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南投新地標終於來了！有全台最美休息站美稱的「日月町複合式商場」將於2024年8月1日(星期四)盛大開幕！除了擁有六都以外第一間蔦屋書店Tsutaya Bookstore外，日月町複合式商場還能提供顧客逛街、觀賞、休息、用餐和放鬆心靈等多元需求。其位置落於往日月潭及埔里必經的愛蘭交流道出口黃金地段，期待能夠延續地方繁榮，創造埔里新價值！
「日月町複合式商場」佔地1.3萬坪，耗資10億元，歷時三年精心打造。商場主要分為三大區域：首先是主要建築物「上山前町」，一二樓提供餐飲品牌、特色零售及多個觀景平台，形成垂直微型聚落。接著，三到四樓進駐全球最美的日系書店「蔦屋書店Tsutaya Bookstore」，獨家引進多款日本精釀可樂品牌如「伊良可樂」、「TOBA TOBA可樂」、「TOMO可樂」，以及中部首次登場的日本人氣食材選物品牌「AKOMEYA TOKYO」。商場內還匯聚了知名品牌如「日月本家」、「朝霧茶莊」、「有益帖」、「洪鑼灣」，並設有「WIRED CAFE」，提供漫讀空間，融合書籍、電影、音樂和咖啡餐飲等藝術及美學元素，形成「共享空間(Share Lounge)」，為顧客帶來全新的渡假體驗。
其次是匯聚「YANOKOKU、桑心實驗室、文武茶心、來速咖啡、茶茶小王子、囍串串、Jay's Pizza、高關紅豆餅」等豐富特色美食的餐車聚落「山延廊」，為遊客提供不同的餐飲體驗。
最後則是「日之介」，此區域未來將為策展空間，使書香、文青氣息更甚！首波地景藝術將展出日月町專屬，熱愛放鬆漫活的吉祥物－青蛙「浮拉格」。其以討人喜愛的外表和山城漫活的態度聞名，象徵著現代人往郊區追求的平靜，相當治癒可愛。更邀請知名短視頻爆紅插畫家Rachel Liao，以「蛙蛙休假日」為主題，推出期間限定聯名扭蛋！融合文創和山城風光，為日月町增添愜意慢活的極致氛圍。
日月町複合式商場
地 址：南投縣埔里鎮中山路四段235之8號
官方網站：《日月町複合式商場官網》
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