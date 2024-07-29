士林站 | 知多家豬排甜點專門店 士林官邸美食

許多老台北人的回憶中，應該都有的咖哩或豬排，還有大家念念不忘的餐後甜點。知多家豬排甜點專門店 士林店，位於捷運士林站及士林官邸附近，令人吃到滿滿的回憶！

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士林美食推薦 知多家豬排甜點專門店

主理人呂先生曾在知多家公司服務30多年，從前日本老闆手上接手，維持著大家都熟悉的餐點。布丁跟甜點目前都是呂先生做，品質非常優秀，並十分受到歡迎，被網友稱為：被豬排耽誤的布丁店。

知多家豬排甜點專門店 在哪怎麼去

知多家豬排甜點專門店士林店，位於捷運士林站1號出口，步行3分鐘即可抵達。過個馬路就是士林官邸，可以安排半日遊的行程。

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Tit Tok： 愛吃愛玩的艾方妮

知多家豬排甜點專門店 內部裝潢

一進門就可以感受到日式家庭餐廳的風格，大量的木質帶來溫馨的氛圍。

適逢午餐尖峰時間，不少上班族或是家庭客人，都來享用美味料理。

知多家一直被人津津樂道的甜點，真心很推薦！在剛出社會領薪水，能吃到知多家的豬排及甜點，一直是青春歲月不能抹滅的一段美好記憶。

除了冷藏甜點，也有常溫甜點。

可以利用LINE@集點，可以享有各種優惠。

知多家豬排甜點專門店 外帶菜單

這天午餐時間來訪，許多外送平台的訂單不少，桌上堆滿等待外送的便當。

除了便當，也有三明治，當然不能少了必吃的甜點。

知多家豬排甜點專門店 菜單meun

詳細菜單 請點連結

比許多人年齡都還大的知多家，於1988年進駐台灣，成立了咖哩專賣店，而後又設立了台灣第一家日式豬排專賣店，是陪伴許多人成長的日式家庭料理。知多家長久以來，都一直嚴選食材堅持手工製作，從肉、油、麵衣到醬汁，這四項要件融合出美味的豬排。

