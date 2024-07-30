桃園美食、火鍋推薦這家肉多多火鍋桃園中華店，肉多多火鍋桃園中華店是桃園頗具盛名的平價火鍋店，肉多多可是網路溫度計好感度，星等及聲量排行蟬聯兩年第一名，日前更是重新裝潢，用餐環境更加舒適漂亮，然後光是湯頭的口味就有十二種之多，加上無限享用的自助吧、飲料、冰淇淋，而且平日中午用餐時間長達3.5小時，宵夜時段2.5小時，基本上算是站穩桃園車站周邊火鍋店的霸主地位

肉多多火鍋桃園中華店｜交通方式、停車資訊

肉多多火鍋桃園中華店位在桃園火車站前的中華路上，旁邊就是統領百貨商圈，旁邊還有不少收費停車場跟停車格，交通位置相當便利，肉多多火鍋桃園中華店招牌也非常顯眼，很難不注意到它

門口外的柱子上還有宣傳海報，自助放題吃到飽只要268元起，平日用餐時段長達3.5小時根本可以吃到下午去了啊，宵夜場也是可以吃個180分鐘也是有夠長的

肉多多火鍋桃園中華店｜用餐環境

走進肉多多火鍋桃園中華店，我一開始想說怎麼沒座位？原來這裡的候位區，在這裡等候店員帶位，等候的同時可以喝飲料邊等，然後很多人用完餐也跑下來在這吃霜淇淋，桌上也有桌遊可以給小朋友玩

二樓才是肉多多火鍋桃園中華店的用餐空間，空間非常大啊，桌與桌之間的距離也拉得很大，牆面設計成懷舊的紅磚屋的意象，看起來懷舊中又帶有時尚的元素

肉多多火鍋桃園中華店｜菜單

肉多多火鍋桃園中華店有電子菜單跟紙本菜單，我發現這在還蠻多長輩來吃的，用手機看菜單可能不方便，雙菜單還蠻貼心的，而且餐點價位真的便宜啊，包含自助吧吃到飽最便宜才349元，然後有12種湯底（湯底不同加價的價位也不同）

用餐之前務必先加樂多多App，有很多會員禮可以兌換，用餐積點還可以增送肉品、海鮮的品項

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肉多多火鍋桃園中華店｜自助區

點好餐後就可以先去自助吧拿蔬菜、醬料之類的食材囉，肉多多火鍋桃園中華店的自助吧區也很有看頭，光是吃菜櫃裡面的食材就值了，目測大概超過70種左右的各式蔬菜食材，冰櫃低溫保鮮，蔬菜都有仔細挑選清洗，賣相都很好

醬料區，醬料的種類也有很多可以選，有些醬料還是肉多多才有的獨創醬料，像是川府椒麻醬、岡山豆乳醬、獨門海皇醬等等，可以隨自己喜好自由添加

白飯、古早味豬油、黃金粹滷也是可以無限吃到飽的！黃金粹滷就是牛豬肉燥，淋在白飯上有夠香的，還沒開鍋我就先吃了一碗這個

飲料區，飲料的選擇也很多，從咖啡、茶類、果汁、汽水該有的都有

冰淇淋是用明果的，水果口味的都很不錯，再來一樓還有霜淇淋機也是自行取用吃到飽，然後旁邊還有一個冰淇淋配料區可以讓你自行加料，當然也是無限享用的

肉多多火鍋桃園中華店｜推薦鍋底、推薦菜色

拿完自助吧的東西，餐點也陸續上桌，肉品都是現點現切，今天點了活力梅花豬、加入APP會員當月壽星用餐還送肉蛋糕，加入樂多多App的會員禮送的培根豬，加上點數換的鮮嫩福氣魚片跟藍鑽蝦，還有自助區的吃到飽，不用花大錢也可以吃得很澎湃

因為我們點了人氣第一名的爆炒招牌石頭鍋，這個就跟傳統的石頭火鍋一樣，會桌邊服務爆炒石頭火鍋！光是在旁邊聞就超香的！炒出來的香氣配上清甜的高湯，所散發出的濃郁香氣，爆炒招牌石頭鍋難怪能成為湯頭第一名！

私房酸菜湯，如果你想吃酸菜又揪不到朋友的話，直接來點這個私房酸菜湯，然後點一份鮮嫩福氣魚片加進去就是超好吃的道地酸菜魚了，連油條都不用點，自助區那邊要多少有多少！

私房酸菜湯的酸菜香氣很是濃郁，而且不會死鹹，酸味也是很溫潤的那種，完全可以喝，然後鮮嫩福氣魚片非常容易吸收酸菜湯頭的味道，鮮嫩又完全無刺，越吃越涮嘴，油條完全免費自取，我大概吃了十根有，吸收滿滿湯頭，外酥內多汁，好吃極了！

活力梅花豬，搭配爆炒石頭鍋的湯頭超好吃！梅花豬厚切格外有口感，帶有油脂吃來相當軟嫩多汁，豬肉甜味清爽乾淨不腥，完全不需要沾醬

活力培根豬，紅白分明的肉色看起來格外誘人！瘦肉鮮嫩，油脂脆口而不膩，帶點ＱＱ咬勁，肉香帶著油脂甜香，入口豐潤滑順

小白蝦，這裡還有一個很貼心的服務就是如果有蝦類就有代客剝蝦的服務，店員剝蝦的速度又快又好！蝦子再整齊排放在盤子裡

鮮蝦都已經剝好殼了吃起來超方便！白蝦口感較脆口甜度高，尤其跟酸菜鍋特別搭唷

因為自助吧有很多蔬菜、火鍋料等食材，所以可以自行拼裝組合成創意料理，之前在網路上看到有人用自助區的蓮藕片夾虱目魚漿，做法蠻簡單的，而且出乎意料有夠好吃，藕片的爽脆加上虱目魚漿的鮮甜，相得益彰

用餐完如果消費滿500元就可以有一枚代幣可以夾娃娃機（500元一枚可累計），獎品有開運金幣、古早味肉乾等等

肉多多火鍋桃園中華店改裝後不僅環境變得更舒適外，自助吧的水準也有提高不少，就算是單點自助吧也很爽，加上平日中午的用餐時間超長，來這裡吃一餐可以抵兩餐的概念，服務也不錯，還有剝蝦服務，推薦給愛吃火鍋的朋友！

肉多多火鍋桃園中華店

地址：桃園市桃園區中華路71號

電話： 03 335 8085

營業時間：週一～週五 11:30–15:30, 17:30–01:30

週六日11:00–01:30

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