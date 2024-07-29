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這家南京三民捷運站附近的浮誇海鮮丼飯就在東引小吃店旁邊，掛著大大燈籠的招牌裡面的餐點真的是名符其實的浮誇！份量大到直接把飯都蓋滿！新鮮又美味真的是CP值很高！

浮誇海鮮丼飯地點位置

浮誇海鮮丼飯位於台北捷運松山新店線的南京三民站走路只要2分鐘，搭捷運去也相當方便！附近辦公室很多，要找停車位的話反而會走比較遠，機車停車格倒是滿多的！

藏在291巷內的小小位置卻有很亮眼的表現，仔細確認後才發現老闆的過去其實很顯赫，原本學室內設計跟攝影，轉戰蘭成精英的副總監，現在挑戰自己所以自己出來創業開店，同樣的人生但是他學會了一堆東西，中西餐、日料、咖啡、攝影、室內設計一手包辦到底要多誇張？也難怪這樣小小的丼飯他卻做出了很磅礡的氣勢。

浮誇海鮮丼飯菜單價格

浮誇海鮮丼飯的價格真的很平價，只要200~300出頭，最貴也不超過1000元，所有丼飯都有附贈味噌湯，很佛心

如果你吃商業午餐的話，更是超值得不像話！

完整菜單如下↓

浮誇味噌湯 0元

這個贈送的味噌湯裡面，除了有魚肉、豆腐、海帶芽之外

還有兩隻蝦子哀！真的很誇張！這居然是贈送的～而且魚肉很大塊，比爭鮮賣的還要豐富！隨餐附贈太佛了吧

推！ 刺身盛合丼 360元

每天的刺身多少有點不同，我們今天的刺身也太豪華了吧！

而且這個烤蝦好大一隻～居然還有鰻魚！賺爛！

鮭魚、鰈魚、花枝、旗魚都有！超級豪華分量這麼多才三百多真的有划算

儘管我們今天晚上七八點才到，浮誇海鮮丼飯的每一個食材都很新鮮

尤其這個炙燒的明太子香氣很足，蝦子還有蝦膏有夠奢侈

值得一吃！

爽吃！ 炭烤中卷丼 300元

浮誇海鮮丼飯的這個中卷丼才300元不吃太對不起自己了吧！

超大隻中卷光看口水就要滴下來了～肉質Q彈有咬勁，炙燒過那個外表更是香濃！尤其那個中卷鰭跟中卷腳香到不行～真的有夠浮誇

分量很大，中間還有一顆半熟蛋

吃到超滿足！無怨無悔

整體吃下來，浮誇海鮮丼飯的丼飯真的浮誇到我們醉生夢死，真的很滿足！唯一比較可惜的就是浮誇海鮮丼飯的餐具清潔比較差了一點點，但是不影響井飯本身的品質跟水準，如果要訂購外送或外帶就可以克服這個餐具問題，這一餐肯定滿足到爆炸！松山區美食我推薦浮誇海鮮丼飯，真的很好吃！值得回訪的美味

店家/景點資訊

店家名稱：浮誇海鮮丼飯專門店

所在地址：105臺灣台北市松山區南京東路五段291巷20弄24號

營業時間：一 二 三 四 五 六 11:00-21:00

店家電話：02 2722 2666

評價：★★★★

備註資訊：

14:00~17:00 休息 Google即時導航





交通資訊

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