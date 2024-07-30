沖繩自由行怎麼安排？當你訂下沖繩機票跟住宿之後，接下來到出國前的這段日子就得開始規劃沖繩行程路線。要怎麼把沖繩景點、沖繩美食、沖繩購物串連在一起，規劃出既順暢又不會太累太趕的行程？到沖繩旅遊預算大約要多少？三天兩夜、四天三夜行程可以怎麼排？想要完整的沖繩旅遊行程攻略，一定要把這篇看完！

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沖繩行程怎麼安排比較好？

圖片來源：Canva

沖繩的土地面積只有約2,280平方公里，大約台北到台中這樣的長度而已，也就是說如果到沖繩旅遊，想在短短的三四天內環島絕對沒問題，是少數比較好規劃行程的地區之一。通常在安排沖繩行程路線時，都會建議下飛機後就直接到沖繩最北邊，然後從北到南開始慢慢往下玩是最順的。

沖繩北部地區

沖繩北部指的是名護市以北，北部地區以自然景觀為主，這裡也有很多沙灘和國家公園，著名的美麗海水族館也在這裡。如果時間有限，建議北部只去水族館就可以了。

沖繩中部地區

沖繩中部指的是沖繩市、美國村、東西岸等地區，除了美國村之外，殘波岬、中城城跡、海中道路等也是相當知名的景點。由於美國村就可以玩上半天至一天，因此建議可以在這裡停留一晚。

沖繩南部地區

沖繩南部則是多數人比較熟悉的那霸市和更南端的豐見城市、南城市、系滿市等。南部地區相較中北部來說有更多可以玩的東西，所以規劃行程的時候也可以把重心放多一點在這裡，那霸市區、國際通、玉泉洞鐘乳石，以及Outlet購物中心也都在這裡喔！

沖繩行程規劃小技巧

由於沖繩就這麼一個小小的島而已，所以行程安排上並不會很困難，稍微做下功課就可以玩得很盡興。而以下小技巧也提供你參考：

從北到南、從南到北都可以

撇開沖繩外島不說，本島的玩法不是從北玩到南，就是從南玩到北再折回。假如你的飛機抵達時間在早上或中午左右，比較建議下飛機後就直接先到最北段然後慢慢往下玩；但如果飛機抵達那霸機場後已經是傍晚或深夜，那麼建議先停留在那霸市，從南玩到北再折回也是可以的。

依照旅遊目的決定停留長短

另外，你也可以依據自己去沖繩旅遊的目的決定行程怎麼排。舉例有些人可能想花多點時間接觸大自然、玩水上活動，那麼他可能就會以中部跟北部為主，南部可能就最後一天順到買一下伴手禮而已；但如果重視購物吃美食的人，那麼南部和中部美國村就會是行程重點，北部可能就去趟水族館而已。

沖繩行程路線必備小工具

沖繩交通方式很簡單，因為大眾運輸工具相對沒那麼發達的關係，絕大多數旅客都會選擇開車自駕，這時候Google Map和車內附的GPS導航系統就是你的好夥伴。但如果真的沒有駕照也沒關係，當地的公車也還算方便。以下有幾個APP可以幫助你規劃沖繩行程：

1. 暢遊沖繩

暢遊沖繩是一個協助規劃行程的APP，裡面提供完整的沖繩景點、住宿、餐廳等資訊。在查詢的過程中如果對某筆資訊感興趣，還可以儲存到書籤中，方便旅行過程中隨時點開來查看。

2.バスなび沖縄

不會開車的人也沒關係，只要有沖繩巴士的相關資訊，一樣可以玩遍南北！使用IOS系統的朋友們可以下載バスなび沖縄這個APP，裡面有詳細的公車路線、時刻表與資訊，也可以設定起訖點；用Android的朋友也沒關係，你可以使用網頁版的公車路線查詢系統，同樣不擔心會迷路唷！

沖繩行程路線｜三天兩夜行程建議

圖片來源：Canva

沖繩三天兩夜的重點就是掌握沖繩所有必去景點跟必吃美食，三天雖然可以走完所有重點行程，可是整體來說還是會比較趕一點。

Day 1. 台北 > 沖繩 > 美麗海水族館 Day 2. 美國村 > 中城城跡 > 玉泉洞鐘乳石 > 國際通 Day 3. Outlet Mall Ashibinaa > 沖繩 > 台北

如果想要走相反行程，從南邊開始玩起的話，只要把行程倒過來走就可以囉！另外，想在一日內都玩到美麗海水族館、古宇利島、萬座毛、美國村的話，也可以參考看看。

沖繩行程路線｜四天三夜行程建議

圖片來源：Canva

沖繩四天三夜是最剛好的，不僅所有必去景點都不會遺漏，甚至還能多一點時間安排水上活動行程或Outlet、購物中心血拼。

Day 1. 台北 > 沖繩 > 美麗海水族館 > 古宇利島 Day 2. 美國村 > 中城城跡 > 部瀨名海中公園 Day 3. 玉泉洞鐘乳石 > 奧武島 > 瀨長島 > 國際通 Day 4. Outlet Mall Ashibinaa > 沖繩 > 台北

如果想要走相反行程，從南邊開始玩起的話，只要把行程倒過來走就可以囉！

沖繩行程路線常見問題

沖繩自由行常使用的交通工具？

沖繩因為地小、交通相較於日本其他大城市來說並不發達，通常多數旅客都是選擇自駕，或者是搭乘公車。

沖繩行程預算要抓多少比較好？

根據不同的旅遊天數，預算可以這樣抓：三天兩夜每人約兩萬元、四天三夜每人約25K-30K。

沖繩行程路線簡單玩的話3-4天就可以掌握行程精髓，如果想玩得更深度，六七天綽綽有餘。希望以上的內容對你有幫助，你會發現其實規劃沖繩行程一點都不難，對吧？