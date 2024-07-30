台北高級火鍋絕對不能錯過「二本松涮涮屋」！跟朋友約起來時，他說之前就看過木曜4超玩邰哥跟博恩一起來吃，很有興趣，而黛西也發現張韶涵、炎亞倫、方志友等藝人也都來吃過，真的是星光熠熠的一間火鍋店。食材有日本和牛、龍蝦、鮑魚。搭配舒適的環境以及全程專人桌邊煮火鍋服務，真的是高級餐飲才會有這樣的享受。

二本松涮涮屋在哪裡？

二本松涮涮屋鄰近捷運大安站與科技大樓站中間點的位置，是大安站高級路段，開車來的話可以在復興南路上找到付費停車場。招牌背景的灰色板岩食材，襯托出金色的店名，有種低調中帶有奢華的感覺。

轉角與旁邊的兩間店面都是二本松涮涮屋的，一間是本館，一間是二館，兩間相連在一起，入口處的話是轉角處的本館入口。二館門口則是以一株很美的松跟龍貓公車站作為裝飾，看到龍貓有種秒飛日本的感覺（笑）

店內環境

走進店內，U字型的大理石火鍋餐檯散發出高級奢華感，一樓的每一個座位距離都抓得恰到好處，若隔壁有其他客人也會用隔板隔開，用餐起來更加衛生。B1則有適合多人用餐的多人桌、圓桌。因為二本松涮涮屋名氣頗高，建議想吃可以事先訂位比較不用擔心到現場沒位置，尤其是假日一定要訂位喔！

而來到二本松涮涮屋最大的特點就是「全程專人桌邊服務」，讓人吃火鍋不用瞎忙，擔心肉過熟或海鮮煮太久，只要懂得動口就好。就連龍蝦、煮粥，都是專人處理好，讓人輕輕鬆鬆享受美食就好。

小角落有著非常日式的小擺設，應該都是老闆出國帶回來的戰利品吧！？

黛西今天來用餐的位置是安排在二館的四人座位，是半開放式包廂的沙發座位，相對有多一點的隱私空間感。

桌面位置寬敞，用起餐來不會覺得擁擠。不知道是不是因為這美美大理石紋路的關係，光食材、火鍋湯底醬料上桌，都覺得超開胃，哈哈！

桌邊提供感應式服務鈴，有什麼需求都可以透過這顆服務鈴跟服務生溝通。但基本上服務生是全程在桌邊代煮火鍋，所以這顆鈴我們根本都沒用到，完全不會有找不到服務生的問題。

打開抽屜有牙籤、紙巾跟濕紙巾。

二本松涮涮屋菜單

一入桌，店員就會詳細介紹涮涮鍋的點餐方式，可以點套餐鍋物也可以選擇雙人套餐一起分享。套餐包含火鍋湯底、開胃前菜、綜合菜盤、主餐、主食、甜點、飲品。吃一頓下來，黛西跟朋友整個是飽到天靈蓋了，完全不用擔心吃不飽，只要擔心吃不完而已。

不定期二本松涮涮屋也會推出特色餐點，像黛西這次來有就有海膽雲丹相關的料理，還吃到了最新的「北海道極上雲丹鍋」，無敵大推！！！

第一次來推薦可以直接點二本松的雙人套餐，像是木曜四超玩粉一定是要來朝聖一下【邰哥、博恩限定雙人套餐】！另外也有食尚玩家雙人套餐的菜單可以選，主要是差在主餐肉類與海鮮的不同。

食尚玩家雙人套餐 $5,299

黛西這天吃的是【食尚玩家雙人套餐】 $5,299+10%服務費，主餐有頂級活波士頓龍蝦雙人海鮮盤＋日本黑毛和牛沙朗，海鮮盤種類包含龍蝦、干貝、中卷、牡蠣、鮭魚、蛤蜊及鮑魚，海鮮控絕對可以吃得超滿足～。

而我們這天湯底還升級最新推出的「北海道極上雲丹鍋」，有多厲害，請繼續看下去！！！

北海道極上雲丹鍋、日式柴魚玉露鍋

這次選的兩個湯底各有特色，「日式柴魚玉露鍋」，透明中帶有茶色，因為它是採用文山包種茶及柴魚共同熬煮而成，喝起來略帶有茶香，喝起來相當清爽，非常適合煮蔬菜，讓蔬菜的原本甜味也可以自然釋放。

「北海道極上雲丹鍋」，雲丹就是海膽！乳白色的湯底，由打碎的海膽跟豆漿一同熬煮而成，再開煮之前，店員送上了一整盒的海膽上桌，放了約四分之一和的份量到鍋裡，讓我們在吃的時候除了湯底的細緻海膽風味外，還可以品嘗到完整的海膽本人！

