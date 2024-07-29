來到九州旅遊，怎能錯過擁有溫泉王國的別府呢~

其中知名景點七大地獄

(海地獄、鬼石坊主地獄、灶地獄、鬼山地獄、白池地獄、血池地獄、龍捲地獄)

及擁有可愛動物的山地獄，搭配地獄溫泉套票組合搭上別府龜之井巴士一日券

讓你輕鬆暢遊八大地獄一日搞定~!!

別府知名的八大地獄其實沒有集中在一起

其中海地獄、鬼石坊主地獄、灶地獄(かまど地獄)、鬼山地獄、白池地獄、山地獄

是在鐵輪地區，可先從山地獄開始逛起，一路跟指標往下走即可把六個地獄溫泉參觀完畢。

而血池地獄、龍捲地獄則再搭乘別府龜之井巴士即可抵達~

每個地獄溫泉都有獨自的入口，獨立的門票

但想要暢遊到底，有沒有比較划算的選擇呢!!!

有的~

可以至JR別府車站東口>出口右轉至觀光案內所，購買地獄溫泉配套票組合及別府龜之井巴士一日券

就可以持套票兌換券至海地獄櫃台兌換七地獄入場券門票喔!!!

疑??剛剛不是說八地獄，但怎麼只能兌換七個地獄門票呢??

沒錯~因為山地獄是需另外付費，如需參觀付費即可入場~

如何買溫泉套票及別府龜之井巴士一日券:

可在台灣各旅行社購買或至JR別府車站東口 觀光案內所 購買即可

(台灣旅行社也有代售憑證或門票，可以多方參考)

購買好車票及溫泉套票後至一旁等待龜之井巴士5或7號車到來並搭乘至海地獄站下車

第一站首先來到海地獄

同時也是兌換剛剛買到的套票憑證兌換點~!

先至售票櫃台兌換完成即可開始暢遊~

泉質：含食塩酸性泉（ラジウム硫酸鉄を有す）

深度：泉脈までの深さ200ｍ

泉温：約98度

海地獄泉質含有大量硫酸鐵而呈現夢幻的鈷藍色，200米深的海地獄溫泉

搭配上煙霧繚繞的獨特景象，視覺景觀可說是相當壯觀!!!

但這麼燙的溫泉只能參觀不能泡~那是不是很可惜呢!!

別擔心，有足湯可以免費泡~毛巾需自備喔!!

入口處還有好吃兼具小巧可愛的極樂饅頭可以購買來吃~

用地熱蒸出來包覆紅豆餡，甜而不膩口~一口一顆剛剛好~!

現場還有許多紀念品可供購買~

接下來順著指標來到第二站鬼石坊主地獄

獨特景觀泥漿溫泉，不斷從溫泉中泡出~咕魯咕魯滋滋作響~

泉質：含食塩酸性泉（ラジウム硫酸鉄を有す）

深度：ナトリウム、一塩化物泉

泉温：約99度

第三站 來到需另外付費的山地獄(可自行考慮要不要前往)

入場費用:

大人 500日圓

中小學 300日圓

幼兒 100日圓

山地獄裡面要說最特別的景觀

我想應該就是地獄裡的動物園吧~

裏頭有山羊、鶴、兔子、天竺鼠等等…

可付費購買餵食飼料、胡蘿波

其中天竺鼠 沒有車車 !!!!

餵食起來相當療育，一群天竺鼠看到飼料彷彿看到黃金一般

分別爭先恐後前往爭奪你手上的 黃金寶藏 …阿..說錯是飼料拉XD~

第四站來到灶地獄 (かまど地獄)

話說這裡可說是體驗設施相當豐富，讓你更近距離與溫泉接觸~

有足湯、溫泉水試飲、蒸氣體驗等等…

當然也有美美的溫泉可以欣賞~~~

泉質：含芒硝弱食塩泉(ナトリウム－塩化物泉)

泉温：約98度

但最重要的…就是要來這裡買溫泉蛋來吃~

吃不夠還可以打包外帶，還會貼心附上鹽及醬油沾醬喔!!

