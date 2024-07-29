來到九州旅遊，怎能錯過擁有溫泉王國的別府呢~
其中知名景點七大地獄
(海地獄、鬼石坊主地獄、灶地獄、鬼山地獄、白池地獄、血池地獄、龍捲地獄)
及擁有可愛動物的山地獄，搭配地獄溫泉套票組合搭上別府龜之井巴士一日券
讓你輕鬆暢遊八大地獄一日搞定~!!
別府知名的八大地獄其實沒有集中在一起
其中海地獄、鬼石坊主地獄、灶地獄(かまど地獄)、鬼山地獄、白池地獄、山地獄
是在鐵輪地區，可先從山地獄開始逛起，一路跟指標往下走即可把六個地獄溫泉參觀完畢。
而血池地獄、龍捲地獄則再搭乘別府龜之井巴士即可抵達~
每個地獄溫泉都有獨自的入口，獨立的門票
但想要暢遊到底，有沒有比較划算的選擇呢!!!
有的~
可以至JR別府車站東口>出口右轉至觀光案內所，購買地獄溫泉配套票組合及別府龜之井巴士一日券
就可以持套票兌換券至海地獄櫃台兌換七地獄入場券門票喔!!!
疑??剛剛不是說八地獄，但怎麼只能兌換七個地獄門票呢??
沒錯~因為山地獄是需另外付費，如需參觀付費即可入場~
如何買溫泉套票及別府龜之井巴士一日券:
可在台灣各旅行社購買或至JR別府車站東口 觀光案內所 購買即可
(台灣旅行社也有代售憑證或門票，可以多方參考)
購買好車票及溫泉套票後至一旁等待龜之井巴士5或7號車到來並搭乘至海地獄站下車
第一站首先來到海地獄
同時也是兌換剛剛買到的套票憑證兌換點~!
先至售票櫃台兌換完成即可開始暢遊~
泉質：含食塩酸性泉（ラジウム硫酸鉄を有す）
深度：泉脈までの深さ200ｍ
泉温：約98度
海地獄泉質含有大量硫酸鐵而呈現夢幻的鈷藍色，200米深的海地獄溫泉
搭配上煙霧繚繞的獨特景象，視覺景觀可說是相當壯觀!!!
但這麼燙的溫泉只能參觀不能泡~那是不是很可惜呢!!
別擔心，有足湯可以免費泡~毛巾需自備喔!!
入口處還有好吃兼具小巧可愛的極樂饅頭可以購買來吃~
用地熱蒸出來包覆紅豆餡，甜而不膩口~一口一顆剛剛好~!
現場還有許多紀念品可供購買~
接下來順著指標來到第二站鬼石坊主地獄
獨特景觀泥漿溫泉，不斷從溫泉中泡出~咕魯咕魯滋滋作響~
泉質：含食塩酸性泉（ラジウム硫酸鉄を有す）
深度：ナトリウム、一塩化物泉
泉温：約99度
第三站 來到需另外付費的山地獄(可自行考慮要不要前往)
入場費用:
大人 500日圓
中小學 300日圓
幼兒 100日圓
山地獄裡面要說最特別的景觀
我想應該就是地獄裡的動物園吧~
裏頭有山羊、鶴、兔子、天竺鼠等等…
可付費購買餵食飼料、胡蘿波
其中天竺鼠
沒有車車!!!!
餵食起來相當療育，一群天竺鼠看到飼料彷彿看到黃金一般
分別爭先恐後前往爭奪你手上的
黃金寶藏…阿..說錯是飼料拉XD~
第四站來到灶地獄 (かまど地獄)
話說這裡可說是體驗設施相當豐富，讓你更近距離與溫泉接觸~
有足湯、溫泉水試飲、蒸氣體驗等等…
當然也有美美的溫泉可以欣賞~~~
泉質：含芒硝弱食塩泉(ナトリウム－塩化物泉)
泉温：約98度
但最重要的…就是要來這裡買溫泉蛋來吃~
吃不夠還可以打包外帶，還會貼心附上鹽及醬油沾醬喔!!
話說溫泉蛋搭上柚子醬油相當美味
酸鹹酸鹹，可說是解膩開胃必備，買回來搭上粽子淋上一點也是挺好吃的~
喜歡的朋友，伴手禮店也可買一瓶帶走~
我當初買的不夠多，後來可說是相當惋惜阿!!
第五站順著指標來到了鬼山地獄
同時也是養殖許多短吻鱷的地方
許多鱷魚悠哉泡溫泉，不時之間還會爬上岸來!!!
