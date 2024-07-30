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上回從「宜蘭酒廠」那附近經過，看見宜蘭市美食「宜蘭酒廠餐廳」。門口高掛著酒廠餐廳的四個大字，有特色的紅麴餐點，合菜也算經濟實惠，口味也還不錯。美味的合菜2500元起，有停車場，吃完順便逛酒廠園區，也很不錯!





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宜蘭酒廠餐廳 店家資訊

地址： 260宜蘭縣宜蘭市舊城西路3號( 宜蘭酒廠內)

宜蘭酒廠內) 營業時間：11:00–21:00( 有預約才不會白跑一趟 )

有預約才不會白跑一趟 電話： 0928 11 9 004

宜蘭酒廠餐廳 交通停車

自行開車： Google導航輸入 宜蘭酒廠 」

Google導航輸入 停車場： 宜蘭酒廠 」

宜蘭酒廠餐廳 空間環境



白天這裏是人聲鼎沸的甲子蘭文物館及一旁的販賣各式紅麴點心的小小美食街

一到晚上，賣場的鐵門拉了下來，感覺好冷清啊~~





四處分佈的管線，剛好就在建築物的上方，倒也有幾分巴黎龐畢度中心的影子

要不是這個燈籠透出溫暖的光線，走進夜晚四下無人的酒廠裏，還真有幾分詭異呢

走進來時，遊覽車最後一批客人剛離開，難怪假日酒廠人潮特多，都被訂光了

嘿嘿，今晚只有我們一桌客人，順其自然的包場了~~~~

餐廳是由廠房改建的，可提供大量的客人同時用餐

裏面還有幾座鋼構的發酵槽，剛好當做包廂區，這也是我們用餐的地方

地方隨意擺了幾個酒甕當做擺設，也算呼應了酒廠的特色

今晚我們就坐這裏了~~

宜蘭酒廠餐廳 菜單價位

這裏大部份提供的是合菜，價位及菜色，就清楚明白的的擺在門口

如果要單點些不同的菜色，需要提早向餐廳預訂

宜蘭酒廠餐廳 心得評價

心裏正納悶，怎麼只有我們一桌客人而已~~~

問了店員才知道，這裏大部份做的是遊覽車的生意

所以白天比較多人，晚上客人倒是少了些~~~

這樣也好，感覺上清淨了些 !!

來到宜蘭酒廠，怎麼可以不嚐嚐在地特產

用紅麴做成的陳年紅露酒，又名金雞酒

(喝酒不開車、未成年請勿飲酒)

五福拼盤~~

第一道就覺得不錯了，合菜以這樣的方式呈現，算是滿有誠意的

西魯什菜~~

這也是宜蘭風味菜哦，有點像是白菜魯，

可惜上頭少了蛋酥，味道也不錯啦，滿下飯的

干貝三鮮~~

干貝和杏鮑菇及一些菇類與青菜的組合，炒的工夫也滿不錯的

這幾道下來，大家都覺得口味還滿合的來，不錯吃呢

板條紅蟳~~

QQ的板條很好吃，紅蟳也很新鮮美味

龍蝦沙拉~~

食材新鮮就是王道啊，好吃，一旁黑黑的是巧克力麻糬，很有趣的組合

枸杞紅麴草蝦~~~

終於有道是紅麴入菜啦，食材很新鮮，尤其是蝦子沾上甜甜的醬汁，也滿搭的

酥炸三品~~

炸銀絲卷、果仁球、和類似海鮮餅之類的東西



這三種也很不錯，要是再來點煉乳搭配就很不錯囉



有韭菜和海鮮，改變品種的糕渣嗎~呵呵呵



加點的三杯杏匏菇~~(為老爸點的素食)

哈哈，嚐起來還真有點雞肉的感覺，三杯料理的方法真對味

蔥油鮮魚，這也滿不錯的

養生紅麴雞湯，用的是烏骨雞呢!!!

湯頭清甜好喝，我們一行8位大人還有幾位小孩都還吃不完打包呢



水果



吃飽啦，開始玩，怎麼跑都沒關係，因為我們包場^^

這一桌合菜，2018年以三千元來說，這樣的菜色算是還不錯

重點是廚師的功力還不錯，餐點還滿符合大家的口味

只可惜目前只能吸引到遊覽車的生意，如果再有地方特色些，生意應該會更好

若規劃來這裡用餐，附近的景點可以一起排進去就變成宜蘭市一日遊囉

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