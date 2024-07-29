113. 7. 3 (三) 浮生避難所

我們看完「戰鬥之城」展覽已近中午，行前就決定要在附近吃午餐

正好口袋名單「浮生避難所」就在不遠處，感謝雪莉事先訂位

「浮生避難所」位於巷內角落，門面低調沒有文字招牌，核對地址確認無誤

老闆準時在中午11點開門，我們樂當第一組客人

庭院設計讓人眼睛一亮，有一種來到日本京都的錯覺

另一邊擺放小桌子和藤編坐墊，日式禪風帶給人一種平靜感

官網寫著：『這裡有食茶、藝術，也是生活選物店。

也許一杯茶、一個玩具、一幅畫就能逃離俗世，有時只需要一間浮生避難所。』

一進門會先看到日式榻榻米座位區，雖然很美，但桌椅太低不適合用餐

這裡的空間布置和擺飾，處處都能感受老闆的用心

「浮生避難所」就像城市裡的世外桃源，有一種"歲月靜好"的氛圍

內部區域是一般高度的木桌椅，我們選坐這一區用餐

我們一致看上窗邊座位區，角落有綠意妝點非常舒心

選好餐點到櫃台點餐結帳，餐點和飲品皆為現點現做需耐心等候

平日中午也接近客滿狀態，建議事先訂位較保險

櫃台旁邊的座位適合一人獨享

等待餐點的時間，我們到庭院拍照，實在太喜歡這裡了

小滷拼盤 $260

浮誇的擺盤一上桌氣勢十足，讓我們拍個不停

拼盤包括百頁豆腐、雞胗、豆干、杏鮑菇、花生，沾一點秘製辣椒醬非常對味

咱家牛肉麵 $220 (僅週三、六、日供應)

澳洲牛肋條軟嫩入味，搭配我們喜愛的粗麵條好吃極了！

冷萃蜜香紅茶 $220

回甘好喝，非常適合炎夏來一杯解渴

冰拿鐵 $150

漸層顏色好漂亮，杯子也很有特色

這一桌視覺饗宴滿足我們的心靈，先餵飽相機再餵自己是標準SOP

避難最中餅(兩入) $180

粉色是鹹蛋黃佐起司和鮭魚卵，白色是伯爵紅茶、卡士達醬和珍珠

餐後吃個小點心好滿足，也為這一餐畫下完美的句點。

美好的約會永遠不嫌多，生活中有可以一起踩點的閨蜜很幸福

餐後我們搭捷運來到東區「新光三越Diamond Towers」

一樓有蜷川實花"瞬間的永恆"展覽 (展期至2024/8/18)

只要加新光三越LINE好友或下載新光三越APP即可免費參觀

蜷川實花是日本的導演兼攝影師，曾舉辦無數次個人攝影展

攝影作品以四季花卉為主，透過花卉探索人類與自然的微妙關係

花牆放了一個蝴蝶的LED燈板，象徵"花若盛開，蝴蝶自來"

雖然是假花藝術裝置，但非常夢幻美麗，真是賞心悅目

賞花拍花，心花朵朵開

除了靜態花牆，首次以3D裸視影片和數位投影讓大家感受沉浸式美感體驗

現場也展示蜷川實花的攝影作品，美極了！

喜歡我們有共鳴，不論去哪裡都能樂在其中，有妳真好

＜浮生避難所＞台北市大安區和平東路2段283巷4弄5號

11:00～19:00 (週一公休)

捷運科技大樓步行約5分鐘

FB粉絲頁：浮生避難所