泉質：ナトリウム一塩化物泉
泉温：約99.1度
超多短吻鱷近距離看起來還是讓人頭皮發麻!!!!
第六站接下來順著指標走下去白池地獄
同時也是鐵輪地區的最後一個地獄溫泉
逛完後，就要準備搭車前往另兩個地獄~
泉質：含ホウ酸食塩泉 塩化ナトリウム、ケイ酸、重炭酸カルシウムを含む
泉温：約95度（噴出口）
青白色泉池顏色相當美艷動人，園內還有熱帶魚館可參觀
快來看看你認識那些魚呢~!!
最後來到鐵輪別府巴士站等待16號巴士前往最後兩個地獄
搭乘巴士來到 血池地獄下車後
就準備進入第七站 血池地獄
同時也是是日本最古老的地獄溫泉
泉質：酸性緑礬泉
面積：約1300㎡（420坪・840畳）
深度：約30m（粘土のため最深部不明）
摂氏：約78度
湧出量：約1800kl./1日
入口處有血池溫泉手湯可以泡手，裡面也有提供足湯泡腳使用
呈現鮮豔如血一般的紅色，視覺上十分震撼的血池地獄
含鐵量相當豐富，也成就了這般獨特的鮮紅景象~
獨特的景色也吸引不少人拍下美美的照片~
現場還有販賣許多周邊商品，種類相當豐富~
都來到倒數第二站了，你還沒買伴手禮嗎??
這裡快快買齊吧!!!
第八站也是最後一站 龍卷地獄
最出名的就是每隔30-40分鐘左右 會噴發5-10分鐘的溫泉水~
如龍卷一般泉水噴發!!! 也是大家來此必看的獨特景觀
許多人來此都先乘坐在觀賞區卡位!!!!
泉質：含食塩酸性泉
泉温：約105度(噴気)
地下熱水150度
當然這裡也有不少伴手禮，看完噴泉後也可以來此採買最後一批~
你以為這裡只有溫泉可以欣賞嗎??
那就大錯特錯了~
這裡還有私房景點花卉可以觀賞~
由於大家的焦點都在噴發的溫泉，所以很多人都會錯過就是了~!!
逛完八大地獄溫泉後，要回到市區繼續旅遊行程的朋友
可以至血池地獄溫泉對面的站牌等待搭車即可~
別府八大地獄溫泉經過實際測試
走走逛逛大約會花下4-5小時左右
當然會依照個人安排休息、採買時間而有所不同
但作為白天一日遊可說是相當值得~
跨越每個園區一路上都有指標提醒，真的要迷路很難啊!!!!!
可以看到獨特的溫泉景觀，吃到好吃的溫泉蛋及極樂饅頭
雖然沒有泡溫泉，但一定要搭上一瓶冰涼牛奶~!
藍天白雲搭上天然美景，出門旅遊就是如此放鬆~
旅遊小叮嚀:
注意不要邊走邊吃及搭乘公車巴士注意到站時間
以免錯過就走下山喔!!!
山地獄
大分県別府市鐵輪559-1
營業時間：9:00-17:00(週三休息)
海地獄
大分県別府市鉄輪５５９−１
鬼石坊主地獄
大分県別府市鉄輪５５９−１
かまど地獄
大分県別府市鉄輪６２１
白池地獄
大分県別府市鉄輪２８３−１
鬼山地獄
大分県別府市鉄輪６２５
血の池地獄
大分県別府市野田７７８
龍巻地獄
大分県別府市野田７８２
營業時間：8:00-17:00
【KKday TWD 100 折扣券】全球超過 80 國家、500+ 城市皆可使用
感謝您今日的觀看，欲欣賞更多精選好看文章
歡迎追蹤 ✅ 寶貝小飄美食旅遊玩樂誌
✅追蹤 ✅分享 ✅按個讚 好康資訊不漏接
CCS happy Life 互動天地 讓你生活更精采
https://www.ccs.idv.tw/
【FB粉絲團】
寶貝小飄 美食旅遊玩樂誌 傳送門
Vita&美樂妝玩美 傳送門
寶貝小飄美食旅遊玩樂誌有Instagram 傳送門
熱愛美食 享受生活 休憩旅行 解放身心
旅行總能製造美好回憶，美味總能留在心頭
讓我們一起走遍台灣各地，體驗在地之美
寶貝小飄美食旅遊玩樂誌 陪您一同 輕鬆休閒玩樂趣