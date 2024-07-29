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台南市中西區吃。台南市｜中西區。「郭家粽」友愛市場美食，超人氣老字號粽子店，小高品嚐心得台南老店肉粽.菜粽比較美

2024-07-29 15:45:07 樂天小高&樂天人生 人氣：12
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窩客好文

樂天小高&樂天人生

發表篇數：2528篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 中西區

造訪商家：

郭家粽
phone06-2213516
place台南市中西區友愛街117號（友愛市場內）
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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位在友愛市場路邊三角窗攤位很顯眼。

小高最近來友愛市場品嚐立吞壽司」的日式美食，經過郭家粽勾起我再品嚐慾望，小高就在2017年就分享過「郭家粽 」美食文章，經過這幾年肉粽從30元漲至45元，菜粽每粒是從25元漲至40元，唯一沒變是味噌湯每碗維持10元，小高品嚐覺得不錯吃定價合理，值得樂天小高推薦給您品嚐。結論是小高覺得 台南老店肉粽 菜粽 是比較值得推薦（較好吃）

攤位周遭都有放置供客人坐下來用餐，攤位環境看起來很整潔舒服。

攤位上方有掛上菜單供客人點餐參考，菜單有肉粽45元、菜粽40元及味噌湯10元等。

裡面攤位這位老老闆還在忙碌中，一旁有位中年人各司其職幫忙中。

這張照片老闆還是很健朗經營這間攤位。

小高今天就點肉粽45元、菜粽40元及味噌湯10元等。

這樣一餐份量十足總共花費95元真很便宜。

這盤是肉粽45元與菜粽40元，淋上自製醬油膏再灑上花生粉和香菜。

這菜粽裡面滿滿粒粒飽滿的花生，菜粽很糯米很軟Ｑ花生鬆軟真好吃，但是小高還是比較喜歡「明和菜粽」的菜粽。

這肉粽很大粒定價45元很合理。

撥開肉粽裡面有雙層肉、香菇、花生與鹹鴨蛋等配料，可惜是這肉粽香氣不足口味普普的

這是味噌湯10元。

這碗味噌湯裡面還有油條這麼大碗才10元，這味增湯味道偏爽口不錯喝

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「郭家粽」用餐空間很整潔舒服，服務很親切，整體口感有水準定價還合理，值得樂天小高推薦給您品嚐。


檢視較大的地圖

店家資訊：郭家粽

住址：700台南市中西區友愛街117號

營業時間：06:00–15:00（週一、二公休）

電話：0931-956-381

 樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com

Line ID：0937318086（不是電話喔！）

或臉書私訊

部落格圖文皆為原作，切勿私自取用

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