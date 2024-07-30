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BAKE CODE-烘焙密碼•三頌時代美味呈現芒果小甜心伴手禮首選

2024-07-30 01:19:00 舒愛吃愛玩樂的世界 人氣：48
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舒愛吃愛玩樂的世界

發表篇數：128篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

烘焙密碼BAKE CODE-竹北莊敬店
phone03-667-0166
place新竹縣竹北市莊敬南路52號
作者本次評價：
4.05
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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BAKE CODE-烘焙密碼•三頌時代美味呈現芒果小甜心伴手

好久沒走進麵包店這天工作完，在回家的路上看到烘焙密碼就跟朋友說買麵包就停了下來，我們一起去買麵包囉！

BAKE CODE-烘焙密碼•三頌時代美味呈現芒果小甜心伴手

我們走進了很有人氣的BAKE CODE-烘焙密碼店內麵包的奶油、麥香味陣陣撲鼻而來讓我口水不由的咽了一下。

BAKE CODE-烘焙密碼•三頌時代美味呈現芒果小甜心伴手

才16：00麵包都快掃空了這麼厲害必須來試試這家麵包如何的吸引人。

BAKE CODE-烘焙密碼•三頌時代美味呈現芒果小甜心伴手

這家三頌時代是香頌、羅頌、鹽可頌可是很熱銷那就都買來試試。

BAKE CODE-烘焙密碼•三頌時代美味呈現芒果小甜心伴手

因為要分給同事們就請店員幫我們切好，比較方便畢竟我手殘會切太醜🤭🤭🤭。

BAKE CODE-烘焙密碼•三頌時代美味呈現芒果小甜心伴手

BAKE CODE-烘焙密碼•三頌時代美味呈現芒果小甜心伴手

羅宋麵包濃郁奶香散發出誘人香氣，細膩的鬆軟度讓人讚嘆。

BAKE CODE-烘焙密碼•三頌時代美味呈現芒果小甜心伴手

不會過重的奶香味麵包也越嚼越香口感鬆軟微微濕潤感我挺喜歡的。

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香頌 是人氣商品當濃郁奶油香遇上天然麥香兩者交融散發出簡單純粹的味道。

BAKE CODE-烘焙密碼•三頌時代美味呈現芒果小甜心伴手

剛出爐的麵包最讓人流口水了，內餡是鹹奶油乳酪吃起來鹹香有勁，麵包鬆軟細緻又帶點彈性好吃好吃。

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隔天早餐來一片仍保持柔軟好吃的口感。

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鹽可頌柔軟的內層看得到均勻細緻的蜂窩狀，吃起來層層鬆軟鹽味在嘴裡跳耀著麵粉及淡淡奶油的香氣不謀而合。

BAKE CODE-烘焙密碼•三頌時代美味呈現芒果小甜心伴手

簡單又的豐富的口感讓人越嚼越香甜。

BAKE CODE-烘焙密碼•三頌時代美味呈現芒果小甜心伴手

BAKE CODE-烘焙密碼•三頌時代美味呈現芒果小甜心伴手

芒果小甜心這個傳統的美味，小巧可愛很適合當伴手禮送人。

BAKE CODE-烘焙密碼•三頌時代美味呈現芒果小甜心伴手

蛋糕蓬鬆柔軟也蠻濕潤，吃起來像雲朵般柔軟天然濃郁蛋香味帶點淡淡果香味。

BAKE CODE-烘焙密碼•三頌時代美味呈現芒果小甜心伴手

上頭的芒果風味巧克力豆豆，原以為巧克力會太甜沒想到芒果的酸度讓甜度降低增添了口感層次。

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我們買了一些分享給同事都大獲好評，好像也可以跟店家團購園區的朋友們心動了嗎？

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這家麵店值得再次回訪，認真的好吃店員也很親切服務好推薦給愛吃麵包的朋友們。

BAKE CODE-烘焙密碼•三頌時代美味呈現芒果小甜心伴手

店家資訊：

BAKE CODE-烘焙密碼竹北莊敬店

新竹縣竹北市莊敬南路52號

營業時間：12：00~21：00

電話：03 667 0166 

喜歡我的紀錄可以追蹤我的IG：https://www.instagram.com/tingxishu_life?igsh=aWIycjZtZWVqdmpx

 
文章標籤
烘焙密碼 麵包店 羅宋麵包 鹽可頌 香頌 布丁蛋糕 古早味蛋糕 新竹麵包店 團購 伴手禮 人氣美食 人氣伴手禮 新竹美食系列 芒果小甜心 三頌時代 團購美食 bakery
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