2024曼谷景點哪裡好玩？曼谷真的「泰」好玩，從泰式傳統文化與古蹟、市中心購物中心林立、獨特的水上市場文化，到必吃的曼谷美食與泰式按摩，豐富的曼谷觀光景點總是讓旅客流連忘返。但究竟有哪些曼谷必去景點？曼谷一日遊怎麼安排比較好？今天這篇文章將從曼谷自由行必做8件事開始，全面帶你了解這個吸引無數外國人的曼谷觀光勝地！

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曼谷景點推薦

說實在，曼谷觀光景點實在多到數不清，如果直接推薦曼谷景點肯定會讓大家看得眼花撩亂。因此小編將從曼谷旅遊必做的8件事下手，做一個全方位的曼谷景點地圖總整理，讓你一次all in！

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曼谷行程一日遊推薦

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曼谷景點第1站｜購物中心＆& 商場

曼谷購物中心和商場多到數不清，不誇張的說，曼谷市中心地區至少就有十幾間百貨公司林立；如果是沿著泰國主要幹道素坤逸路(Sukhumvit Road)走，幾乎每個BTS站都有一間以上的購物中心或商場可以逛，光是購物就可以來整天曼谷一日遊，絕對可以滿足購物狂們的欲望(笑)

曼谷景點｜Terminal 21

Terminal 21是小編在曼谷首推必去的曼谷景點，雖然是百貨公司性質，但走的是平價路線。最特別的是，商場將每一層樓都打造成一個國家的主題裝潢，例如一樓是日本、二樓又來到英國、三樓走個中東路線等等，每到一個樓面就有不同的驚喜(小編偷偷說，一定要去每一層樓的廁所看看，會有意想不到的驚喜喔！)，不只好逛、更好殺底片！

地址：88 Soi Sukhumvit 19, Khlong Toei Nuea, Thawi Watthana, Bangkok 10110, Thailand

營業時間：10:00–22:00

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曼谷景點｜Icon Siam

曼谷Icon Siam(暹羅天地)是2018年全新開幕的購物中心，在一開幕後就變成最熱門的曼谷觀光景點之一，原因無他，因為這斥資超過540億泰銖的購物中心只能用「浮誇」兩字形容，不僅美食街區把整座水上市場搬進去，餐廳、商店裝潢更是浮誇。

雖然這裡很好逛，可是唯一的小缺點是他不在曼谷市中心區，以前到這裡只能搭渡輪或計程車，但是現在有新的BTS站點(Charoen Nakhon站)設立，未來要來這裡血拼應該會方便許多。

地址：299 Charoen Nakhon Rd, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600, Thailand

營業時間：10:00–22:00

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曼谷景點｜Big C Supercenter

BIG C Supercenter位於曼谷市中心地區，是一間大型量販店。雖然Big C有非常多分店，不過小編還是最推市中心的分店，因為這裡似乎已經成為觀光客必來的曼谷景點，除了交通方便、可以連接其他重要景點和購物中心外，所有曼谷必買零食、餅乾、泡麵等等，在這裡可以一次全部買齊，重點是價格也很平實。

除了Big C之外，如果有時間也可以到一樓商店街走走，這裡也有一些曼谷特色小物店和換錢所進駐，或是可以挖到一些特別的寶物喔！(像小編就曾在這裡買了一個IG造型的斜背包)

地址：97/11 Ratchadamri Rd, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330, Thailand

營業時間：08:00–21:00

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曼谷景點第2站｜泰國寺廟&古蹟

如果你是喜歡歷史文化的人，來曼谷旅遊絕對別錯過當地的寺廟古蹟。曼谷是以佛教為主要的宗教信仰，對泰國人來說，這些地方是非常重要、神聖的信仰地，也因此在參觀這些寺廟時請務必遵守相關規定，像是不能穿無袖衣服、短褲、涼鞋或拖鞋，有些地方可能也需要脫鞋子才能進去參訪喔！

曼谷景點｜四面佛

四面佛對泰國人來說，大概就像台灣人之於媽祖、觀世音這樣的地位，所以你到處都可以看到四面佛的蹤跡。不過最有名的應該還是市中心這裡的這尊，每每經過總是香火鼎盛，有當地人也有外國遊客慕名而來，儼然成為另類的曼谷必去景點。

地址：494 Ratchadamri Rd, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330, Thailand