知多家豬排甜點專門店 白飯 高麗菜 味噌湯 無限續加

點餐後，服務人員就會先送上高麗菜，細切成0.1公分的高麗菜絲，淋上桌上的和風醬汁享用，冰鎮後口感脆甜多汁，搭配豬排就是補充了大量的纖維質，營養均衡。

還有會送上黑白芝麻粒及研磨棒。讓客人自行將芝麻磨碎，可以留一些完整的芝麻粒增添口感。

加入桌上的豬排醬汁，攪拌後混合芝麻香氣，接著可以豬排沾取醬汁更添風味。

知多家豬排甜點專門店 餐點介紹

所謂的御膳就是套餐，都會附上白飯、味噌湯及醬菜。當然還有無限續加的高麗菜絲。

知多家豬排甜點專門店 飲料加購價 $60

點套餐可以加購80元的飲料，這天我們選了可樂及炭燒脆梅汁。

知多家豬排甜點專門店 前菜加購價 $130

點套餐加價的前菜很豐盛，有烏梅酒、黑豆、茶碗蒸、明太子蟹卵沙拉及日式小菜。

知多家豬排甜點專門店 黑豚腰內御膳

點黑豚系列餐點，可選味噌、咖哩或蘿蔔泥三選一的醬汁來搭配，艾方妮選了清爽的蘿蔔泥。

這個黑豚腰內肉採用的是，擁有豬肉界賓利及豬肉界和牛的美稱。飼以啤酒酵母及有機硒元素，飼養期長達8個月，肉質完熟，纖維完整。

腰內肉就是比里肌肉來得軟嫰，肉質Q彈甜度高，油質豐富滋味香醇。沾上蘿蔔泥很清爽，或是沾點酸甜的豬排醬，味道更濃郁。

知多家豬排甜點專門店 唐揚炸雞蛋包咖哩御膳

咖哩加上蛋包，就是一個令人無法抗拒的組合。

滑嫰的蛋包包覆著白飯。白飯採用的是台灣的芋香米，迷人的香氣加上富嚼勁的口感，與蛋包及日式微甜咖哩醬一起入口，口感絕佳。

在咖哩醬上是四大塊唐揚炸雞。

金黃酥脆的唐揚炸雞，是許多人很愛的料理。

咬下後的炸雞，麵衣不會太厚，吃得到鮮嫰的口感，和上咖哩醬汁，就是一個滿足啊！

知多家豬排甜點專門店 牛肉壽喜燒御膳

沒想到可以在豬排專賣店吃到壽喜燒吧！

在鐵鑄鍋的底層放上了壽喜燒醬汁，套餐附上一盤牛肉、白飯、醬菜及一顆生雞蛋。如果想要更豐盛一點，還有肉片、烏龍麵、蔬菜豆腐等可加點。

利用新鮮蔬菜及特製醬汁融合成鹹甜的壽喜燒醬汁，食材在裡頭煮熟後都帶著特殊的鹹甜香滋味。壽喜醬汁熬煮過後，會越加濃郁，如果覺得味道太重，可以加桌上保溫瓶內的烏龍茶，調和後更讓湯汁更香甜。

壽喜燒附的牛肉片，相當地大片。

美麗的油花實在太誘人！

建議牛肉不用涮煮太久，粉嫰的肉看起來是不是很欠吃！

此時牛肉沾取混和七味粉的蛋液，口感超滑嫰香甜。

知多家豬排甜點專門店 手工布丁甜點

用完主餐，來到令人期待的甜點時光。

普羅奇尼 柔滑布丁

這個布丁是知多家的招牌，也是令人懷念的好味道。進口鮮奶油加上鮮奶、蛋黃及焦糖，完美比例結合成三段式的口感，入口盡是香滑柔軟，就是記憶中的香甜滋味。

普羅奇尼 烤布蕾

敲開上面脆甜的焦糖，加上軟滑嫰香的布蕾，感覺舌間上的甜蜜。

普羅奇尼 芒果提拉米蘇

以浸潤了芒果醬及果泥的蛋糕取代了手指餅乾，底層是布丁，加上芒果風味的卡邦起司，一口吃到綿密極致的美味。

知多家豬排甜點專門店 宅美味調理包

最近天氣熱不想出門，也很怕待在廚房，這天見到知多家有出調理包，打開加熱就可以吃，實在很方便，更重要的是原型食物加上基礎調味，沒有過多添加物，令人好安心！

調理包以豚之家的品牌推廣，知多家以炸豬排為主，豚之家以丼飯為主，甜點則是普羅奇尼，採複合式經營模式。

『宅美味調理包』精選五種家常美味：分別是炭香牛肉、醬燒牛腱、壽喜豬肉、生薑燒肉及照燒雞肉。還有店內人氣特製醬菜。

訂購連結： https://forms.gle/dDJ7mBqjt49kLZ7Q8

知多家豬排甜點專門店 調理包開箱

最近天氣太熱，下廚變成一件痛苦的事。有了料理包，就能迅速上菜，真是煮婦福音。

料理包只要加熱一下，搭配一下水煮或氣炸的蔬菜，加上溏心蛋，就是簡單美味的一餐。

特製醬菜

在知多家吃的好吃醬菜，也帶一包回家搭餐吃，酸甜爽脆的滋味令人一口接一口停不下來！

醬燒牛腱

醬燒入味的牛腱，還吃得到軟嫰的牛筋，就連洋蔥都好吃極了！每包都附有湯汁，淋在白飯上簡直就是白飯殺手。

生薑燒肉

日式家庭料理肯定少不了生薑燒肉。

鹹香帶甜的五花肉，已燉至軟香，這對牙口不好的小孩或老人家，非常地友善！暑假期間，這樣簡單的料理就能簡化廚房工作，真的太棒了！

白巧夾心禮盒

別忘了知多家也是甜點專賣店。

這天帶了一盒白巧夾心禮盒，六入裝送禮自用兩相宜！很用心的內餡，是很完美的下午茶點心！

對於許多年輕人而言，知多家或許很陌生，但對於老台北人而言，是一種回憶殺！也曾是日式豬排及甜點的代名詞。有機會來到士林，推薦也來嚐嚐喔！

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Tit Tok： 愛吃愛玩的艾方妮

知多家豬排甜點專門店士林店 店家資訊

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地址：台北市士林區中山北路5段523號

電話：(02) 2889-2270

營業時間：11:00 ~ 21:00 (最後點餐時間為20:45)

普羅奇尼甜點專賣店 / 豚之家丼飯

地址：台北市中山區德惠街167巷18號1樓

電話：(02) 2593-2686

營業時間：9:30 ~ 19:00