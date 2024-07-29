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台中北屯日式爐端燒串燒居酒屋

吃個香魚也很有儀式感，除了看到又肥又大隻的香魚

抱著飽滿的魚卵，插在沙堆圍著炭火反覆炭烤

上桌還有專人開魚去刺，外加贈送一杯清酒，很特別又搞剛

想要飽足感一點就可以點土鍋飯和壽司塔可飯都滿有特色

【ととや和道屋 炉端酒時-北屯旗艦店】

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ととや和道屋 炉端酒時-北屯旗艦店影片

ととや和道屋 炉端酒時-北屯旗艦店介紹

和道屋目前在台中已經有兩間分店

這間北屯旗艦店是最近幾個月新開幕的

主打的就是取自日本爐端燒的概念，透過炭火烤製新鮮的食材

沒有多加浮誇的調味，單純享受剛烤好還會燙手燙口的鮮味

想要來嘗試一下，馬上來預約吧

ととや和道屋 炉端酒時-北屯旗艦店用餐環境

餐廳的外觀看起來是滿有日式的風格，而且保有台中餐廳的特色，就是大

餐廳內部大概有分為吧台區、包廂區以及多人桌

如果是兩人用餐，滿推薦坐在吧檯的，除了可以跟師傅互動外

也可以近距離看到食材圍在炭火的烤製過程

吧檯的後方就會看到正在然後地炭火

等一下周圍就會插上食材去烤製

另一邊則是有兩人以上，就滿適合一旁的用餐區

如果更多人或者是想要隱密性高一點的包廂區

這裡有提供幾區包廂可使用

ととや和道屋 炉端酒時-北屯旗艦店菜單

菜單在這，餐點非常多樣化，大概要點一些經典菜色

就從串燒和爐端燒系列點起，如果飽足感的話就點土鍋飯或壽司塔可

ととや和道屋 炉端酒時-北屯旗艦店餐點介紹

【母香魚：380元】

來這應該是必點的吧，如果你是害怕魚腥味的人

可以跟你說~這非常安全，也是母香魚才有這儀式感的吃法

母香魚在炭火邊被翻烤著

烤完端上桌，服務人員還會幫忙拔魚鰭

把魚鰭放進一旁的清酒裡，等一下喝清酒就可以嚐到淡淡的炭香味

接著開始剖腹去刺，整條魚卵很肥沃的躺在那

沒有多餘的調味，只吃原味，就是爐端燒的真締

魚肉細緻魚卵紮實，一口魚肉一口清酒，很搭

上方還有一排明太子可以增加鹹味

單吃可能會有點鹹，建議可以搭配魚肉或魚卵享用

【海虎蝦：220元】

這海虎蝦的蝦身還滿大隻的，口感紮實Q彈

一樣沒有什麼調味，就是單純吃蝦子本身的甜味

【比目魚融化壽司塔可：180元】

取自塔可飯的概念，將比目魚以及相關食材放在海苔上

不像壽司捲或握壽司，就是直接拿起海苔直接享用

口感有層次，可以嚐到比目魚的油脂香味

想要吃點主食的朋友可以點來品嘗

【炸蝦壽司塔可：100元】

另一個口味是炸蝦，一整隻炸蝦，酥脆的炸衣

真的很滿足

【橙醋漢堡排鐵板燒：220元】

厚實的漢堡排，肉質上是偏比較紮實，瘦肉成分居多

所以吃多也不會膩口，上方沾有橙醋的蘿蔔泥，具有解膩的作用

【蔥鹽牛舌：280元】

脆脆的牛舌，一定要沾上蔥鹽，提升牛舌的肉汁甜味

很過癮

【日本和牛肋條：360元】

這個牛肋條，調味的很剛好，醬汁鹹甜鹹甜的

牛肋條本身就是油脂比較多的部位

吃起來軟嫩夠味

【炭味雞鬆土鍋飯：280元】

看到鍋內有一些調味過的肉末和生蛋黃

服務人員協助充份攪拌，讓每顆飯粒都沾上了肉末和醬汁

鹹鹹香香的，滿下飯的

【鮮魚味噌湯：90元】

湯品的部分，CP值滿不錯的

魚肉滿滿，味噌是白味噌就是鹹味較低甜味較高

【蜆仔蒜頭湯：90元】

蜆仔蒜頭湯喝了身體和胃都暖了起來

感覺精氣神滿滿，充滿活力

ととや和道屋 炉端酒時-北屯旗艦店評價

如果是要嘗鮮嘗嘗看爐端燒的料理可以體驗看看

畢竟在單價上會比較高一點

我們吃下來一個人均價也落在1000多元

但確實烤香魚是滿值得一試或者是跟朋友小聚小酌滿適合

推薦給大家

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ととや和道屋 炉端酒時-北屯旗艦店餐廳資訊

預約網址：https://line.me/R/ti/p/@osb5998g?ts=07071808&oat_content=url

營業時間：17:30~00:30(週二公休)

地址：台中市北屯區敦仁街123號

電話：04-2369-3123

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