營業時間：06:00–22:00

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曼谷景點｜大皇宮與玉佛寺

圖片來源：Canva

假如你是第一次到曼谷旅遊，那麼推薦必去的曼谷景點中一定會有大皇宮與玉佛寺，也是遊客票選必訪景點No.1！

大皇宮和玉佛寺其實是兩個不同性質的場所，大皇宮是泰國皇家舉行重要儀式或接待各國賓客的場所，例如前陣子泰皇拉瑪九世駕崩、拉瑪十世繼承皇位等，都是在這邊舉辦相關儀式。至於玉佛寺則有將近350年的歷史，是從泰國初任皇帝拉瑪一世時期就建造的佛寺，但這裡最讓旅人印象深刻的，或許是那金碧輝煌的外觀和精美雕刻吧！

地址：Na Phra Lan Rd, Phra Borom Maha Ratchawang, Phra Nakhon, Bangkok 10200, Thailand

營業時間：08:30–15:30

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曼谷景點｜臥佛寺

如果時間充足，在逛完大皇宮跟玉佛寺之後，小編也推薦你到距離不遠的臥佛寺參觀。臥佛寺是泰國最古老的寺廟，而必看重點肯定是這尊「躺著」的釋迦摩尼佛。

據說這尊佛像是釋迦摩尼修成正果時的模樣，當然不光是外型與一般佛像不同而已，更讓人嘆為觀止的是整尊佛像都用金箔與珠母貝打造。打從走進臥佛寺開始，你就會聽到身邊此起彼落的讚嘆聲。

地址：2 Sanam Chai Rd, Phra Borom Maha Ratchawang, Phra Nakhon, Bangkok 10200, Thailand

營業時間：08:00–18:00

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曼谷景點第3站｜夜市&市集

曼谷除了購物中心，更有多到數不清的曼谷夜市與市集，而且都有各自的特色。雖然說台灣也是以夜市聞名，不過我們的夜市多以美食為主，但曼谷夜市卻多以衣物、文創設計小物為主。所以別問為什麼到曼谷還要逛夜市，錯過這些必去景點才是真的可惜！

曼谷景點｜Asiatique河濱碼頭夜市

圖片來源：Canva

Asiatique河濱碼頭夜市是小編認為必去的曼谷景點之一，這個位於昭披耶河畔的夜市是由舊碼頭和廢棄倉庫改建而成，裡頭有多達1500家店舖，餐廳、酒吧、文創小物、衣服、伴手禮等等應有盡有。最特別的是，這是少數有提供「冷氣」的夜市，推薦傍晚時分就來這裡逛街吃晚餐，舒適又愜意！

地址：2194 Charoenkrung Road, Wat Prayakrai District, Bangkor Laem, Bangkok, Thailand

營業時間：每天16:00-00:00

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曼谷景點｜恰圖恰週末市集

圖片來源：Canva

假如你到曼谷旅遊的時間剛好有跨假日，那麼推薦你一定要到恰圖恰周末市集走一回！這是曼谷最大的市集，但只有六日才營業，裡面有上千家商店與攤販，物價非常便宜。強烈建議一定要帶張地圖，否則逛著逛著很容易就迷路囉！

地址：Kamphaeng Phet 2 Rd, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand

營業時間：星期五 18:00-00:00，星期六及星期日 09:00–00:00

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曼谷景點｜曼谷飛機夜市

如果以上介紹的兩個曼谷夜市/市集你都已經去過，想看點更不一樣的東西，那麼小編推薦你可以去2017年才開幕不久的飛機夜市。他跟碼頭夜市的性質有點像，都是偏文創設計風格，不過比較少販賣街邊小吃，而最大的亮點莫過於門口地標性的「飛機」，總結來說是一個充滿文青風格又好逛的市集。

地址：ChangChui , 460/8 Sirindhorn Road, Bang Phlat, Bangkok 10700, Thailand

營業時間：11:00-23:00 （星期三公休）

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曼谷景點第4站｜水上市場&搭船

說到比較另類的曼谷觀光景點，小編覺得水上市場肯定榜上有名，因為這算是東南亞的特色之一。早期的泰國因為陸路不方便，所以只能靠河道當作主要交通。而交通之餘當然也需要交易，所以當地人就發明了透過船隻進行交易這樣的方式。

由於現在水上市場成了曼谷必去的觀光景點，因此旅客如果要搭船、買紀念品或小吃都一定要殺價，殺到3-4折都沒問題，請不要傻傻的當一隻肥羊任人宰割喔！

曼谷景點｜丹嫩莎朵水上市場

圖片來源：Canva

說到曼谷最知名的水上市場，肯定非丹嫩莎朵水上市場莫屬。這裡有東方威尼斯的稱號，來來往往的船隻和旅客絡繹不絕。其實不只是船上，路邊也有許多店家跟攤販可以逛街走走。這裡距離曼谷有一段距離，比較偏郊區式的玩法，建議可以搭配其他周邊景點來個一日遊，比較不會有專程跑一趟的感覺喔！

