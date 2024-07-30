為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 桃園市桃園區肉多多火鍋桃園中華店｜只要$268起！超過70種品項自助吧無限吃到飽

桃園市桃園區肉多多火鍋桃園中華店｜只要$268起！超過70種品項自助吧無限吃到飽

2024-07-30 10:25:08 大手牽小手。玩樂趣 人氣：8
share
窩客好文

大手牽小手。玩樂趣

發表篇數：1304篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：

肉多多火鍋-桃園中華店
phone03-3358085
place桃園市桃園區中華路71號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

桃園美食、火鍋推薦這家肉多多火鍋桃園中華店肉多多火鍋桃園中華店是桃園頗具盛名的平價火鍋店，肉多多可是網路溫度計好感度，星等及聲量排行蟬聯兩年第一名，日前更是重新裝潢，用餐環境更加舒適漂亮，然後光是湯頭的口味就有十二種之多，加上無限享用的自助吧、飲料、冰淇淋，而且平日中午用餐時間長達3.5小時，宵夜時段2.5小時，基本上算是站穩桃園車站周邊火鍋店的霸主地位

肉多多火鍋桃園中華店｜交通方式、停車資訊

肉多多火鍋桃園中華店位在桃園火車站前的中華路上，旁邊就是統領百貨商圈，旁邊還有不少收費停車場跟停車格，交通位置相當便利，肉多多火鍋桃園中華店招牌也非常顯眼，很難不注意到它

門口外的柱子上還有宣傳海報，自助放題吃到飽只要268元起，平日用餐時段長達3.5小時根本可以吃到下午去了啊，宵夜場也是可以吃個180分鐘也是有夠長的

肉多多火鍋桃園中華店｜用餐環境

走進肉多多火鍋桃園中華店，我一開始想說怎麼沒座位？原來這裡的候位區，在這裡等候店員帶位，等候的同時可以喝飲料邊等，然後很多人用完餐也跑下來在這吃霜淇淋，桌上也有桌遊可以給小朋友玩

二樓才是肉多多火鍋桃園中華店的用餐空間，空間非常大啊，桌與桌之間的距離也拉得很大，牆面設計成懷舊的紅磚屋的意象，看起來懷舊中又帶有時尚的元素

肉多多火鍋桃園中華店｜菜單

肉多多火鍋桃園中華店有電子菜單紙本菜單，我發現這在還蠻多長輩來吃的，用手機看菜單可能不方便，雙菜單還蠻貼心的，而且餐點價位真的便宜啊，包含自助吧吃到飽最便宜才349元，然後有12種湯底（湯底不同加價的價位也不同）

用餐之前務必先加樂多多App，有很多會員禮可以兌換，用餐積點還可以增送肉品、海鮮的品項

*免費加入會員享優惠-下载載樂多 多 APP
>入會禮(培根豬)
>>當月生日免費兌換肉蛋糕
>消費$100累積1點 : 5點可兌換5選1(小白蝦 、梅花豬
鮮雞腿 、蛤喇 、麻辣鴨血、巴沙魚)10點、15點可兌
換更厲害的商品 ,快來下載 「樂多多APP」

肉多多火鍋桃園中華店｜自助區

點好餐後就可以先去自助吧拿蔬菜、醬料之類的食材囉，肉多多火鍋桃園中華店的自助吧區也很有看頭，光是吃菜櫃裡面的食材就值了，目測大概超過70種左右的各式蔬菜食材，冰櫃低溫保鮮，蔬菜都有仔細挑選清洗，賣相都很好

醬料區，醬料的種類也有很多可以選，有些醬料還是肉多多才有的獨創醬料，像是川府椒麻醬、岡山豆乳醬、獨門海皇醬等等，可以隨自己喜好自由添加

白飯、古早味豬油、黃金粹滷也是可以無限吃到飽的！黃金粹滷就是牛豬肉燥，淋在白飯上有夠香的，還沒開鍋我就先吃了一碗這個

飲料區，飲料的選擇也很多，從咖啡、茶類、果汁、汽水該有的都有

冰淇淋是用明果的，水果口味的都很不錯，再來一樓還有霜淇淋機也是自行取用吃到飽，然後旁邊還有一個冰淇淋配料區可以讓你自行加料，當然也是無限享用的

肉多多火鍋桃園中華店｜推薦鍋底、推薦菜色

拿完自助吧的東西，餐點也陸續上桌，肉品都是現點現切，今天點了活力梅花豬、加入APP會員當月壽星用餐還送肉蛋糕，加入樂多多App的會員禮送的培根豬，加上點數換的鮮嫩福氣魚片跟藍鑽蝦，還有自助區的吃到飽，不用花大錢也可以吃得很澎湃

因為我們點了人氣第一名的爆炒招牌石頭鍋，這個就跟傳統的石頭火鍋一樣，會桌邊服務爆炒石頭火鍋！光是在旁邊聞就超香的！炒出來的香氣配上清甜的高湯，所散發出的濃郁香氣，爆炒招牌石頭鍋難怪能成為湯頭第一名！

私房酸菜湯，如果你想吃酸菜又揪不到朋友的話，直接來點這個私房酸菜湯，然後點一份鮮嫩福氣魚片加進去就是超好吃的道地酸菜魚了，連油條都不用點，自助區那邊要多少有多少！

私房酸菜湯的酸菜香氣很是濃郁，而且不會死鹹，酸味也是很溫潤的那種，完全可以喝，然後鮮嫩福氣魚片非常容易吸收酸菜湯頭的味道，鮮嫩又完全無刺，越吃越涮嘴，油條完全免費自取，我大概吃了十根有，吸收滿滿湯頭，外酥內多汁，好吃極了！

活力梅花豬，搭配爆炒石頭鍋的湯頭超好吃！梅花豬厚切格外有口感，帶有油脂吃來相當軟嫩多汁，豬肉甜味清爽乾淨不腥，完全不需要沾醬

活力培根豬，紅白分明的肉色看起來格外誘人！瘦肉鮮嫩，油脂脆口而不膩，帶點ＱＱ咬勁，肉香帶著油脂甜香，入口豐潤滑順

小白蝦，這裡還有一個很貼心的服務就是如果有蝦類就有代客剝蝦的服務，店員剝蝦的速度又快又好！蝦子再整齊排放在盤子裡

鮮蝦都已經剝好殼了吃起來超方便！白蝦口感較脆口甜度高，尤其跟酸菜鍋特別搭唷

因為自助吧有很多蔬菜、火鍋料等食材，所以可以自行拼裝組合成創意料理，之前在網路上看到有人用自助區的蓮藕片夾虱目魚漿，做法蠻簡單的，而且出乎意料有夠好吃，藕片的爽脆加上虱目魚漿的鮮甜，相得益彰

用餐完如果消費滿500元就可以有一枚代幣可以夾娃娃機（500元一枚可累計），獎品有開運金幣、古早味肉乾等等

肉多多火鍋桃園中華店改裝後不僅環境變得更舒適外，自助吧的水準也有提高不少，就算是單點自助吧也很爽，加上平日中午的用餐時間超長，來這裡吃一餐可以抵兩餐的概念，服務也不錯，還有剝蝦服務，推薦給愛吃火鍋的朋友！

 

肉多多火鍋桃園中華店

地址：桃園市桃園區中華路71號

電話： 03 335 8085

營業時間：週一～週五 11:30–15:30, 17:30–01:30

週六日11:00–01:30

肉多多火鍋FB

肉多多火鍋官網


延伸閱讀

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

台北市內湖區文湖21雞湯麵｜用餐時段必客滿，一
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up