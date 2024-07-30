位於宜蘭縣五結鄉的中興文化創意園區，它的前身是中興紙廠，興建於1935年，當時堪稱全台規模最大的造紙工廠，造紙生產量位居東南亞第一位，因後期受到經濟變遷影響，2001年結束營業，於2014年由宜蘭縣政府接手，透過古蹟保存與活化，結合文創及育成等策略，進而讓園區轉型重生，正式成為宜蘭新亮點。

至於西莉亞這一趟特地前往中興文化創意園區，就是聽聞因應未來5G科技應用發展，園區也推出全新智慧導覽Web App，不需下載或安裝程式，只要通過手機相機掃描指示牌的QR Code，便能獲得最新園區導覽資訊，大大降低了不同使用族群的操作門檻，利用5G科技帶來的互動體驗特性，另外園區還有光雕秀與5G科技所帶來的全新感受，嗯！新科技與舊建築的結合肯定超有趣。

最後還要分享中興文化創意園區的常設展【紙的博物館】，畢竟中興文化創意園區前身就是中興紙廠，這裡肯定有著許多關於【紙】的故事，【紙的博物館】常設展寓教於樂值得欣賞。

｜宜蘭縣五結鄉。中興文化創意園區｜

地址: 宜蘭縣五結鄉中正路二段6之8號

電話: (03)9699440 (03)9655440

時間: 開閉館│ 10:00-18:00、戶外場域│ 22:00熄燈

休館日: 每周三 (除夕、特殊活動另行公告)，戶外空間照常開放

中興文化創意園區: 官網 ｜ 臉書粉專 ｜ Instagram ｜ Youtube

｜中興文化創意園區。交通方式｜

圖片取材至官網

｜中興文化創意園區。園區介紹｜

▼中興文化創意園區寬闊的面積，不僅改造成別具特色的藝術展區，也成為許多攝影愛好者拍攝的熱門場景，就如同我們才剛停好車，踏進園區根本不到五分鐘，就被眼前這一顆五彩繽紛的藝術裝置吸引住目光，真是的，正事都還沒開始辦，就在這裡拍得很開心..(笑)

▼宜蘭縣五結鄉。中興文化創意園區

▼中興文化創意園區入口處設有一處大型停車場，收費標準為小客車：30元／時，週一至週四上限為90元，週五至週日及國定假日上限為150元。大客車：100元／次，機車：20元／次，大小客車與機車均隔日另計。自行車：免費。

▼中興文化創意園區最吸睛的畫面，就是眼前廢墟廠房搭配著一片綠意盎然，幾乎也象徵著破舊廠房已經完全重生，也很感謝宜蘭縣政府啟動了文創應用後，透過整理整頓、以及文創藝術的進駐與結合，讓中興文化創意園區進而活絡有了新生命。

▼宜蘭縣五結鄉。中興文化創意園區

▼宜蘭縣五結鄉。中興文化創意園區

｜中興文化創意園區。園區地圖｜

圖片取材至官網

▼位於服務中心旁邊設立著一組園區地圖，大家要是想要了解中興文化創意園區各個角落位置，也可以先來參考園區地圖喔！

▼宜蘭縣五結鄉。中興文化創意園區-園區地圖

▼這裡就是位於園區入口處的服務中心，【紙的博物館】常設展即將在這裡揭開序幕，大家要是安排前往中興文化創意園區，建議可以好好參觀【紙的博物館】常設展。

▼剛剛前面說到，中興文化創意園區的前身中興紙廠停業之後，曾經荒廢了數十年，在經過宜蘭縣政府規劃之後，將廢墟廠房重新賦予新樣貌，原本帶著破舊且陰森感的廠房經過整理之後、儼然成為許多人拍照與打卡的熱門景點，不論是園區哪一種角度，都能拍出相當有意境的氛圍。

▼宜蘭縣五結鄉。中興文化創意園區

▼宜蘭縣五結鄉。中興文化創意園區

▼宜蘭縣五結鄉。中興文化創意園區

▼中興文化創意園區腹地相當廣大，有著寬闊的區域及大片的綠地，這裡好適合父母帶著小孩來遊玩，因為可以讓小孩盡情地奔跑，不過請注意由於遊客較多緣故，所以園區僅可騎幼兒滑步車，但需家長陪同喔。

▼宜蘭縣五結鄉。中興文化創意園區

▼宜蘭縣五結鄉。中興文化創意園區

▼位於園區後半部有一座36紙廠遺構(墟實境地)，整體工業風裝置藝術設計，讓西莉亞相當喜愛這裡的氛圍。這一座座外牆的裝置藝術，利用剪紙與紙雕的意象，應用鋼板切割素材呈現中興紙廠過往繁榮景象，以及製紙最重要的六道工序，搭配著廢墟風的圍牆，相當令人驚艷！