地址：51 Damnoen Saduak, Damnoen Saduak District, Ratchaburi 70130, Thailand

營業時間：08:00–16:00

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曼谷景點｜安帕瓦水上市場

圖片來源：Canva

相較於丹嫩莎朵水上市場，安帕瓦比較不「觀光」，這裡也真的有當地人會搭船買東西，更能體驗到真實的在地文化。不過他和恰圖恰一樣主要開在周末，且因為有不少當地人的關係，價格也比較實在一些，假如要殺價的話請不要砍太多。

地址：Amphawa, Amphawa District, Samut Songkhram 75110, Thailand

營業時間：週五至週日，10:00–21:30

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曼谷景點第5站｜高空酒吧＆夜景

曼谷這幾年非常流行高空酒吧，一些市區的大樓或飯店都在頂樓設置一個酒吧，讓大家小酌之餘，也能夠從高處欣賞曼谷迷人的夜景。

曼谷景點｜Red Sky Bar

圖片來源：

Red Sky Bar位在Central World旁邊的Centara Grand Hotel 56樓，因此小編建議你可以把四面佛、Central World、Big C和Red Sky Bar排成曼谷一日遊。或許因為在市中心好抵達的關係，這裡是人氣最高的高中酒吧。360度的環繞夜景、迷濛的夜色，搭配舒適的音樂，不論是情侶、三五好友還是家庭都很適合一起來小酌。

地址：999, 99 Rama I Rd, Pathum Wan, Bangkok 10330, Thailand

營業時間：17:00–01:00

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Red Sky Bar

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曼谷景點｜Mahanakhon SkyWalk

如果你想體驗比較新穎一點、位置更「高」一點的酒吧，目前曼谷最高的酒吧就是2018年全新開幕的King Power Mahanakhon，大樓外觀也相當特殊。花不到一分鐘的時間直達74樓室內觀景台後，再往上走到78樓的戶外空間即是酒吧所在地。不過他不像RedSky Bar是專門做酒吧的場所，比較像是觀景台與酒吧的結合。如果你希望有更多私人空間不被打擾的話，這個可能就比較不適合你囉！

地址：King Power MahaNakhon Tower, 114 Narathiwas Road, Silom, Bangrak, Bangkok, Thailand

營業時間：10:00-00:00

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Mahanakhon SkyWalk

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曼谷景點第6站｜人妖＆泰拳秀

到曼谷旅遊想做點比較深度的體驗，小編會推薦可以花一兩個小時的時間看場泰國秀。而泰國知名的秀有暹邏天使劇場、人妖秀和泰拳秀，風格大不同。

曼谷景點｜Asiatique Calypso 克里普索人妖秀

曼谷是少數承認多元性別的亞洲國家，而這裡最有名的就是「人妖」。雖然說消費人妖可能不太好，但不得不說有些人妖秀真的很精彩，前提是你不能抱有任何異樣眼光去看待他們，那這75分鐘的時間絕對值回票價。目前因為疫情關係，人妖秀暫停演出，但等疫情好轉後，相信一定會重新站上舞台的！

地址：2194 Charoen Krung Rd, Bang Kho Laem, Khet Bang Kho Laem, Krung Thep Maha Nakhon 10120, Thailand

場次：19:30、21:00

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曼谷景點｜Asiatique Muay Thai Live泰拳秀

地址： Asiatique The Riverfront 2194 Warehouse 4, Charoenkrung Rd., Wat Prayakrai District , Bangkor Laem, Bangkok 10120, Thailand

演出時間：20:00-21:00(周一公休)

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泰國人妖秀、拳擊秀優惠

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曼谷景點第7站｜曼谷按摩＆SPA

到曼谷旅遊，怎麼能錯過按摩跟SPA呢？曼谷按摩價格非常親民，最低200泰銖就可以享受30分鐘以上的馬殺雞，而預算高一點則可以享受貴賓等級的服務，按摩結束後還會送你茶飲甜品。這裡小編從低、中、高三個價位分別推薦一間給大家，想了解更多店家資訊也可以參考曼谷按摩文章喔！

曼谷景點｜Massage@Le

Massage@Le位於BTS Asok站、Terminal 21的旁邊，讓你在逛街購物累了以後可以按摩放鬆一下。這裡只提供簡單四種按摩服務，不過這是因為他們認為少才可以做到最好。小編非常欣賞這樣的理念，重點是按一次才兩三百泰銖而已，多按個幾次也不會覺得心疼。

