吃心絕對 49 秒 ago 在〈鹽埕美食 – 春福Chhun Hok Café x 溫馨氛圍與獨特風味！漢堡跟咖哩都很好吃😋〉中留言功能已關閉

關於春福 Chhun Hok Café

鹽埕埔捷運站附近，四號出口走過來三分鐘，就在巷子裡，十七個座位只有一位廚師，人多時要等，但冷氣夠強書夠多，不怕會無聊。

附近就有很多特色店家，例如「九記食糖水」、或是新開業的奶茶、飲品專賣「金聯發」，都是可以順吃順喝的店家哦。

春福 Chhun Hok Café 短影片

春福 Chhun Hok Café 店內外環境



▲店家位於鹽埕區的巷子裡，鹽埕的巷子很多、也很有厲害，也有很多特色小店哦。



▲落地招牌很可愛，有日系喫茶店的風格。



▲設計現代且乾淨，木質面板和玻璃窗讓整體感覺非常溫馨。店內燈光柔和，營造出舒適的氛圍，非常適合在這裡享用美食和放鬆。今天六點開始營業就來，而且有預約，就不怕沒位置坐囉！



▲稍晚要離開時，門口很多等候排隊的客人。



▲▼店內藏書。店內環境就沒有拍了，因為小小的擠滿了人。

春福 Chhun Hok Café 菜單



▲外帶限定菜單。



▲咖哩套餐類。



▲飲料類。



▲吃點小東西與甜點類。



▲啤酒類

春福 Chhun Hok Café 餐點介紹

青蔥雞肉咖哩220元



▲青蔥咖哩雞肉看起來很美味，偏硬的飯跟咖哩很對味，醬汁濃郁香醇，帶著微微的辛辣感，還有蔬菜做配料。



▲嫩滑雞肉為主角，帶著點焦香味，搭配新鮮青蔥，兩者相互融合，咖哩醬汁讓這道菜增添豐富的層次感，每口都讓人期待。



▲咖哩醬汁濃郁，澆在白米飯中，讓人垂涎欲滴，香氣四溢！



▲茄子

春福漢堡220元



▲漢堡有附薯條，使用的是黑色麵包，應該是特製的，裡面兩大塊漢堡肉，還滿多汁的，咬下去會有肉汁流淌出來的爽感，搭配新鮮的生菜、起司與蕃茄。



▲吃的時候要壓扁享用。讓食材緊密結合，大口咬下，品嚐多層次食材帶來的美味。

日式炒麵180元



▲日式炒麵除了炒麵本人外，還有個秋葵小菜，A套餐有60元飲品跟私房小菜，今天的私房小菜是櫛瓜。



▲▼日式炒麵看起來很美味，炒麵上有美乃滋醬、海苔、柴魚片，搭配肉片與一些蔬菜，色香味俱全。麵體吃起來偏軟，搭配日式醬汁，麵條還算入味。

A套餐 私房小菜+60元飲品 + 0



▲▼A套餐，附60元飲品跟私房小菜。

B套餐 私房小菜 +60元飲品＋當日甜點 + $ 150

春福 Chhun Hok Café 營業資訊