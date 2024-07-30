為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北|| 中山區 下班好去處 條通居酒屋 食鬼 開醺料理 下酒菜必吃 香烤鮭魚肚 糯米椒小魚干 Happy Hour 全時段$99元/杯 還…

台北|| 中山區 下班好去處 條通居酒屋 食鬼 開醺料理 下酒菜必吃 香烤鮭魚肚 糯米椒小魚干 Happy Hour 全時段$99元/杯 還不喝爆

2024-07-30 00:34:00 Mier♥戴小如 人氣：40
share
窩客好文

Mier♥戴小如

發表篇數：399篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

食鬼開醺料理
phone0909-601225
place台北市中山區林森北路96-5號
作者本次評價：
4.65
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

cats

呼~現在下班後，隔天若不用上班~

真的會想要跟三五好友聚在一起小酌一下

我原本就很愛居酒屋的人

現在更加愛到不行！

有一點了解為什麼日本人下班後，就會想要小酌一下的感覺

吃點美食喝點小酒，真的很抒壓.....

 

食鬼開醺料理

 

地址：台北市中山區林森北路96之5號

營業時間： 18:00–01:00 (周日公休)

電話： 0909-601225

粉絲頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=61557238921179

IG：https://www.instagram.com/shigui_ryori/

台南|| 米其林必比登推薦小吃 開元紅燒𩵚魠魚羹 𩵚魠魚外酥 歡迎加入台南|| 米其林必比登推薦小吃 開元紅燒𩵚魠魚羹 𩵚魠魚外酥Mier戴小如ಇ後天美人大作戰台南|| 米其林必比登推薦小吃 開元紅燒𩵚魠魚羹 𩵚魠魚外酥粉絲團台南|| 米其林必比登推薦小吃 開元紅燒𩵚魠魚羹 𩵚魠魚外酥

 

 

 

IMG_7113

離我公司不遠處，發現有一間很像日本家庭式的居酒屋

為什麼我會說日本家庭式呢？！

因為裡面的料理很像在家庭料理，每一道都非常平易近人

而且超級下酒的！！

IMG_7114

而且周五跟六都會有人來這裡駐唱表演唷

所以想要好好放鬆一下，喝點小酒聽點音樂就是這裡無誤

不過我去的時候是禮拜三，所以沒能聽到

但不得不說來這裡，真的要訂位，因為我進來沒多久後

就幾乎都客滿了.....所以一定要記得訂位

IMG_7116

菜單就在牆壁上~每一種都很想吃！！

IMG_7118

周一到周四都有HAPPY HOUR

有生啤、紅白酒、冰清酒SHKE、溫清酒、HIGH BALL，每杯只要$99

是不是超值的？

IMG_7119

我呢~是一定要喝一杯的啊！哈哈~我真的好愛梅酒

IMG_7123

有人跟我一樣愛梅酒的嗎？！梅酒真的百喝不厭耶

我也常常被好友笑說到底有多愛？

只能說：我不能沒有梅酒！！

IMG_7127

一定要來一道先開開胃的薑汁燒肉啦

IMG_7130

單吃就很好吃了！我有加上生菜一起吃！

居然有不一樣的口感~好好吃

而且還有撒上七味粉，口味層次很多，完全不用擔心會膩口耶

IMG_7132

這是下酒菜之一！也是必點之一！

店家說這道糯米椒炒小魚干是只要來到這裡小酌一下的客人

都一定會點的菜色之一

IMG_7135

這個真的很下酒耶！糯米椒的微辣口感，配上小魚干，真的會一口接著一口吃

然後酒也是一口接著一口喝((笑))

