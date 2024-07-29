太久沒回花蓮，沒想到家裡附近開了那麼多特色店家，花蓮民德四街有間很可愛的早午餐店「傷心男孩俱樂部」，光是取名就很吸引人，賣的是澳式早午餐，有花蓮不常見的巴西莓果碗，還是百年老宅改建而成的餐廳，前後院也都有戶外區，不過天氣超熱還有小黑蚊，假日來用餐室內坐滿滿，強烈建議假日來用餐要先訂位，不然很容易一等就是一個小時喔！

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傷心男孩俱樂部 營業資訊

傷心男孩俱樂部Sadboysclub（Brunch、Açaí Bowl、Coffee)（花蓮美食、澳式早午餐專賣）

評分： / 4.4

/ 4.4 地址：970台灣花莲市民德四街7-1號1樓( 地圖 )

電話：

營業時間

星期一: 09:30 – 17:00,

星期二: 09:30 – 17:00,

星期三: 09:30 – 17:00,

星期四: 09:30 – 17:00,

星期五: 09:30 – 17:00,

星期六: 09:30 – 17:00,

星期日: 09:30 – 17:00

星期一: 09:30 – 17:00, 星期二: 09:30 – 17:00, 星期三: 09:30 – 17:00, 星期四: 09:30 – 17:00, 星期五: 09:30 – 17:00, 星期六: 09:30 – 17:00, 星期日: 09:30 – 17:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

傷心男孩俱樂部 位置｜環境

「傷心男孩俱樂部」就在中一豆花同一條路上，大約一百公尺距離吧，吃完早午餐可以再去吃豆花消消暑。傷心男孩俱樂部的佔地蠻大的，兩層樓的老宅，不過用餐區只開放一樓。

用餐空間佈置的挺用心的，有色彩鮮明的畫作以及帶有童趣的公仔，座位寬敞，人多但還好不會太吵雜，還是寵物可落地的寵物友善餐廳喔！

戶外有弄的像露營區的座位區，夏天不太適合坐外面，只是站在戶外拍個照一下就被小黑蚊叮了好幾個包。

傷心男孩俱樂部 菜單

早午餐有已經搭配好的早餐盤，也可以自選配料四種以上搭配成一盤，早午餐走的是澳洲風格，新鮮食材原型食物，還有豐富的巴西莓果碗、水果杯，可以單點麵包，他們家的麵包很好吃，這次點了一種，真的很好吃，覺得吃不夠點太少了！飲料搭配餐點的話可以折抵三十元。

傷心男孩俱樂部 餐點

燕麥拿鐵

飲料很大杯，燕麥拿鐵的口味跟口感都很濃郁，就算加了冰塊也不會覺得水水的太淡，豆子選的很好。

自選早餐盤

點了酪梨檸檬油醋、嚴選挪威煙燻鮭魚、香煎亞麻籽麵包、太陽蛋、香料烤蕃茄，五種食材搭配成早餐盤，每一樣擺放的都壁壘分明，食材新鮮，看起來就是好吃樣。

自製的檸檬油醋淋到酪梨上，可以將燻鮭魚、酪梨放在麵包上一起吃，溫和的酸甜香氣很開胃，亞麻籽麵包切的帶點厚度，所以就算沾著吃也不會變得濕濕軟軟，而且就算麵包單吃也很好吃，先前去的早午餐店麵包切得太薄，跟其他食材一直吃，麵包變得很沒有存在感。

香料烤蕃茄使用的是小番茄，所以甜味大過於酸味，也非常開胃。

這次來傷心男孩俱樂部用餐，餐點的表現有大於期待值，吃了一點都不傷心，早午餐盤每一樣都好吃，環境也很加分，還好這次沒訂位來用餐也不用等太久，下次回花蓮要再來吃一次！

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