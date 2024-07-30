今天來分享一間鄰近文心國小、捷運文心崇德站的一間早午餐：六樓早午食，原本它只是一間小小餐車呢…

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六樓早午食 外觀

六樓早午食位於一條寧靜的街道內，早餐時段放眼望去，整條巷子就只有它開門。

店面小巧可愛，外觀用木質窗櫺作為裝飾，帶點復古、帶點懷舊感，推開門都會覺得好有設計感。

店內環境

店內挑高的天花板，座位不算多，方形木桌搭配無靠背的椅子，隨處可見的綠色小植栽，讓整間店看起來更綠意盎然。

靠近門口處有著六樓早午食的歷史，2016年成立當時只是一台小餐車，後來2018年變成貨櫃屋，直到2021年變成了這樣的一間可愛小店，幾張照片道盡了這間六樓早午食的過往曾經。

從座位區往櫃台看去的樣子很美，或許是因為植栽的關係，也或許是因為整間店的氛圍。

餐盤回收區

用餐完畢需要自行回收，後方有個餐盤回收區，用餐完畢記得自己收拾一下。

六樓早午食 菜單

店內主要賣的是漢堡、佛卡夏、涼麵和一些小點心，當天因為沒有很餓，所以我點的量不多。但說真的，我是很想每一種都點來吃吃看，原本還想點肉桂捲，結果沒點到XD

日式燒肉漢堡 85元

說道漢堡，第一次看到早午餐賣漢堡包得這麼精美，還有貼紙貼起來！這間六樓早午食主打就是自己手做的麵包、手打漢堡肉，來這邊絕對要點一份漢堡來吃的啊！

SIZE雖說不大，但整體非常好吃，日式燒肉的口味鹹中帶甜，搭配生菜、洋蔥和番茄片，吃起來真的是不錯，漢堡咬起來也很香。

韓式涼麵+雞絲 70元

涼麵的部分也讓我蠻驚豔的，韓式涼麵原本裡面就有泡菜和黃瓜絲，上頭搭配一些海苔絲與加上雞肉絲之後，真的很有韓式的感覺。

麵條的部分，是很細的涼麵，口感還不錯，吃起來Q彈不軟，很適合夏天吃！而且吃了蠻過癮也蠻順口的。整體吃起來這間六樓早午食的餐點我覺得都蠻好吃的，以份量上來說，如果我當天正常發揮實力的話，應該可以再多點一些不同的餐XD 下次有機會想嘗試其他口味的漢堡和肉桂捲！

店名：六樓早午食

地址：台中市北屯區安順東四街14號

電話：0903-121971

營業時間：平日06:30-13:00、假日07:30-14:00

公休日：禮拜三

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