呼~現在下班後，隔天若不用上班~

真的會想要跟三五好友聚在一起小酌一下

我原本就很愛居酒屋的人

現在更加愛到不行！

有一點了解為什麼日本人下班後，就會想要小酌一下的感覺

吃點美食喝點小酒，真的很抒壓.....

食鬼開醺料理

地址：台北市中山區林森北路96之5號

營業時間： 18:00–01:00 (周日公休)

電話： 0909-601225

粉絲頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=61557238921179

IG：https://www.instagram.com/shigui_ryori/

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離我公司不遠處，發現有一間很像日本家庭式的居酒屋

為什麼我會說日本家庭式呢？！

因為裡面的料理很像在家庭料理，每一道都非常平易近人

而且超級下酒的！！

而且周五跟六都會有人來這裡駐唱表演唷

所以想要好好放鬆一下，喝點小酒聽點音樂就是這裡無誤

不過我去的時候是禮拜三，所以沒能聽到

但不得不說來這裡，真的要訂位，因為我進來沒多久後

就幾乎都客滿了.....所以一定要記得訂位

菜單就在牆壁上~每一種都很想吃！！

周一到周四都有HAPPY HOUR

有生啤、紅白酒、冰清酒SHKE、溫清酒、HIGH BALL，每杯只要$99

是不是超值的？

我呢~是一定要喝一杯的啊！哈哈~我真的好愛梅酒

有人跟我一樣愛梅酒的嗎？！梅酒真的百喝不厭耶

我也常常被好友笑說到底有多愛？

只能說：我不能沒有梅酒！！

一定要來一道先開開胃的薑汁燒肉啦

單吃就很好吃了！我有加上生菜一起吃！

居然有不一樣的口感~好好吃

而且還有撒上七味粉，口味層次很多，完全不用擔心會膩口耶

這是下酒菜之一！也是必點之一！

店家說這道糯米椒炒小魚干是只要來到這裡小酌一下的客人

都一定會點的菜色之一

這個真的很下酒耶！糯米椒的微辣口感，配上小魚干，真的會一口接著一口吃

然後酒也是一口接著一口喝((笑))

我喜歡每一種配料都有，然後一口吃下，再大大喝一口酒...好滿足！

這個搭上生啤酒也很不錯！

店家在烤這香烤鮭魚肚的時候，我就已經聞到那鮭魚的香氣了

我很愛吃鮭魚，所以這幾乎有一半以上都是我吃掉的

有些人可能聽到是鮭魚肚，就想說會不會很肥？！怕胖

nono~完全不會！肉質超級鮮嫩~

而且還有魚肉的肉汁~好滿足！我自己可以吃掉一份！

到居酒屋大家都必點的日式炸雞！

除了我們點之外，我發現幾乎每一桌都會點這一道菜

每一塊雞塊都不小！是不是真的就像在家，媽媽不怕人家吃，只怕你吃不飽的感覺？

每一塊日式炸雞真的都超級大塊的

重點是醃製得很好！所以雞肉獨特的香氣和美味...肉質超級嫩！

但記得剛上桌很燙，要小心燙口哦

單吃我就很愛了！但店家有準備沾醬和檸檬~

怕炸物吃太多會膩口的！可以交換口味吃

這個鬼式煎餅有二種口味：韭菜和香菜

二種都是我愛的！但一般真的很少吃到香菜

所以我就點了香菜口味

不得不說店家真的超厲害的！煎得超級酥脆的！

重點沒有焦掉！好會....

後來發現這也是招牌菜之一！也是每一桌都必點耶

餡料超級飽滿~女生真的吃二個就很飽了....

我真的吃不下第三個！太大一顆了

但真的很滿足！重點不會膩口~好愛

滿滿的餡料，喜歡香菜的人一定會很愛((因為我超愛的))

香菜味不會過重，反而口感很順！一定是店家太會煎了！

你也要來上一個嗎？！

超級放鬆的啊！而且別看我們點的不多

但我們真的吃的超級飽~

那個糯米椒炒小魚乾真的超級下酒好吃

煎餃真的又大又酥脆，好愛

每一種都讓我念念不忘.....

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食鬼開醺料理

地址：台北市中山區林森北路96之5號

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