說起日本的機場,大家一定覺得東京成田最好買!可是每次去總覺得店的重複性有點高阿….真正的銘物還是要在市區才有!但是來了新千歲機場這麼多次,每次留給機場的時間都越來越長!國際線的確普普通通但是走往國內站真的是從出境大廳一路可以玩四層樓!前幾次都吃完才想到,這次好不容易阻止自己貪吃的嘴巴先拍了再說! 之後應該也會陸續增加介紹喔 (因為我又排定了明年的滑雪行程了!)

南蛮菓子 北海道牛乳カステラ

由曾獲得世界甜點冠軍的辻口博啓創立,採用釧路阿寒町的牛奶,北海道在地的道產小麥,砂糖和雞蛋.香氣濃厚入口綿密.它是略有點扎實而不是空氣般輕盈的口感.因為是春季所以除了原味與紅豆我還買到了限定的櫻花風味.比起風月堂的蛋糕,奶香比較重甜度比較低.店面位置在國內線國際線的聯絡通道3F,除了買蛋糕冰淇淋也超級好吃!一點都不輸2樓的KINOTOYA.不過保存日期很短大概只有一周,記得買三片裝的小盒比較好送禮喔!

北海道國內線比國際線好買非常多，吃的餐廳也比較多！我們故意提早一個多小時到機場吃午餐，除了拉麵小路也有其他餐廳。為了朋友想要買能夠上機的便當，我們跑到了國內線的出境大廳，就讓我發現了這間超級好吃的可頌。

其實事先被銷售小姐叫賣的聲音吸引，他手上就拿著對切超級大塊的可頌。一盒有六顆兩種口味卡士達與巧克力購買的時候是冷凍的。帶回台灣之後冰進冰箱想吃的時候退冰就好了，退冰5分鐘麵包已經恢復彈性，可是內餡卻有冰淇淋的口感。退冰一個小時內餡已經完全柔軟成醬，吃起來風味又不同。

日本人好厲害，明明是現烤最好吃的croissant麵包卻讓他們做成退冰也不減風味！



記得是在國內線的出境大廳喔！

生產鮮乳的北海道起司也超有名，除了當地牛乳製造的新鮮起司奶油之外。起司風味餅乾也都好好吃！

左邊這款是札幌農學校的新品，底部是甜酥餅，上面堅果和起司塊。 Tarako福太郎 cheese puff裡面包裹香濃的奶油乳酪和鱈魚子！我更喜歡這款，微辣酥脆很下酒！

海鮮煎餅

ほがじゃ是用小清水町馬鈴薯加上北海道海鮮做成的煎餅，口感偏硬跟脆，味道比較鹹與濃郁。三種口味，蝦子我最愛。

另一款北海道くらべ是米製的，口感比較鬆厚，味道偏清淡！四種口味，扇貝最好吃，海膽次之

但是不論那一種都好好吃啊！

北海道必訪與伴手禮的王者—六花亭

去北海道遊玩的人應該不可能沒有吃過六花亭，身為一個去過北海道五六次的我，一直都不是很喜歡六花亭🤣🤣🤣，因為我覺得他東西都好甜，然後跟別人都很像！

可是居然在今年年初無意間讓我吃到了一塊六花亭堅果牛奶糖！不誇張我當下腦中就是炸出了火花！

柔軟不粘牙裡面的堅果應該烤過，吃起來有堅果與炭火的香氣！牛奶糖的口感不像太妃糖這麼黏，應該加入非常大量的奶油，一盒有六包，一包有三塊！他不是適合一整塊就丟進嘴巴裡的那種，而是適合一小口一小口慢慢地吃！

新千歲機場在國內線微笑小路接近國內線大廳的地方有賣！我目前只有在那邊看到！不過市區跟景點都有很多溜滑梯的店什麼都可以不用買牛奶糖一定要買！

生拉麵禮盒 (大約都是￥760)

日本最有名的莫過於各式各樣的拉麵吧?每個區域都有自己特有的口味,而北海道更是拉麵的一級戰區.濃厚的豬背油豚骨,變化出味增醬油風味,鮮味滿滿的海鮮….各有個得擅長領域.所以在北海道機場推薦一定要留時間去拉麵小路巡禮!沒時間的人怎麼辦呢?那就把拉麵帶回家! 一盒一盒由各家拉麵名店推出的拉麵辦手禮,裡面只有湯底包和生麵,完全可以帶入境.只是記得要再checking前買,因為湯底包超過100ML是無法通過安檢的.當然入境的免稅也有一些選擇,可是還是更推薦在國內機場二樓先購買,20~30種不同口味絕對能夠滿足拉麵魂的胃! 而且湯底的還原度非常高喔!

沒辦法在每個景點採買伴手禮就多留一個小時給新千歲機場國內線吧！二樓微笑小路好多伴手禮店也是滿5500日幣就可以退稅，唯一要特別注意的就是拉麵含湯包的或是軟罐頭咖哩包一定要托運。北海道伴手禮記得追蹤我的IG,我會一直寫下去喔!

Smile.eat.enjoy –挑食女子的食攝人生>

同場加映一下在札幌站遇到的可愛快閃店!

滑完雪進札幌市之後其實沒有特別的目標，經過札幌車站的daimaru 看到一個可愛的裝潢還有排隊的人潮，基於台灣人愛排隊的特性，我也跟著排一排，這麼可愛的東西一定要買回去給姐妹們呀！

沒想到Audrey 居然是東京甜點名店，平常在東京也只有四個點買得到！我居然如此幸運誤打誤撞在北海道獲得了！將貓舌餅乾捲成花束包裝，裡面填入北海道奶油與乾燥草莓，小小一塊細節十足！外面還是甜美的少女風插畫！

不過⋯⋯這個草莓花束與組合裡的草莓造型餅乾，真的超級甜⋯⋯尤其是白巧克力草莓那塊，甜到一個我真的不知道該怎麼辦…（比NY perfect Cheese還甜喔！）只能說美麗的東西⋯⋯不一定很好吃啦！ 螞蟻人還是可以試試！