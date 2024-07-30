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日本和歌山縣南部町自駕遊的好處就是想到那裏就到那裏，這次來的這家餐廳叫做《Cafe de Manma カフェ・ド・マンマ》，這裏的餐點運用了很多梅子入菜，非常有創意， 同時餐廳的位置也很棒，面對一片湛藍的無敵海景!! 來這裏很適合點杯咖啡看著無垠的大海，就算放空也是一種幸福!! 這次除了品嚐多樣的梅子料理，特別是運用紀州備長炭入菜的黑披薩，非常好吃!! 來這裏必點啊





Cafe de Manma 店家資訊

地址： 1590-40 Haneta, Minabe, Hidaka District, Wakayama 645-0004日本

營業時間：10:00–17:00 週三公休

電話號碼： +81 739-72-2361

不接受訂位 · 提供 Wi-Fi · 有兒童菜單

Cafe de Manma 交通停車

自行開車 ：Google Map輸入 「Cafe de Manma」 即可到達

：Google Map輸入 即可到達 停車場：有附設停車場，開車來很方便

餐廳旁的停車場

Cafe de Manma 空間環境

面對廣闊的大海，海風徐徐吹來，真的令人心曠神怡，好適合放空

利用熔岩做的窯!! 加上紀州備長炭入菜的披薩

門口就可以看到廚房內在窯烤披薩的狀態

我們到的時候約11點多，但等到12點左右的用餐時刻的時候這裡都坐滿了，還有不少人在排隊，真不愧是4.1分的名店









這裏最大的特色就是一邊用餐一邊看海！

幾乎所有人都搶坐這片無敵海景的座位區

Cafe de Manma 菜單價位

今天這套餐的重點在紀州備長炭的披薩!! 當然囉，因為地形氣候的因素，所以這裏的梅子非常特別!!

當雨下到薪炭林後，經過薪炭林過濾後的水源流入山中的農作物，吸收了乾淨的水源，農作物自然生長的就很肥美，所產出的糧食就會變得美味，加上蜜蜂授粉，所以產出高品質的梅子！ 很棒的生態糸統!!







Cafe de Manma 心得評價

這盤約1100日元左右的義大利麵，口味相當清爽，特別是中間那一坨是梅子醬喔，非常特別的口味！(旁邊黑黑的是備長炭麵包)

和在一起吃，口味非常的特別!! 很難得吃到這樣的口味，來到紀州南高梅的故鄉，當然要嚐嚐這特別的味道!

這個咖哩飯也很厲害!!

上面也有梅子哦





這一道料理約900日元，中間有顆梅子的起司燉飯，就是梅子跟起司意外的很合的來~~





梅子的酸甜中和了濃郁的起司，兩者相得益彰!!

蕃茄義大利麵





上面有顆梅子的punch 飲料





這個680日元，滿滿的水果加汽水，滿口香甜又清爽!!





重點來了!!紀州備長炭入菜的披薩!! 這個上面擺滿了不同的水果

這個口味就特別了，上面擺滿滿滿的吻仔魚與紫蘇啊，當然中間的是南高梅！這個1500日元

說真的實在感覺不出來備長炭的味道，哈哈，但是這裏的披薩非常厲害，餅皮非常Q非常薄，筋性非常好!!

這裏也是美食網站上TABELOG上的名店哦，4.1分非常高的分數哦

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