▼宜蘭縣五結鄉。中興文化創意園區

▼宜蘭縣五結鄉。中興文化創意園區

▼這裡就是園區正中央的南榕廣場，南榕廣場相當具有特殊的歷史意義，因為當初鄭南榕先生的父母都任職於中興紙廠福利社，鄭南榕先生童年時光幾乎都在中興紙廠度過，宜蘭縣政府將園區這個位置取名為南榕廣場，以茲紀念鄭南榕先生。

▼宜蘭縣五結鄉。中興文化創意園區

▼是啊，我們只要來到中興文化創意園區，要是沒有與這一座網美必拍的水池留下回憶，可千萬別跟朋友說您來過這裡喔..(笑)

▼宜蘭縣五結鄉。中興文化創意園區

▼目前園區的12號倉庫(興工一場)與13號倉庫(興工二場)，進駐了許多文藝相關的創作品牌，有些品牌還推出各種手作課程，大家要是感興趣的話，也可以報名參加。至於九號製造所則是變身成親子餐廳，如果有帶孩子一起來玩樂的爸媽們，也可以選擇在九號製造所享用餐點，另外這裡還有提供遊玩設施。

▼宜蘭縣五結鄉。中興文化創意園區

▼宜蘭縣五結鄉。中興文化創意園區

▼宜蘭縣五結鄉。中興文化創意園區

▼宜蘭縣五結鄉。中興文化創意園區

▼宜蘭縣五結鄉。中興文化創意園區

▼宜蘭縣五結鄉。中興文化創意園區

｜中興文化創意園區。AR遊園導覽｜

為了因應未來5G科技應用發展，園區也推出全新智慧導覽Web App，大家不需下載或安裝程式，只要通過手機的相機掃描指示牌的QR Code，便能獲得最新園區導覽資訊，大大降低了不同使用族群的操作門檻。此外利用Web AR技術，將實體空間轉化以魔法火車帶領的奇幻故事互動，透過現代科技體驗無人導覽的沉浸內容，您們只需帶著手機悠遊於園區中，便能了解中興紙廠的歷史與文化。

融合5G科技特色，通過Web AR即時互動遊戲、3D光雕投影、MR虛實混合光影等運用模式，提升了導覽的趣味性和文化價值。只要跟著手機上的導覽指示及遊戲互動，即能體驗到5G技術來帶的高速度、低延遲、多連接的即時互動體驗特性。

▼如同西莉亞手指的遊客中心圖示，它所代表著就是可以利用全新智慧導覽Web App，只要通過手機相機掃描指示牌的QRCode，便能獲得最新園區導覽資訊。

▼其中園區的有料倉庫也可以使用全新智慧導覽Web App，利用手機即時觀看有料倉庫的詳細導覽喔！

▼西莉亞簡單示範中興文化創意園區的AR遊園導覽，首先我們要先進入全新智慧導覽Web App，進入之後開啟相機及GPS定位，這樣才能完整體驗網站導覽功能，接著會進入AR掃描，請將相機對準園區內的AR體驗圖標，手機馬上跳出該處的詳細導覽。

▼說到有料倉庫係為戰後時興建完成，它原為漿料倉庫，用於儲存造紙漿料，我們可以透過這一棟建築，了解本身建物空間之挑高及寬闊程度。更可一窺當時中興紙廠產量之大。

▼中興文化創意園區。16號建物老懂軒

▼半開放式的懷舊市集與展演空間，挑高且寬敞的空間，周遭是開放式設計，不僅可以舉辦市集活動，還有大型舞台可以提供團體進行表演。雖說是懷舊市集，但也是AR遊園導覽其中一站，這裡又叫做光合屋/戲棚下。

▼中興文化創意園區。光合屋/戲棚下

▼光合屋原為儲放木料的儲木廠與簡易倉庫，修復後由宜蘭設計師薛宏彬打造，使棚架化為充滿綠意氛圍的溫室，規劃為休憩、主題市集與戶外展演空間。

接著再與大家分享中興文化創意園區所推出的5G智慧化互動遊園，總共有五款遊戲關卡，西莉亞體驗了其中三款遊戲，分別是尋找魔法火車 、畫上現實 、以及紙廠煙囪雲端留言版，這三款遊戲關卡利用5G科技互動，西莉亞實際玩起來相當有意思呢..(笑)

｜中興文化創意園區。5G智慧化互動遊園-尋找魔法火車｜

▼第一款 尋找魔法火車 5G智慧化互動遊戲，首先先輸入自己的名字然後送出，接著點擊手機螢幕上面的亮光處啟動魔法煙霧，就可以等待時空火車現身囉！

▼中興文化創意園區。5G智慧化互動遊園-尋找魔法火車

▼中興文化創意園區。5G智慧化互動遊園-尋找魔法火車

｜中興文化創意園區。5G智慧化互動遊園-畫上現實｜

▼第二款 畫上現實 5G智慧化互動遊戲，這個遊戲可以打造一輛專屬的火車造型，並於常設展5G光雕互動中，看見它向您駛來喔。當然也可以打造一輛火車造型之後，再與園區您最愛的角落留下回影。

