早午餐大多都是西式居多，但你吃過韓式的早午餐嗎？今天來推薦最近吃到的心頭好~台中的連鎖韓式早午餐「來點什麼」，各式韓式餐點都有！韓式飯捲、搖搖便當、洋釀炸雞、韓式炸醬麵、炸年糕等等，另外還有粉漿蛋餅、滿福堡，以及堅持用鐵板炒的鐵板麵！每個都好美味~天天吃也不會膩！

「來點什麼」是台中在地連鎖特色台韓早午餐品牌，近年來拓店速度很快！市區各區幾乎都有他們的分店！這次來到民權店，外觀是亮眼的黃白色系很顯眼~側面玻璃帷幕也有一些韓語標語超可愛~室內則採黃白灰色系，給人朝氣滿滿的氛圍~

聽店家說他們每家門市會因為周遭的顧客習慣，去制定不同的營業時間，例如民權店周邊都是商辦居多，平日中午的生意會很好，所以營業時間會到下午2:30才打烊~而逢甲店位於夜市商圈，就有特別加開晚上的宵夜時段~這點超特別！

來點什麼菜單

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點了滿滿一桌幾乎都是韓式口味！

▼椒鹽深海巨魷 韓式飯捲$90

韓式飯捲的份量真的很紮實！裡頭不只餡料多樣，那個巨魷是真的很厚實！看這橫切面就知道！裡頭的特調神醬更是把所有餡料融合得很剛好！一口一個飯捲超滿足！

▼慶尚道辣炒豬搖搖便當$109

韓國特色的搖搖便當這裡也有！4種韓式小菜搭配辣炒豬肉以及一顆靈魂半熟蛋，蓋上蓋子搖均勻~讓特調韓式醬汁與蛋液完美MIX整個便當！不只美味也增添了一點樂趣！

辣炒豬肉調味也不會太重，跟米飯與小菜一起入口很不錯！

▼蔬爽韓式冬粉捲$89

這是我第一次吃韓式冬粉捲，原本不期待他的味道，但卻是這幾個餐點裡最讓我意外的美味！冬粉調味好後用海苔包裹再炸過，外皮酥脆，內餡的冬粉濕潤，整個口感超美味！用生菜包著一口一個清脆又爽口！

▼闆闆秘製薯餅別墅$70

看到菜單上有薯餅平房別墅大廈覺得好特別，一問之下才知道是薯餅塔~而一開始薯餅塔只用一片薯餅被客人調侃是平房，結果店家就再推出兩片（別墅）、三片（大廈）的組合來讓各種客人自由挑選XD我們點了別墅，是用歐姆蛋以及乳酪絲包裹著兩片薯餅，上面在淋上番茄醬與蜂蜜芥末醬，吃起來超滿足！切開還可以看到牽絲的乳酪~超讚！

▼柚香起司炸年糕$59（套餐+$79附紅茶）

第一次吃道柚香起司口味的炸年糕，有別於以往以韓式辣醬調味的辣炒年糕，柚香起司口味清爽許多，而且多了韓國柚子醬的香甜，與起司的鹹香搭配的剛好！炸年糕本體也是我很喜歡的Q彈口感！

▼蜂蜜洋釀棒棒腿$75（套餐+$89附紅茶）

洋釀炸雞怎麼能錯過！肉嫩的棒棒腿搭配蜂蜜洋釀的甜辣滋味~超涮嘴！一旁還有黃豆芽可以一起享用！

▼來點豆紅$25／來點桂花綠茶$30

豆紅的比例調得很好！微甜喝起來很順口！桂花綠茶則是有淡淡桂花香~聽店家說他們這幾款茶飲都很熱銷！真的很不錯！

整體來說，是很驚艷的台韓混合早午餐店！樣樣無雷還很美味！超推薦韓式飯捲、蔬爽韓式冬粉捲與柚香起司炸年糕！重點價格也蠻平價的！而且他們還是寵物友善餐廳~只要繫繩即可進店！早晨想吃點韓式口味就可以來「來點什麼」滿足你的口腹之慾！

【 來點什麼-民權店 】

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/ordersometw

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/ordersome_official/

▸ 地址｜台中市西區民權路374號

▸ 營業時間｜07:00-14:30

▸ 電話｜ 04-22083399



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