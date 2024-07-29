教孩子如何狩獵，如何去解決問題，才是教他的最好教育方式。

每個人都會遇到問題卡關過不去，就連玩遊戲也是一樣，比學校課程有趣多了。

選擇1000片拼圖給孩子自己獨力完成，就是希望他能靠著自己思考慢慢解決問題。

拼圖謎 《新故事解謎拼圖》- 貝托書窖

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拼圖謎 《新故事解謎拼圖》- 貝托書窖左邊是1000片拼圖，右邊是解謎道具一盒。

拼圖謎 《新故事解謎拼圖》- 貝托書窖 的遊戲方法不是只有拼圖，拚完還要解開謎題才算是完成任務。

說明書兩面都有解說遊戲及故事，是一個1500年前到600年前黑白巫師在這片大地對立，爭奪掌握王座的權力，直到天才白巫師和他的愛人領導下，取得王座權力及掌管貝托書窖，迎來了一段和平時光。

拼圖片很大一包，還附上一包膠水可以黏拼圖。

拼圖材質是進口藍卡拼圖紙質，連我家貓咪咬住拼圖片都不容易壞掉。

姐姐一個人獨力完成1000片拼圖，拼圖1000片對於一個高中生來說需要點耐性及細心，才能把拼圖拼完。

拼圖時有介紹如何拼。

要先完成拼圖，再來解謎，解出來的線索或答案可在方格中進行驗證。

找到可以施展時空連結魔法，接下來要再找到可以連結的魔杖及魔寶石 。

拖引寶石和克里米克留下的魔把配對完成，才能進行下一關。

也在白巫師奮力抵抗，援軍及時到來的扭轉結局。

很開心地完成任務的把解謎解開。

破關後，可以幫忙填一下問券，每個月都會抽好禮贈送。

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拼圖謎 《新故事解謎拼圖》- 貝托書窖

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