▼中興文化創意園區。5G智慧化互動遊園-畫上現實

▼中興文化創意園區。5G智慧化互動遊園-畫上現實

▼中興文化創意園區。5G智慧化互動遊園-畫上現實

｜中興文化創意園區。5G智慧化互動遊園-紙廠煙囪雲端留言版｜

▼第三款 紙廠煙囪雲端留言版 5G智慧化互動遊戲，請點擊手機螢幕上面的雲端魔法許願語，接著請輸入許願語然後上傳，然後您所許的願望就會出現在手機螢幕上了喔！

｜中興文化創意園區。紙的博物館常設展｜

▼因為中興文化創意園區前身為中興紙廠，所以園區以「紙」為主題設立的博物館，館內展示了很多紙藝品、特殊紙材，還有利用紙元素點綴的展場空間，相當值得利用這個機會深度了解「紙」文化。

▼中興文化創意園區。紙的博物館常設展

▼中興文化創意園區。紙的博物館常設展

▼中興文化創意園區。紙的博物館常設展

▼中興文化創意園區。紙的博物館常設展

▼中興文化創意園區。紙的博物館常設展

▼中興文化創意園區。紙的博物館常設展

▼中興文化創意園區。紙的博物館常設展

｜中興文化創意園區。光雕主秀、5G互動模式｜

在宜蘭中興文化造紙廠的歷史光影動畫開場中，我們從造紙原料蔗渣的甜蜜開始，穿越鬼芒的自然野性，進入木材造紙的堅韌，見證黑白新聞紙到現今至未來的變革。奇幻火車在未來魔幻的刷四色彩色跑道上暢遊，象徵著造紙工業的創新與夢想的實現。這是一段關於時間、變遷與創造力的旅程，每一步都凝聚著人類對知識技術傳承與美學追求的不懈努力。

在這場光雕展演中，運用5G高速傳輸技術，大家可以於手機介面上書寫文字，即時傳送至光雕裝置牆面，呈現即時互動效果。展演還融合了體感互動技術，為您們打造全新的體驗，進而更深入地參與這場視覺與科技的盛宴。光雕主秀與5G互動模式的結合，不僅展示了造紙工業的歷史與創新，還通過科技的力量，讓您們成為這一段歷史與未來旅程的其中一部分。

這次光雕秀於戶外與室內皆有精彩展演，戶外為夜間光雕，可以搭配遊戲【魔法火車飛行賽】，只要透過戶外牆面投放可進行魔法火車遊戲競賽，超級有趣。另外室內為常設展內光雕【畫上現實】，此處亦包含5G體感互動喔！

▼中興文化創意園區。光雕主秀、5G互動模式

▼中興文化創意園區。光雕主秀、5G互動模式

▼中興文化創意園區。光雕主秀、5G互動模式

▼中興文化創意園區。光雕主秀、5G互動模式

▼中興文化創意園區。光雕主秀、5G互動模式

▼中興文化創意園區。光雕主秀、5G互動模式

▼中興文化創意園區。光雕主秀、5G互動模式

▼中興文化創意園區。光雕主秀、5G互動模式

▼中興文化創意園區。光雕主秀、5G互動模式

▼中興文化創意園區。光雕主秀、5G互動模式

▼中興文化創意園區。光雕主秀、5G互動模式

▼中興文化創意園區。光雕主秀、5G互動模式

好囉，這一趟中興文化創意園區的走讀也即將來到尾聲，現在人與人之間的互動，絕大多數總是仰賴通訊設備，而5G科技應用發展肯定是未來發展的趨勢。

中興文化創意園區順勢推出全新智慧導覽Web App，利用5G科技帶來的互動體驗特性，另外園區還有光雕秀與5G科技所帶來的全新感受，本篇圖片為西莉亞體驗的內容，實際要依現場呈現為主，歡迎大家8/1(四)起至現場遊玩，趕緊帶著家裡的小朋友走一趟中興文化創意園區，好好體驗5G智慧化互動遊園喔！

最後還有個好康要報給您們知道，8/3(六)14:00於中興文創園區將舉辦民眾體驗會，現場體驗遊園導覽、AR遊戲，常設展觀展，並完成指定任務，就有機會獲得中興文創限定紀念品。

｜宜蘭縣五結鄉。中興文化創意園區｜

地址: 宜蘭縣五結鄉中正路二段6之8號

電話: (03)9699440 (03)9655440

時間: 開閉館│ 10:00-18:00、戶外場域│ 22:00熄燈

休館日: 每周三 (除夕、特殊活動另行公告)，戶外空間照常開放