地址：19 19/1-3 Soi Sukhumvit 19, Khlong Toei Nuea, Watthana, Bangkok 10110, Thailand

營業時間：10:00–23:00

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曼谷景點｜Health Land Spa

Health Land Spa是泰國知名的連鎖按摩店，在曼谷與各大景點附近都有分店，不怕交通不便還要專程跑一趟。不過也因為太熱門，連當地人都會去，所以常常客滿必須提前預約，以免向隅。

地址：55/5 Asok Montri Rd, Khlong Toei Nuea, Watthana, Bangkok 10110, Thailand

營業時間：09:00–00:00

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曼谷景點｜Oasis Spa

Oasis Spa是網路上評分很高的高級曼谷按摩店，目前開設的兩間分店都在素坤逸路(Sukhumvit Road)上，但風格大不同。如果有錢又有閒的話，可以兩間都去體驗看看，據說是不分軒輊的優質！

地址：64 Sukhumvit 31 Yaek 4, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110, Thailand

營業時間：10:00–19:00

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曼谷景點第8站｜曼谷美食＆小吃

在這麼多的曼谷景點裡，怎能錯過道地的曼谷美食？泰式料理以酸、辣、甜著名，冬蔭功(酸辣湯)、綠咖哩、芒果糯米飯、泰式奶茶，從正餐到甜品都獨具特色。

曼谷景點｜考山路Tom Yum Kung

如果你想品嚐最道地、最好吃的泰式酸辣湯，那麼絕對不能錯過位在考山路上的Tom Yum Kung。是的，它的名字就叫冬蔭功，是網友公認的必吃美食，重點是一碗湯的價格才120泰銖。它那酸、辣、甜、香料結合在一起的滋味，喝上一口永生難忘！

地址：9 Khaosan Rd, Taladyod Phra Nakhon, Bangkok 10200, Thailand

營業時間：11:00–00:00

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曼谷景點｜建興酒家 (Somboon Seafood)

曼谷當地的海鮮價位也很便宜，因此有很多觀光客來這裡都會專程找海鮮餐廳。建興酒家經營超過50年，主打的正是海鮮料理，他們的招牌咖哩炒螃蟹是必吃，就連日本前首相小泉純一郎訪泰時都指定要到這裡用餐，可見其美味度與知名度！

地址：รับเวิร์ด 4, 4/1-4/2, 4/4 ศูนย์การค้าเซ็นท Ratchadamri Rd, Pathum Wan, Bangkok 10330, Thailand

營業時間：11:00–21:00

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曼谷景點一日遊推薦

泰國北碧府位在曼谷西部，這裡以第二次世界大戰的桂河橋和死亡鐵路聞名。北碧府野生動物園（Safari Park）成為近期超夯的泰國景點，可以搭配曼谷景點一日遊，動物園內有長頸鹿、斑馬、駱駝等等，最酷的是遊客可以和長頸鹿近距離拍照，搭乘遊園巴士餵食長頸鹿，還能接觸小獅子小老虎哦。如果想在吉普車上跟長頸鹿合照，建議一個月前就先線上預約，可以直接私訊北碧府野生動物園粉專預約，真的超好玩！

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曼谷景點常見問題

曼谷必去景點有哪些 洽圖洽市集、四面佛、Chang Chui飛機市集、碼頭夜市都是不可錯過的曼谷景點

曼谷住哪裡最方便？ 曼谷的BTS沿線、MRT沿線、考山路地帶都是很熱門的住宿區域

在曼谷旅遊安全嗎？

答案可以說「是」，也可以說「不是」。

基本上泰國人還算和善，當地治安也還算良好。但是人有百百種，有好人一定也有壞人，不可能100%安全。因此在外觀光旅遊的時候，請特別注意錢財不露白，有帶小朋友的爸爸媽媽也要注意牽緊孩子，只要自己多小心，你就能夠玩得更安全、更盡興！

購物時可以殺價嗎？

假如是去一些購物商場、夜市、市集、水上市場，通常都可以殺價，甚至可以說殺價是必須的，因為有些人可能會看你是觀光客，就故意抬高價格。因此請不要害羞，勇敢的殺下去吧！

不知不覺寫到這裡，算了一下小編也介紹了20個曼谷景點，全部記下來也差不多可以建立一個自己的曼谷景點地圖。當然曼谷這麼大，還有很多好玩的地方與隱藏景點，以上介紹的比較多是初訪曼谷，或是對曼谷不太熟悉時，推薦去的一些經典行程。後續有機會的話，小編會再跟大家分享更深度的曼谷隱藏景點喔！