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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 花蓮縣花蓮市【花蓮】坡上，一開門就客滿，日系甜點咖啡廳

花蓮縣花蓮市【花蓮】坡上，一開門就客滿，日系甜點咖啡廳

2024-07-29 14:25:05 ✡水晶安蹄✡ 人氣：21
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窩客好文

✡水晶安蹄✡

發表篇數：1370篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：花蓮縣 > 花蓮市

造訪商家：

坡上
place花蓮縣花蓮市花蓮縣花蓮市新興路35號之3
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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這次回花蓮，去了朋友推薦的一間位於美崙山旁甜點店「坡上」，不定期公休，這次回去只有遇到禮拜六有營業，一定要開門前就去排隊，下午兩點開始營業，這次排在第三組，入座秒客滿，連杯盤器皿都是作家作品，擺設佈置很講究，就連甜點飲料都很優秀！

Table of Contents

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坡上 營業時間

  • 坡上
  • 評分： / 4.8
  • 地址：花蓮縣花蓮市新興路35號之3( 地圖 )
  • 電話：
  • 營業時間 
    星期一: 14:00 – 18:00,
    星期二: 14:00 – 18:00,
    星期三: 14:00 – 18:00,
    星期四: 14:00 – 18:00,
    星期五: 14:00 – 18:00,
    星期六: 14:00 – 18:00,
    星期日: 14:00 – 18:00
  • 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

坡上 位置｜環境

「坡上」就在美崙山米老鼠上去一點的位置，正對面白線處可以停車，開車來的話停車不是太困難，座位太少比較是問題。

內用只有九個位子，三個靠窗，三個兩人座需要脫鞋盤腿坐，不能訂位，只能現場排隊候位登記，所以提早到比較好。

店內環境非常日系風格，木質裝潢，還有薰香，門口還有遇到可愛的貓咪，店內很安靜，客人都是小聲談話，老闆講話也是輕輕柔柔的，整體環境很舒適，而且傢俱擺設都很有質感。

坡上 菜單

入座前會先被引導到櫃檯拍菜單，用手機先拍下來，入座後再看要點什麼，飲料的售價算是很親民，義式咖啡百元不到，牛奶類120元，茶飲價格比較高，但是很好喝。除了甜食還有鹹食咖喱飯喔！

坡上 餐點

冰美式

咖啡上桌後，老闆還會提醒先喝喝看濃淡度是不適合，都可以調整，覺得太淡的話還會再附上小杯濃縮咖啡，真的很貼心，個人喝起來覺得不用調整就已經很好喝了，不會苦澀也不會太酸，很合口味，可惜沒有燕麥奶，因為沒辦法喝牛奶，不然還真想點焙茶牛奶或是拿鐵來試試。

芒果焙茶戚風

很好吃的戚風蛋糕，使用的是新鮮芒果，口感味道沒話說，台灣芒果就是優秀，搭配上的奶油不甜不膩很清爽，戚風蛋糕部分有的淡淡的焙茶香氣，口感輕柔不會太乾，真的很好吃。

焦糖香草布丁

細緻滑嫩帶有香草香氣，布丁上還看得到黑黑的香草籽，焦糖味濃厚不會太甜，口味上也很棒。

吃到一半老闆還會附上分享茶，來自坪林的茶，香氣濃郁又回甘。

來到「坡上」吃甜點，除了享受餐點也享受店裡的氛圍感，很舒適、很放鬆，而且坡上的甜點會隨季節變化，下次回花蓮有機會再來試試不同的甜點，記得要來的時候先上ig看看有沒有公休喔！

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