話說溫泉蛋搭上柚子醬油相當美味

酸鹹酸鹹，可說是解膩開胃必備，買回來搭上粽子淋上一點也是挺好吃的~

喜歡的朋友，伴手禮店也可買一瓶帶走~

我當初買的不夠多，後來可說是相當惋惜阿!!

第五站順著指標來到了鬼山地獄

同時也是養殖許多短吻鱷的地方

許多鱷魚悠哉泡溫泉，不時之間還會爬上岸來!!!

泉質：ナトリウム一塩化物泉

泉温：約99.1度

超多短吻鱷近距離看起來還是讓人頭皮發麻!!!!

第六站接下來順著指標走下去白池地獄

同時也是鐵輪地區的最後一個地獄溫泉

逛完後，就要準備搭車前往另兩個地獄~

泉質：含ホウ酸食塩泉 塩化ナトリウム、ケイ酸、重炭酸カルシウムを含む

泉温：約95度（噴出口）

青白色泉池顏色相當美艷動人，園內還有熱帶魚館可參觀

快來看看你認識那些魚呢~!!

最後來到鐵輪別府巴士站等待16號巴士前往最後兩個地獄

搭乘巴士來到 血池地獄下車後

就準備進入第七站 血池地獄

同時也是是日本最古老的地獄溫泉

泉質：酸性緑礬泉

面積：約1300㎡（420坪・840畳）

深度：約30m（粘土のため最深部不明）

摂氏：約78度

湧出量：約1800kl./1日

入口處有血池溫泉手湯可以泡手，裡面也有提供足湯泡腳使用

呈現鮮豔如血一般的紅色，視覺上十分震撼的血池地獄

含鐵量相當豐富，也成就了這般獨特的鮮紅景象~

獨特的景色也吸引不少人拍下美美的照片~





現場還有販賣許多周邊商品，種類相當豐富~

都來到倒數第二站了，你還沒買伴手禮嗎??

這裡快快買齊吧!!!

第八站也是最後一站 龍卷地獄

最出名的就是每隔30-40分鐘左右 會噴發5-10分鐘的溫泉水~

如龍卷一般泉水噴發!!! 也是大家來此必看的獨特景觀

許多人來此都先乘坐在觀賞區卡位!!!!

泉質：含食塩酸性泉

泉温：約105度(噴気)

地下熱水150度

當然這裡也有不少伴手禮，看完噴泉後也可以來此採買最後一批~

你以為這裡只有溫泉可以欣賞嗎??

那就大錯特錯了~

這裡還有私房景點花卉可以觀賞~

由於大家的焦點都在噴發的溫泉，所以很多人都會錯過就是了~!!

逛完八大地獄溫泉後，要回到市區繼續旅遊行程的朋友

可以至血池地獄溫泉對面的站牌等待搭車即可~

別府八大地獄溫泉經過實際測試

走走逛逛大約會花下4-5小時左右

當然會依照個人安排休息、採買時間而有所不同

但作為白天一日遊可說是相當值得~

跨越每個園區一路上都有指標提醒，真的要迷路很難啊!!!!!

可以看到獨特的溫泉景觀，吃到好吃的溫泉蛋及極樂饅頭

雖然沒有泡溫泉，但一定要搭上一瓶冰涼牛奶~!

藍天白雲搭上天然美景，出門旅遊就是如此放鬆~

旅遊小叮嚀:

注意不要邊走邊吃及搭乘公車巴士注意到站時間

以免錯過就走下山喔!!!

山地獄

大分県別府市鐵輪559-1

營業時間：9:00-17:00(週三休息)

海地獄

大分県別府市鉄輪５５９−１

鬼石坊主地獄

大分県別府市鉄輪５５９−１

かまど地獄

大分県別府市鉄輪６２１

白池地獄

大分県別府市鉄輪２８３−１

鬼山地獄

大分県別府市鉄輪６２５

血の池地獄

大分県別府市野田７７８

龍巻地獄

大分県別府市野田７８２

營業時間：8:00-17:00

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