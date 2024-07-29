自己雖然很喜歡吃牛排，不過倒是越來越少，吃有自助沙拉吧的平價台式牛排，只因覺得，幾乎都已是千篇一律，很少能再有特別不同之處，加上自己也有點年紀了，早就重肉質更勝自助吧，不過兒子倒是很愛，尤其是還沒造訪過的店家。
最近，為了小小的獎勵一下兒子，在某方面的能力又有所進步，要找一家平價牛排館慰勞他一下。忽想起了，之前曾看過有人推薦這家「小時厚」，據說有自助吧含〝咖哩飯〞吃到飽，〝鐵板麵〞可無限續，感覺它有著些許不同的特色，CP值很高。於是，就帶兒子來造訪離我們家較近的，「小時厚牛排（林口旗艦店）」~
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▲店外觀
「小時厚牛排」，
是近幾年才新成立的台式牛排連鎖品牌。
而林口旗艦店位在林口長庚對面，
復興一路麥當勞旁的巷內。
雖說是林口店，
但如同林口長庚醫院，
地址都是桃園市龜山區。
從其店外觀，
就感覺這間店頗大，
且在假日下午5點多，
就已呈現客滿狀態，
門口有好幾組客人在排隊等候。
▲用餐區
相較一般台式牛排館，
這用餐環境，
顯得相當乾淨明亮寬敞舒適，
且具新穎感。
▲價目表
排餐190元起，
自助吧含〝咖哩飯〞吃到飽，
〝鐵板麵〞無限續。
排餐麵條，
有油麵和螺旋麵兩種選擇。
從價目表看起來，
就感覺和一般台式牛排館，
有著些許不同的特色，
且讓人感覺很便宜划算！
▲飲品區
飲品也比一般平價台式牛排選擇多，
有：小時厚紅茶、小時厚奶茶、冬瓜茶、楊桃汁、莫凡彼研磨咖啡與奶茶(約九種口味)、氣泡水、無糖可樂、蘋果汁、檸檬口味紅茶、雪碧、可樂。
▲自助區組圖
有：爆米花、霜淇淋、玉米濃湯、黑胡椒醬、三種古早味小餅乾、四種抹醬烤小吐司片。
▲咖哩飯吃到飽（咖哩鍋和白飯鍋）
自助區竟還提供了〝咖哩飯〞！
▲高人氣平價台式牛排餐點上桌
小時厚牛排、角切骰子牛、安格斯黑牛板腱、川味花椒雞腿排+起司、自助吧餐點（咖哩飯、玉米濃湯、爆米花、抹醬烤小吐司片、奶茶...）
▲我們在自助區拿取的餐點
咖哩飯、玉米濃湯、爆米花、抹醬烤小吐司片、奶茶、三種古早味小餅乾
▲玉米濃湯
說真的，
不少平價台式牛排的玉米濃湯，
我往往喝一口就停了，
這的，
我有喝完。
老婆和女兒則直說不錯喝，
且又說湯裡竟有放蟹肉棒絲！
▲咖哩飯
印象中，
這應該是第一次在平價台式牛排館看到，
竟有提供免費的咖哩飯（自助吧有咖哩鍋和白飯鍋），
讓客人自行取用。
以排餐的價位而言，
這咖哩飯，
口感算是還不賴。
對於想省錢但食量大的學子，
或是從事勞力工作的朋友們而言，
能吃到排餐，
還有咖哩飯吃到飽，
這家應是很不錯的選擇～
▲小時厚牛排
紐澳草飼牛沙朗肋脊部位，
口感就是那種，
傳統的平價台式牛排，
排餐麵條有油麵和螺旋麵，
二擇一。
▲川味花椒雞腿排+起司
老婆一看到，
雞腿排竟另有川味花椒風味，
就點了，
而且還另＋20元＋兩片起司！
▲川味花椒雞腿排+起司剖面
本身風味不差，
只不過老婆另+起司，
就變成她和兒女的口味，
我個人不愛排餐上還加起司。
另當天用完餐後，
以價位而言，
我對這的整體感覺都還不錯，
唯這雞腿排表皮整面都燒焦，
還送上桌，
感覺不太好～
瞄了一下別桌有點雞腿排的，
也沒看到有這麼燒焦的...
▲角切骰子牛，麵條
麵條我們選油麵，
且選無醬。
這的油麵是細麵，
自助區有黑胡椒醬，
要淋多少自己加。
▲鐵板麵免費續
食量不算小的兒子吃完排餐，
就說他還要鐵板麵，
於是跟服務員續一份給他。
▲鐵板麵免費續，特寫
本以為免費續的，
份量不會給太多，
沒想到店家很大方，
這可是一大份！
▲霜淇淋+餅乾
老婆看到自助區有古早味小餅乾，
又想到有知名的冰店，
霜淇淋會放上餅乾，
於是她自己DIY了一下，
還直說這樣好好吃喔～
▲留影
和一般的台式牛排館相較，
這有著些許不同的特色，
且讓人感覺很便宜划算！
環境還不錯，
口感就是那種你熟悉的平價台式牛排味。
適合想帶小孩吃牛排，
要環境不錯，
但又能一家四口在千元內解決的，
也很適合預算有限，
對排餐肉質要求相對不高的小資族與學子們~
▲名片
【營業時間】11：00～00：00
【地 址】桃園市龜山區復興一路212巷32-3號
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