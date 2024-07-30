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日本和歌山縣南部町自駕遊的好處就是想到那裏就到那裏，這次來的這家餐廳叫做《Cafe de Manma カフェ・ド・マンマ》，這裏的餐點運用了很多梅子入菜，非常有創意， 同時餐廳的位置也很棒，面對一片湛藍的無敵海景!! 來這裏很適合點杯咖啡看著無垠的大海，就算放空也是一種幸福!! 這次除了品嚐多樣的梅子料理，特別是運用紀州備長炭入菜的黑披薩，非常好吃!! 來這裏必點啊
Cafe de Manma 店家資訊
- 地址： 1590-40 Haneta, Minabe, Hidaka District, Wakayama 645-0004日本
- 營業時間：10:00–17:00 週三公休
- 電話號碼： +81 739-72-2361
- 不接受訂位 · 提供 Wi-Fi · 有兒童菜單
Cafe de Manma 交通停車
- 自行開車：Google Map輸入「Cafe de Manma」即可到達
- 停車場：有附設停車場，開車來很方便
餐廳旁的停車場
Cafe de Manma 空間環境
面對廣闊的大海，海風徐徐吹來，真的令人心曠神怡，好適合放空
利用熔岩做的窯!! 加上紀州備長炭入菜的披薩
門口就可以看到廚房內在窯烤披薩的狀態
我們到的時候約11點多，但等到12點左右的用餐時刻的時候這裡都坐滿了，還有不少人在排隊，真不愧是4.1分的名店
幾乎所有人都搶坐這片無敵海景的座位區
Cafe de Manma 菜單價位
今天這套餐的重點在紀州備長炭的披薩!! 當然囉，因為地形氣候的因素，所以這裏的梅子非常特別!!
當雨下到薪炭林後，經過薪炭林過濾後的水源流入山中的農作物，吸收了乾淨的水源，農作物自然生長的就很肥美，所產出的糧食就會變得美味，加上蜜蜂授粉，所以產出高品質的梅子！ 很棒的生態糸統!!
- 最新菜單: pluman.net
Cafe de Manma 心得評價
這盤約1100日元左右的義大利麵，口味相當清爽，特別是中間那一坨是梅子醬喔，非常特別的口味！(旁邊黑黑的是備長炭麵包)
和在一起吃，口味非常的特別!! 很難得吃到這樣的口味，來到紀州南高梅的故鄉，當然要嚐嚐這特別的味道!
這個咖哩飯也很厲害!!
這一道料理約900日元，中間有顆梅子的起司燉飯，就是梅子跟起司意外的很合的來~~
蕃茄義大利麵
重點來了!!紀州備長炭入菜的披薩!! 這個上面擺滿了不同的水果
這個口味就特別了，上面擺滿滿滿的吻仔魚與紫蘇啊，當然中間的是南高梅！這個1500日元
說真的實在感覺不出來備長炭的味道，哈哈，但是這裏的披薩非常厲害，餅皮非常Q非常薄，筋性非常好!!
這裏也是美食網站上TABELOG上的名店哦，4.1分非常高的分數哦
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