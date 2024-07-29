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捷運科技大樓．浮生避難所 / 蜷川實花《瞬間的永恆》展覽

2024-07-29 18:00:00 齊媽 人氣：17
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窩客好文

齊媽

發表篇數：123篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

浮生避難所
place台北市大安區和平東路二段283巷4弄5號
作者本次評價：
4.75
環境設備
5.00
服務
4.50
交通便利
5.00
CP值
4.00
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113. 7. 3 (三)                                   浮生避難所

捷運科技大樓．浮生避難所

我們看完戰鬥之城展覽已近中午，行前就決定要在附近吃午餐

正好口袋名單浮生避難所就在不遠處，感謝雪莉事先訂位

捷運科技大樓．浮生避難所

浮生避難所位於巷內角落，門面低調沒有文字招牌，核對地址確認無誤

老闆準時在中午11點開門，我們樂當第一組客人

捷運科技大樓．浮生避難所

庭院設計讓人眼睛一亮，有一種來到日本京都的錯覺

捷運科技大樓．浮生避難所

另一邊擺放小桌子和藤編坐墊，日式禪風帶給人一種平靜感

捷運科技大樓．浮生避難所

官網寫著：這裡有食茶、藝術，也是生活選物店。

也許一杯茶、一個玩具、一幅畫就能逃離俗世，有時只需要一間浮生避難所。

捷運科技大樓．浮生避難所

一進門會先看到日式榻榻米座位區，雖然很美，但桌椅太低不適合用餐

捷運科技大樓．浮生避難所

捷運科技大樓．浮生避難所

這裡的空間布置和擺飾，處處都能感受老闆的用心

捷運科技大樓．浮生避難所

浮生避難所就像城市裡的世外桃源，有一種"歲月靜好"的氛圍

捷運科技大樓．浮生避難所

捷運科技大樓．浮生避難所

內部區域是一般高度的木桌椅，我們選坐這一區用餐

捷運科技大樓．浮生避難所

我們一致看上窗邊座位區，角落有綠意妝點非常舒心

捷運科技大樓．浮生避難所

選好餐點到櫃台點餐結帳，餐點和飲品皆為現點現做需耐心等候

平日中午也接近客滿狀態，建議事先訂位較保險

捷運科技大樓．浮生避難所

櫃台旁邊的座位適合一人獨享

捷運科技大樓．浮生避難所

等待餐點的時間，我們到庭院拍照，實在太喜歡這裡了

捷運科技大樓．浮生避難所

小滷拼盤  $260

浮誇的擺盤一上桌氣勢十足，讓我們拍個不停

捷運科技大樓．浮生避難所

拼盤包括百頁豆腐、雞胗、豆干、杏鮑菇、花生，沾一點秘製辣椒醬非常對味

捷運科技大樓．浮生避難所

咱家牛肉麵  $220  (僅週三、六、日供應)

澳洲牛肋條軟嫩入味，搭配我們喜愛的粗麵條好吃極了！

捷運科技大樓．浮生避難所

冷萃蜜香紅茶  $220

回甘好喝，非常適合炎夏來一杯解渴

捷運科技大樓．浮生避難所

冰拿鐵  $150

漸層顏色好漂亮，杯子也很有特色

捷運科技大樓．浮生避難所

這一桌視覺饗宴滿足我們的心靈，先餵飽相機再餵自己是標準SOP

捷運科技大樓．浮生避難所

避難最中餅(兩入)  $180

粉色是鹹蛋黃佐起司和鮭魚卵，白色是伯爵紅茶、卡士達醬和珍珠

餐後吃個小點心好滿足，也為這一餐畫下完美的句點。

捷運科技大樓．浮生避難所

美好的約會永遠不嫌多，生活中有可以一起踩點的閨蜜很幸福捷運科技大樓．浮生避難所 / 蜷川實花《瞬間的永恆》展覽

捷運科技大樓．浮生避難所

餐後我們搭捷運來到東區新光三越Diamond Towers

一樓有蜷川實花"瞬間的永恆"展覽 (展期至2024/8/18)

捷運科技大樓．浮生避難所

只要加新光三越LINE好友或下載新光三越APP即可免費參觀

捷運科技大樓．浮生避難所

蜷川實花是日本的導演兼攝影師，曾舉辦無數次個人攝影展

攝影作品以四季花卉為主，透過花卉探索人類與自然的微妙關係

捷運科技大樓．浮生避難所

花牆放了一個蝴蝶的LED燈板，象徵"花若盛開，蝴蝶自來"

捷運科技大樓．浮生避難所

捷運科技大樓．浮生避難所

雖然是假花藝術裝置，但非常夢幻美麗，真是賞心悅目

捷運科技大樓．浮生避難所

賞花拍花，心花朵朵開捷運科技大樓．浮生避難所 / 蜷川實花《瞬間的永恆》展覽

捷運科技大樓．浮生避難所

捷運科技大樓．浮生避難所

捷運科技大樓．浮生避難所

除了靜態花牆，首次以3D裸視影片和數位投影讓大家感受沉浸式美感體驗

捷運科技大樓．浮生避難所

現場也展示蜷川實花的攝影作品，美極了！

捷運科技大樓．浮生避難所

捷運科技大樓．浮生避難所

喜歡我們有共鳴，不論去哪裡都能樂在其中，有妳真好捷運科技大樓．浮生避難所 / 蜷川實花《瞬間的永恆》展覽

 

＜浮生避難所＞台北市大安區和平東路2段283巷4弄5號

11:00～19:00  (週一公休)

捷運科技大樓步行約5分鐘

FB粉絲頁：浮生避難所

文章標籤
浮生避難所 捷運科技大樓 蜷川實花 瞬間的永恆
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浮生避難所 捷運科技大樓 蜷川實花 瞬間的永恆
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