專人桌邊服務的主法會是肉品、海鮮、蔬菜，依序下鍋煮，讓食材的美味可以一一展露。

先看這一盒滿滿的海膽，海膽色澤超美的，看了好療癒啊。

放入海膽滾過的湯底，店員會用六角形鑲有金邊的玻璃杯讓我們進行試喝，若有需要會進行湯底濃淡度的調整。這樣子將海膽當開胃菜，真的好奢侈，太享受了！

菜盤

二本松涮涮屋的雙人菜盤，滿滿的原型食物，將近20種的新鮮食材，蔬菜、豆腐、香菇、木耳、南瓜、絲瓜…等都吃得到，超級豐盛。

這些天然的蔬菜也是精心挑選過，都是非常漂亮飽滿的外型，幸好蔬菜是最後煮，不然一開始可能就被這一整盤大份量蔬菜盤給填滿肚子了。

火鍋醬料

火鍋醬料基本款是有「日式和風醬油」及「胡麻醬佐蘿蔔泥」兩種，蔬菜適合前者，肉類適合後者。但因為我們的湯底有「北海道極上雲丹鍋」，所以還多了一份「海膽醬」，無論肉類、海鮮、蔬菜都適合沾。

這天就是一個海膽吃到飽的概念（？）來到火鍋界的 Prada 這樣享受就是剛剛好：Ｐ

松露山藥海膽佐小豆島醬油

稠稠的山藥，入口後是細緻滑溜的口感，憑藉著山藥原本的特殊香氣與口感，再加上高級黑松露醬與鮭魚卵的點綴，層次滿滿。整體份量有點多，吃完這一碗就略有飽足感，但這只是剛開始呀…。

和風蟹肉鮭魚卵豆腐

鋪滿鮭魚卵，搭配蟹肉的豆腐，那鮭魚卵的份量都大珠小珠落玉盤地滿出來，非常有誠意。涼爽的豆腐搭配新鮮鮭魚卵，真的十分開胃。

雲丹水雲醋

一樣，這是「北海道極上雲丹鍋」的限定前菜「雲丹水雲醋」，水雲醋是日本的一樣傳統日式小菜，水雲本身擁有獨特的黏滑口感，是一種海藻類。完整的海膽搭配水雲的特殊口感，酸香滑溜，純粹精緻兼具。

清酒之王十四代

飲酒過量，有害（礙）健康

來自日本山形的清酒之王十四代，這頂級的清酒一瓶是上萬起跳，若是有需要宴請朋友或商務聚餐，開一瓶真的是非常有面子！

兵庫縣梅酒

另外也有梅酒，加了清酒調製，喝起來除了梅酒甜甜的滋味，更多了清酒的香，品嚐時能感受到的酒喉韻味更深卻不刺激。

飲酒過量，有害（礙）健康

日本黑毛和牛沙朗

第一個先煮的食材是套餐中的肉品「日本黑毛和牛沙朗」，一盤的份量約莫 7-8oz之間，油花如雪花滿佈、像極了大理石紋路的和牛肉片，粉嫩的色澤加上細緻的油花，光看就覺得好療癒！

下鍋前服務生會先詢問想要吃幾分熟，建議熟度是五分熟。

為了保留日本和牛最原始的肉味，會用柴魚玉露鍋來煮肉。

煮好的肉會直接放到眼前的盤子中，一大片的肉大概可以分兩三口吃。五分熟的口感，有和牛極度軟嫩的口感，充滿油脂香，在嘴中吃著都覺得好幸福！這個熟度真的很可以！

和牛的吃法建議可以先吃原味，接著加點店家提供的玫瑰鹽提味，最後也可以沾一沾海膽醬，讓吃法更豐富，更有趣。要記得，這種高級肉品，在嘴中就是要多停留一些時間，感受肉質的軟嫩跟牛肉鮮味，才是更對得起食材的品嚐方式呢。

波士頓龍蝦海鮮盤

波士頓龍蝦海鮮盤，一開始先送上波士頓龍蝦跟鮑魚讓我們拍拍照，欣賞一下這還在動的龍蝦觸鬚跟腳，以及在做伸展運動的鮑魚有多麽的新鮮。

但實際上的海鮮盤當然不只龍蝦跟鮑魚，還有干貝、中卷、牡蠣、鮭魚、蛤蜊，變成海鮮盤的龍蝦也是已經有處理過，將頭身分開，身體切一半。

鮭魚魚肉切得厚，看起來也很肥美，連蛤蜊都挑選得很大顆。

剖半好的龍蝦，這次是放到北海道極上雲丹鍋中煮，讓湯底的海膽風味可以讓龍蝦更具美味。

很驚喜的是專人桌邊服務連剝龍蝦服務都有！因為剝龍蝦要花一點時間，上桌時會有些微冷，此時服務生也會在我們要吃之前，再把龍蝦螯或身體放回鍋中回溫加熱一下，非常貼心。

而上一秒還活跳跳、新鮮的海鮮，不用說，吃起來當然是超級新鮮又美味的，龍蝦肉質很Q彈，一人吃半隻，超級滿足！！！蟹螯也剝得完整又漂亮，是另一種視覺享受，要是自己處理應該只有亂七八糟吧…？

