《荳神綠豆沙》好清涼好退火！阿偉必須認真說荳神綠豆沙這家台中飲料店，其實是中美街美食無誤😂但前提是天氣熱到棟咩著，原本以為這條件算高了，但沒想到幾陣子超級扯，動不動就上高溫，中午單單吃台中涼麵還不夠，必須在點杯冰沙來退退熱，這天在市區工作，那天氣真的熱到差點升天，人在向上市場附近，天氣熱到沒食慾吃台中美食，等到晚餐時段，才邊買向上市場美食墊墊胃，再搭配《荳神綠豆沙》消消暑，怎不去吃向上豆花？拜託！這天氣哪可能不排爆阿🤣

荳神綠豆沙

《荳神綠豆沙》這間中美街美食其實阿偉注意很久了，不僅僅是店名吸引我的好奇，更有天氣因素在裡面，夏天的下午超需要來點冰冰涼涼的消暑飲品，若來買中美街美食或是去向上市場去吃向上市場美食時，來荳神綠豆沙買一杯冰沙消消暑剛剛好～

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荳神綠豆沙資訊

電話：0906556916

時間：10:00–22:00

地址：403台中市西區向上北路203號 / 地圖

荳神綠豆沙分店

荳神綠豆冰沙（向上店）

荳神綠豆冰沙（永興店）

荳神綠豆沙在哪

《荳神綠豆沙》就位在中美街與向上北路交叉口，詳細位置就在曾記鵝肉跟炒飯鬃獅正對面，轉角處就是上次阿偉介紹的有心臭豆腐跟還沒吃的金門炒泡麵，這邊適合騎機車不適合開車，因為市場周圍本身就是一個大問題😂

荳神綠豆沙菜單

荳神綠豆沙菜單選擇不多，基本上只有紅豆冰沙跟綠豆冰沙兩種可以選擇，第三選項則是混搭，當然荳神綠豆沙也能加鮮奶！畢竟牛奶跟冰沙就是絕搭組合，少一不可🤤

《荳神綠豆沙》最讓我喜歡的一點，就是冰沙給的超級滿，不只是裝成到杯子裡面，還深怕客人喝不夠，特別敲敲打打讓冰沙變得更加紮實，光憑這點，阿偉特別推薦大家來吃向上市場美食或來買中美街美食當餐點時，可以特別來買杯荳神綠豆沙，絕對是頂級的享受。

《荳神綠豆沙》給的鮮奶量也沒在客氣，冰沙裝了8分滿，剩下2分是牛奶填滿，真的必須給《荳神綠豆沙》一個大大的讚！

在荳神綠豆沙買了兩招人氣最高的荳神綠豆沙招牌，第一個是百喝不膩的經典台中飲料綠豆沙牛奶，另一杯則是小小升級版雙色牛奶冰沙，不過台中道路真的越來越爛，都刻意放在機車箱內，還固定好盡可能減少搖晃了，沒想到最後還是…😑

荳神綠豆沙 / 雙色牛奶冰砂

《荳神綠豆沙》招牌就是雙色牛奶冰沙拉，這杯是紅豆冰沙加綠豆冰沙的組合，要不要加牛奶就看個人喜好了，喜歡喝起來滑順點又有奶香的話可以加！喝起來的紅豆香氣與綠豆香氣都表現很不錯，不會因為混在一起，而喝不出來～(買的當天蛇丸剛好在介紹逢甲夜市，有好幾間逢甲美食阿偉都介紹過😂

荳神綠豆沙 / 綠豆冰沙牛奶

綠豆冰沙牛奶也非常好喝，綠豆冰沙與牛奶的比例，在喝的時候不會偏頗一邊，喝起來有滿滿的綠豆味，更有鮮奶滑順後的香氣，要不是冰沙類不耐放，不然下午光喝這杯就超消暑！

荳神綠豆沙評價

荳神綠豆沙好喝！雖然綠豆冰沙基本底分就高，但《荳神綠豆沙》用料實在，給的也是滿滿滿，鮮奶更是給了約有1/4~1/5杯，這就超有誠意了～

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店家/景點資訊

店家名稱：荳神綠豆冰沙（向上店）

所在地址：403臺灣台中市西區向上北路203號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 10:00-22:00

店家電話：0906556916

評價：★★★★★ Google即時導航





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