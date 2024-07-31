有時候休閒小旅行不想走遠，但還是要享受休閒度假放鬆感的話，找間城市飯店住宿一晚就是不錯選擇！而不久前，搜尋飯店住宿優惠時，就找到青埔商旅都會之旅一泊二食住宿專案，看過後覺得還不錯，加上這間桃園飯店從高鐵桃園站過來很近，並且離桃園國際機場也不遠，如果想去逛X-PARK水族館、華泰名品城OUTLET，甚至搭台灣好行台灣好行大溪快線去大溪老街、經國紀念館、慈湖走走也沒問題，就決定帶家人來這裡城市度假一下，結果知道青埔商旅（CP HOTEL）目前住客享ANGLE-371餐廳單點餐點5折、CP CAFE飲品9折優惠，並且我們入住當天吃晚餐時，還有額外獲得五月份平日用餐會送母親節好禮「海鹽焦糖慕斯蛋糕」一份，由於整體住宿感受不錯，所以就來個簡單分享，讓在找鄰近桃園高鐵住宿、桃園機場住宿的大大做為參考。

位於大園區公園路一段的青埔商旅，離高鐵桃園站很近，而且飯店有提供預約的免費高鐵接駁服務，我們入住這天搭接駁車過來很快就到了。

這次青埔商旅都會之旅一泊二食住宿專案，我們選擇的房型是精緻雙人房，而進房後看到的整體空間還蠻OK的。

青埔商旅都會之旅一泊二食住宿專案包含的西式套餐，要事前決定用餐時間，而我們是選擇入住當天晚上享用，因此在約好的時間，就到一樓ANGLE-371餐廳準備吃美食，而這裡也是隔天早餐的用餐地點。

主菜部分，我選的是香草青醬牛肉燉飯，主角之一的牛肉，依照服務人員建議的3~5分熟度，嚐起來很軟嫩且肉汁頗多，至於燉飯部分，吃進嘴裡時帶著羅勒香氣的青醬味道充滿口中，飯的部分帶有一定嚼感，整體風味我個人蠻喜歡的。

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