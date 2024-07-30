來苗栗頭份尋找冰涼消暑的好地方？不妨來試試瑞盛客家米食！這家藏在老市場裡的古早味冰店，不僅有傳統客家的米苔目、粉條聞名，還有自家製的燒麻糬和季節限定的包餡麻糬，每一樣都令人回味無窮。

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👉瑞盛客家米食 位置/停車

瑞盛客家米食位於頭份的中央路上，停車超方便，附近有設置停車格，而且還靠近尚順生活圈，來這邊玩的話，絕對要順道來嘗嘗看！

👉瑞盛客家米食 空間

走進瑞盛客家米食，彷彿穿越回童年時光，店內裝潢古樸，掛著老照片，讓人感受到濃厚的歷史底蘊。雖然空間不大，但每個角落都乾淨整潔，坐著的每一刻都很舒適。

這裡不只有美味的客家傳統小吃，還有令人念念不忘的燒麻糬，全年無休！而那包餡麻糬只在10月至5月有售，每年這個時候總會特別吸引一大波饕客前來。別忘了他們還有一些季節限定的美味，比如艾草、紅豆甜湯和蘿蔔糕，各有特定的販售時段，錯過可就要等到明年了！

👉瑞盛客家米食 菜單

來到這裡，絕不能錯過自家製的米苔目和粉條，每一口都是軟Q彈牙，燒麻糬則是滿滿的糯米香，Q彈可口。如果你想嘗試些不一樣的，也可以點他們的隱藏版菜單—米苔目冰或粉條冰，保證讓你大呼過癮！

🔸燒冷冰 $95

想要在炎炎夏日裡吃點什麼既清涼又帶點溫暖的甜品嗎？那你一定要試試瑞盛客家的「燒冷冰」！這碗刨冰上面不僅放了熱騰騰、冒著煙的燒麻糬，還可以選擇三種配料，我這次選的是綠豆、QQ和脆花生。刨冰用的是那種古早味的粗顆粒冰，口感特別好，綠豆也恰到好處地甜，而且那脆花生的香氣真的是讓人一口接一口停不下來！

🔸米苔目冰 + 任選三種配料 $80

如果你喜歡傳統客家的甜品，那麼「米苔目冰」絕對是你的選擇。這款冰品可以讓你選擇三種配料，我選了紅豆、芋圓和仙草。自製的米苔目冰過後特別滑順，Q彈的口感搭配這些配料，真的是甜蜜回味無窮，每一口都是滿滿的古早味。

🔸粉條冰 $80

不要以為只有米苔目才能做成冰品哦！「粉條冰」也是一大特色。單用粉條加上刨冰，簡單卻意外地好吃。粉條本身Q彈的口感與冰涼的刨冰完美結合，如果你喜歡，也可以嘗試半米苔目半粉條的組合，絕對讓你愛不釋手。

最棒的是，這些冰品上面都會淋上黑糖水，健康又養生。

🔸燒麻糬 綜合 $35

燒麻糬是全年無休，我點了綜合，花生、芝麻兩種口味一網打盡，自家做的麻糬口感相當軟糯，花生和芝麻的提香更是重點。

*花生 芝麻 綜合任三份100

🔸燒麻糬 煉乳玉米脆片 $45

🔸燒麻糬 海苔肉鬆(葷) $45

首先是他們的燒麻糬，我這次選的是綜合口味，包含了花生和芝麻兩種。海苔肉鬆燒麻糬是鹹食口味，鹹香的肉鬆和海苔的鮮味，與麻糬的軟糯融合在一起，成為一道獨特的風味小吃。還有海苔肉鬆口味，這個是給喜歡鹹食的朋友的選擇。鹹香的肉鬆和海苔的鮮味與麻糬的軟糯相結合，創造出獨特的味道，每次吃都讓人感覺新奇。

🔸仙草茶(無糖) $30

🔸古早味酸梅湯 $40

最後當然不能錯過他們家的飲料。仙草茶是無糖的，喝起來清甜爽口，完全不膩，而古早味酸梅湯則是酸酸甜甜，非常開胃。特別提醒，喝酸梅湯前一定要搖一搖，讓那酸甜味道更均勻。每次來這裡，我都會買幾瓶帶回家，隨時想喝就能喝，太方便了！

👉瑞盛客家米食 營業時間地址

📍瑞盛客家米食

地址 : 苗栗縣頭份市中央路598號

時間 : 14:00–20:00(周一公休)

電話 : 0911 811 120

*最終餐點內容、價格、營業時間請依店家公告為主