而鮑魚在上桌時也是一直扭動，看了我都覺得啊…，有種頭皮發麻的感覺，真的是太新鮮了，你們還是快點下鍋煮好了，哈哈！

一整顆的鮑魚直接下鍋煮，服務生會協助控制熟度，不像我們自己煮會擔心沒有熟，而導致鮑魚可能會被煮得水分都沒了，或是丟下鍋就不知道鮑魚跑哪去，有專人服務幫忙顧食材的服務真的很棒。

雖然放下鍋煮食是一整顆的，但在我們要吃時也會幫忙切塊，讓人可以好入口。可以看見從碗中還有鍋底的細碎海膽，海味滿滿，鮑魚咬起來超有彈性。

接著煮小捲跟干貝，一下子就熟了。

北海道生食級干貝好吃，看大牡蠣的大小，也比干貝還要大顆，一口咬下超滿足，鮮味爆表！！

最後終於要煮蔬菜了，菜盤會分兩邊下，這樣兩種風味的湯頭就可以都品嚐得到。

再滾蔬菜時會加湯，讓湯頭更清爽些。

說真的，蔬菜吸附著湯底的湯汁就很有味道，真的不需要再另外沾醬就好吃。但整體吃下來量真的很多，到最後蔬菜真的是有點吃不下，沒想到後面還要湯底煮粥、還有甜點跟飲料啊…。

雜炊煮粥

煮過各式海鮮、肉品、蔬菜的湯底，結合了多種食材風味，就像是好酒沈甕底一樣，用這時候的湯底來做雜炊煮粥，等於是將滿滿的精華收斂在一碗粥裡。

其實這時候已經很飽了，但是看到這一碗現煮的粥，又是用海膽湯底煮成的，黛西還是把它吃到一點也不剩（覺得超飽）

雜炊煮粥的配料包含雞蛋、海苔絲、蔥花、台東池上米，不僅有湯底精華的美味，也有其他食材當作點綴，每一種食材的香氣相輔相成，沒有特別搶鏡的一樣，整體吃起來非常濃郁，美味不在話下，吃完只能說這粥超棒！每一口也都可以吃到海膽的味道，點這個「北海道極上雲丹鍋」當鍋底真的超值得，從頭享受到最後一刻呢。

甜點、飲料

最後送上甜點、飲料。前面吃了這麼多…，原本我覺得我真的吃不下這些了，但看到二本松涮涮屋甜點跟飲料的精緻，最後還是把他們全部都吃完才覺得對得起這些食物們啊（笑）

手切菊花豆腐

黛西第一次看到手切菊花是在萬豪酒店的宴客樓，當時是以錦繡菊花清雞湯的湯品呈現，但二本松涮涮屋將手切菊花放進了冬瓜露當中，變成了一道精美的甜湯，可以喝到清爽的冬瓜露，不會過甜，手切菊花豆腐的口感更添有趣。

萬丹紅豆鍋餅

黛西一直都很喜歡吃甜鍋餅，看到甜點有鍋餅當然是點起來再說。每天現做的餅皮，以萬丹紅豆熬煮成的紅豆餡，外表灑滿了芝麻，外酥內綿密的口感，熱呼呼地，紅豆泥中吃得到顆粒感，香氣滿溢，不甜膩，外皮QQ酥香的口感更是亮點之一呢。

日本頂級抹茶

光看顏色就覺得好美的抹茶綠，上頭有著抹茶製作過程當中產生的泡沫，還沒入口就先聞得見抹茶香。抹茶入口毫無苦澀感，滿是細緻的香氣，對於喜歡抹茶的我來說，以這一杯醉結尾，真的很幸福！

文山包種茶

這一副茶具送上桌，真的讓人覺得也太精緻了吧！茶杯底還有著一隻金魚，真的是太美了。

包種茶喝起來清爽舒服，茶葉品質很不錯，可回沖。

旅行狂筆記

第一次來朝聖台北有名的精品級火鍋「二本松涮涮屋」，跟朋友在午餐的用餐時間吃，吃得是又飽足又滿足，不進食材新鮮，湯底美味，就連甜點飲料也不馬乎。當然亮點全程專人桌邊服務，更是讓人有頂級的享受，推薦喜歡給喜歡吃高級料理的人喔！

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