2024-07-29

今天女王要來跟大家分享一間，台北大安區的有趣酒吧，這間 Kowloon Taipei 龍九 台北大安區酒bar 以水煙出名，可以客製化口味的水煙讓它成為台北最講究的水煙Bar，而且店內還引進了全台唯一的T-SHOTS對戰遊戲機，有趣又好玩的AI遊戲，讓它獲得AI酒吧的美名，除了好玩有趣的環境外，店內的還有擁有DJ活動以及KTV包廂，豐富有趣的程度絕對是台北人聚會放鬆的秘密基地，現在話不多說就讓女王帶大家來這間，台北大安區酒吧玩樂吧~

⏏文章摘要



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龍九Kowloon Taipei在哪裡?

地址：台北市大安區敦化南路一段190巷10號

營業時間：18:30–02:00

電話：02-27719919



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龍九Kowloon Taipei位於台北大安區最熱鬧的敦化南路上，一到Kowloon龍九門口處就能看到大大的今晚打老虎的有趣招牌，一進入店內空間就能看到那帶著波西尼亞風的美麗裝潢，在1F的開放空間中除了有美女調酒師鎮守的吧台區，每個開放座位上還放置了專用的水煙器，台北最講究的水煙Bar果然非常厲害!

全台首發AI酒吧T-SHOTS遊戲機

在龍九 Kowloon 酒吧的中央區域我們就能看到，這個全台首發的T-SHOTS遊戲機，這台機器以AI自動偵測動作，讓你不用戴上任何繁瑣的裝置，也能輕鬆的與好友或們一起盡興互動娛樂，話說 T-SHOTS遊戲 設計了許多對戰競賽關卡，除了趣味感十足外，更能加入輸的人SHOTS一杯！讓遊戲更刺激喔~



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台北最講究的水煙Bar

話說龍九Kowloon Taipei 除了有趣味的T-SHOTS遊戲機，每個座位區上的水煙最是店家的亮點，以獨特菸草受熱除不同風味的獨家水菸，不管是水果風味、薄荷清涼，等等各式的風味在這幾乎都可以嚐到，而且如果你有鍾愛的菸草口味，店家還可以替你客製出屬於你的風味水菸，只能說它不只是台北大安區第一間AI酒吧，更是台北最講究的水煙Bar呢~

對了！如果你不知道如何調配水煙 Kowloon龍九 現場還有專業的水煙師會替您試菸以及調整出適合你的濃淡口味，所以喜歡這超Chill的娛樂的人一定要到龍九體驗看看喔!

Kowloon龍九調酒餐點

Kowloon龍九店內也有許多美食與花式調酒，女王今天也點了種店家招牌美食與調酒來跟大家分享，就讓我們慢慢的替大家分享下去吧~首先第一杯要跟大家分享的是蜜桃成熟時，如果你跟女王一樣是喜歡，水果風味的特調的酒品的話，這杯以白酒作為基底並加入蜂蜜、柳橙汁、桃子，等飲品，由調酒師精心調製成的充滿水果香的甘甜美酒，每喝一口都能讓人感受到不同的層次與風味，這款調酒除了好喝！更好拍~如果第一次到訪時不知如何選擇點它就沒錯啦~

而另一杯摯愛也是充滿水果香氣的酒品，以琴酒+金巴利+香艾酒並加入蘋果、葡萄汁等飲品調製而成，調酒師最後還精心的使用煙燻手法，讓這款摯愛添加了更多風味，濃厚的酒香及多風味的口感絕對是喜歡嚐鮮的人必點的調酒喔!

當然店家也提供了許多中西式美食，如果在玩樂期間肚子餓了大家就自己點些喜歡的餐點來享用吧 (PS:這些小物也都非常美味無雷喔!)

Kowloon龍九DJ活動、KTV私人包廂

剛剛介紹了Kowloon龍九的1樓設施，除了有美麗的吧台、好玩的T-SHOTS遊戲機，店家在B1還隱藏了《今晚打老虎》秘境，超High的DJ活動以及KTV私人包廂，大家看看那店內的滿滿人潮，就知大家今天玩得多High~，到訪龍九不管你是想要私人享樂，還是群體瘋狂，這裡完善的遊憩設施絕對會讓你玩得非常盡興喔! PS:如果要私人包廂，一定要記得先訂位才不會在現場等不到喔~



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大安區酒吧推薦2024

介紹到這也差不多把這間神秘的大安區酒吧推薦2024分享完啦! 這間大安區超熱鬧的敦化南路酒bar街內的隱藏酒吧！絕對會是你與三五好友聚會放鬆Chill一下的最佳秘境，身為大安區的人還沒來過這間絕美的龍九Kowloon Taipei｜全台首發AI酒吧T-SHOTS遊戲機酒吧的人，一定要來這裡玩樂、品酒與嚐美食，不管你是來聚一下、約會都不會讓你漏氣的喔!

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龍九Kowloon Taipei店家資訊

推薦指數:⭐⭐⭐⭐⭐

FB粉專：龍九Kowloon Taipei

IG粉專：@kowloontaipei

地址：台北市大安區敦化南路一段190巷10號

營業時間：18:30–02:00

電話：02-27719919