IMG_7181

我喜歡每一種配料都有，然後一口吃下，再大大喝一口酒...好滿足！

這個搭上生啤酒也很不錯！

IMG_7139

店家在烤這香烤鮭魚肚的時候，我就已經聞到那鮭魚的香氣了

IMG_7145

我很愛吃鮭魚，所以這幾乎有一半以上都是我吃掉的

有些人可能聽到是鮭魚肚，就想說會不會很肥？！怕胖

nono~完全不會！肉質超級鮮嫩~

而且還有魚肉的肉汁~好滿足！我自己可以吃掉一份！

IMG_7149

到居酒屋大家都必點的日式炸雞！

除了我們點之外，我發現幾乎每一桌都會點這一道菜

IMG_7151

每一塊雞塊都不小！是不是真的就像在家，媽媽不怕人家吃，只怕你吃不飽的感覺？

每一塊日式炸雞真的都超級大塊的

IMG_7158

重點是醃製得很好！所以雞肉獨特的香氣和美味...肉質超級嫩！

但記得剛上桌很燙，要小心燙口哦

單吃我就很愛了！但店家有準備沾醬和檸檬~

怕炸物吃太多會膩口的！可以交換口味吃

IMG_7165

這個鬼式煎餅有二種口味：韭菜和香菜

二種都是我愛的！但一般真的很少吃到香菜

所以我就點了香菜口味

IMG_7176

不得不說店家真的超厲害的！煎得超級酥脆的！

重點沒有焦掉！好會....

後來發現這也是招牌菜之一！也是每一桌都必點耶

IMG_7174

餡料超級飽滿~女生真的吃二個就很飽了....

我真的吃不下第三個！太大一顆了

但真的很滿足！重點不會膩口~好愛

滿滿的餡料，喜歡香菜的人一定會很愛((因為我超愛的))

香菜味不會過重，反而口感很順！一定是店家太會煎了！

IMG_7183

你也要來上一個嗎？！

IMG_7124

超級放鬆的啊！而且別看我們點的不多

但我們真的吃的超級飽~

那個糯米椒炒小魚乾真的超級下酒好吃

煎餃真的又大又酥脆，好愛

每一種都讓我念念不忘.....

 

IG找我玩🔍🔍更多動態在這裡

Mier戴小如IG  miertai

 

食鬼開醺料理

 

地址：台北市中山區林森北路96之5號

營業時間： 18:00–01:00 (周日公休)

電話： 0909-601225

粉絲頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=61557238921179

IG：https://www.instagram.com/shigui_ryori/

 

 

 

保養|| 起身心美麗的粉紅力量 123 Beauty&Wel  

來點日式料理1747123454

cats cats

聚會不能少的居酒屋1747123454

cats cats cats cats cats catscats cats 

天冷來點鍋物1747123454

cats cats cats  cats

不一樣的台式居酒屋1747123454

cats   cats cats cats

想吃日式燒肉1747123454

cats page cats cats cats  cats

愛肉一族不能錯過的燒肉1747123454

cats cats cats cats

想吃韓式燒肉1747123454

cats cats

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>幫我按個讚吧^^♥<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

快來加入我的粉絲團一起聊天:")下一張(熱鍵:c) 

下一張(熱鍵:c)


 

 

保養|| 起身心美麗的粉紅力量 123 Beauty&Wel 

戴小如也會在.....

1保養|| 起身心美麗的粉紅力量 123 Beauty&Wel 

歡迎一起來聊天

以上!下一張(熱鍵:c) 

保養|| 起身心美麗的粉紅力量 123 Beauty&Wel

文章標籤
台北駐唱餐廳 食鬼開醺料理 中山美食 中山區美食 林森北路美食 居酒屋 林森北路居酒屋 中山區居酒屋 台北居酒屋 餐酒館 林森北路餐酒館 中山區餐酒館 台北餐酒館 日式餐酒館 日式居酒屋 家庭料理 家庭料理居酒屋
創作者介紹
創作者 Mier♥戴小如 的頭像
Mier♥戴小如

Mier戴小如ಇ後天美人大作戰




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

台北||西門町早午餐推薦西門町餐酒館推薦早上就
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up