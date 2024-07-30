呼~現在下班後，隔天若不用上班~
真的會想要跟三五好友聚在一起小酌一下
我原本就很愛居酒屋的人
現在更加愛到不行！
有一點了解為什麼日本人下班後，就會想要小酌一下的感覺
吃點美食喝點小酒，真的很抒壓.....
食鬼開醺料理
地址：台北市中山區林森北路96之5號
營業時間： 18:00–01:00 (周日公休)
電話： 0909-601225
粉絲頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=61557238921179
IG：https://www.instagram.com/shigui_ryori/
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離我公司不遠處，發現有一間很像日本家庭式的居酒屋
為什麼我會說日本家庭式呢？！
因為裡面的料理很像在家庭料理，每一道都非常平易近人
而且超級下酒的！！
而且周五跟六都會有人來這裡駐唱表演唷
所以想要好好放鬆一下，喝點小酒聽點音樂就是這裡無誤
不過我去的時候是禮拜三，所以沒能聽到
但不得不說來這裡，真的要訂位，因為我進來沒多久後
就幾乎都客滿了.....所以一定要記得訂位
菜單就在牆壁上~每一種都很想吃！！
周一到周四都有HAPPY HOUR
有生啤、紅白酒、冰清酒SHKE、溫清酒、HIGH BALL，每杯只要$99
是不是超值的？
我呢~是一定要喝一杯的啊！哈哈~我真的好愛梅酒
有人跟我一樣愛梅酒的嗎？！梅酒真的百喝不厭耶
我也常常被好友笑說到底有多愛？
只能說：我不能沒有梅酒！！
一定要來一道先開開胃的薑汁燒肉啦
單吃就很好吃了！我有加上生菜一起吃！
居然有不一樣的口感~好好吃
而且還有撒上七味粉，口味層次很多，完全不用擔心會膩口耶
這是下酒菜之一！也是必點之一！
店家說這道糯米椒炒小魚干是只要來到這裡小酌一下的客人
都一定會點的菜色之一
這個真的很下酒耶！糯米椒的微辣口感，配上小魚干，真的會一口接著一口吃
然後酒也是一口接著一口喝((笑))
我喜歡每一種配料都有，然後一口吃下，再大大喝一口酒...好滿足！
這個搭上生啤酒也很不錯！
店家在烤這香烤鮭魚肚的時候，我就已經聞到那鮭魚的香氣了
我很愛吃鮭魚，所以這幾乎有一半以上都是我吃掉的
有些人可能聽到是鮭魚肚，就想說會不會很肥？！怕胖
nono~完全不會！肉質超級鮮嫩~
而且還有魚肉的肉汁~好滿足！我自己可以吃掉一份！
到居酒屋大家都必點的日式炸雞！
除了我們點之外，我發現幾乎每一桌都會點這一道菜
每一塊雞塊都不小！是不是真的就像在家，媽媽不怕人家吃，只怕你吃不飽的感覺？
每一塊日式炸雞真的都超級大塊的
重點是醃製得很好！所以雞肉獨特的香氣和美味...肉質超級嫩！
但記得剛上桌很燙，要小心燙口哦
單吃我就很愛了！但店家有準備沾醬和檸檬~
怕炸物吃太多會膩口的！可以交換口味吃
這個鬼式煎餅有二種口味：韭菜和香菜
二種都是我愛的！但一般真的很少吃到香菜
所以我就點了香菜口味
不得不說店家真的超厲害的！煎得超級酥脆的！
重點沒有焦掉！好會....
後來發現這也是招牌菜之一！也是每一桌都必點耶
餡料超級飽滿~女生真的吃二個就很飽了....
我真的吃不下第三個！太大一顆了
但真的很滿足！重點不會膩口~好愛
滿滿的餡料，喜歡香菜的人一定會很愛((因為我超愛的))
香菜味不會過重，反而口感很順！一定是店家太會煎了！
你也要來上一個嗎？！
超級放鬆的啊！而且別看我們點的不多
但我們真的吃的超級飽~
那個糯米椒炒小魚乾真的超級下酒好吃
煎餃真的又大又酥脆，好愛
每一種都讓我念念不忘.....
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食鬼開醺料理
地址：台北市中山區林森北路96之5號
營業時間： 18:00–01:00 (周日公休)
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