋友約經過兩次他都沒發現….

文湖21雞湯麵｜用餐環境

文湖21雞湯麵的用餐環境是白色系的文青風，加上外面都有綠意盆栽，透過自然光的照映下，整體用餐環境相當明亮舒適，生意真的很好，我來的時候是接近中午用餐時間，一下子店裡店外就已經都是人了

自助式拿取餐具與碗筷，還有辣椒醬油可以自取，然後店家還有提供電動磨的黑胡椒，可增添加點到雞湯麵裡風味更有層次唷

文湖21雞湯麵｜菜單

文湖21雞湯麵的菜單很簡單，就賣一種雞湯蕎麥麵，然後可以選擇菜肉增量，也可以點豬排或是雞里肌來增加豐富度，另外還有一些自製小菜均一價都是40元

小菜櫃，整齊排放看起來就是好吃樣，不少人來點一碗麵搭配兩到三種小菜，小菜都是店家自己做的唷，雞湯麵都是現點現煮，可以先拿些小菜邊吃邊等

文湖21雞湯麵｜推薦必點

今天跟朋友兩個人來用餐，一人一碗雞湯麵，加上小菜，整桌看起來挺豐富的，兩個大男生吃完也是很飽！

雞湯蕎麥麵，文湖21雞湯麵的雞湯蕎麥麵有大小碗（100元/120元），小、大碗是差在麵量（多半球）跟湯量，肉量跟菜量是沒有分別，可以另外加價增加菜肉的份量，今天點的是標準版的

雞湯蕎麥麵有三片雞胸肉，雞胸肉有些微裹粉，吃起來有點像是很嫩很嫩肉羹的感覺，而且雞胸肉非常軟嫩，加上雞湯的浸潤，清爽好吃！

我覺得本體還是它的雞湯，只單純用蔬菜跟雞去熬煮，味道非常純粹乾淨，雞湯的香氣也很濃郁，湯頭很清澈，感覺像是類似法式澄清湯的做法，有夠好喝的啦

蕎麥麵口感Q彈，帶點嚼勁，越是咀嚼越能感受到麵香，均勻的沾附雞湯，入口有夠滑順，吃這雞湯麵不管冬天夏天都非常合適啊，而且清爽不油膩還是食物原型，吃起來就是健康美味

我建議可以加點現磨的黑胡椒粒，微微的黑胡椒香氣加上胡椒辣度刺激感，提鮮增香

現煎醃豬排，豬排經過獨家特製醬料醃製後，採用小火慢煎的方式精心烹調，不添加任何外層粉衣，賦予了豬排一種濃郁的古早味，使其既柔軟又富含肉汁

現煎雞里肌，用煎的也太漂亮啦，金黃的色澤看起來非常誘人，雞胸肉吃起來非常的軟嫩清爽，可以吃到雞里肌本身的鮮味跟口感，很厲害ㄟ！

精選小菜，我站在小菜櫃前看了好久才決定選哪些小菜，這裡的小菜也是走清爽的風格，不會過度的調味，搭配雞湯相得益彰

小菜我非常推薦他們的糯米椒小魚乾、煙燻豆皮絲跟滷香蛋白，滷香蛋白吃起來有點像茶葉蛋的感覺，沒有蛋黃吃起來嫩嫩的很爽口，煙燻豆皮絲非常厲害，豆皮吃起來很有彈性外，還帶有鹹香的煙燻感，糯米椒小魚乾則是我的最愛，糯米椒吃起來不會辣，軟中帶脆加上小魚乾的鹹鮮，非常開胃

文湖21雞湯麵以其雞湯麵聞名，被許多人譽為神級美食，其烹調手法完美迎合了當代的飲食趨勢，強調健康與美味兼具，低油低鹽的烹調方式受到廣泛好評，令人一試難忘，那獨特而迷人的美味讓人銷魂，強烈推薦給大家！

文湖21雞湯麵

地址：台北市內湖區麗山街68巷5號

電話：02 2771 8881

外送平台：有

營業時間：11:00–13:50, 17:00–20:50（週一公休）

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