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甘榜格南區應該可以說是新加坡多元民族文化景點裡最受歡迎的了！因為這裡有超美的清真寺「蘇丹回教堂」，還有充滿活力的可愛小巷「哈芝巷」、而這個區域也是許多阿拉伯裔、馬來裔回教徒居住的地方，時間允許的話也很推薦去逛逛「馬來傳統文化館」(目前整修關閉中，2025 才會重新開)

甘榜格南區又可以叫小阿拉伯區，主要的交通方式就是搭到 DT14 EW12 捷運武吉士站，藍線和綠線都可以到

從武吉士出站後大概走 5 分鐘就可以到哈芝巷，開始小阿拉伯區的散步路線，整區大概抓 2 個小時就很足夠

哈芝巷

哈芝巷 Haji Lane 就是一條巷子(廢話😂)，兩側的房屋是東南亞常見的店屋形式 (不過樓上應該沒住人，也是做店舖的用途)，兩側路的盡頭都能看到現代化的高樓大廈，有種新舊交錯的感覺

而哈芝巷的特色還有店屋顏色很繽紛，風格十分強烈

這裡白天是文青和網美的散步地，到了晚上則搖身一變成為酒吧街，想體驗新加坡夜生活的朋友不妨把小阿拉伯區納入考量~~

蘇丹回教堂

從哈芝巷走到蘇丹回教堂只要大概 2~3 分鐘，因為遠遠的就能看到顯眼的金色洋蔥型屋頂，所以完全不會難找

肩膀旁邊有點不自然請見諒🤣🤣因為到訪那天路上超爆多人所以我們辛苦地把路人 P 掉了哈哈哈哈

蘇丹回教堂是可以入內參觀的，因為入內不能穿著無袖和短褲，寺方超級貼心地提供罩袍給遊客

這個大殿超級大，官網的資料寫說可以同時容納 5000 個人！而我們遊客是不能進入大殿區域的，裡面也有很多信徒正在參拜和禱告，記得輕聲細語不要打擾到他人喔

燈飾超美，上面刻的字不確定是不是古蘭經文？寺內也有一本超美超厚的古蘭經讓大家觀賞，我沒有拍到，但真的很美你們一定要記得去看！

旁天的這棟建築也是清真寺的一部分，好像是一個學校還是什麼的，我有點忘了，但建築也是超美

出了蘇丹回教堂後，往右轉斜對面有一間 TARIK ，是一間很可愛的小咖啡廳，如果覺得太熱口渴可以順路買杯飲料~~我點了一杯番紅花黑咖啡，番紅花特殊的香料味還蠻不錯的，但黑咖啡本身甜到不行😅不確定能不能不加糖，你們可以問問看

馬來傳統文化館

其實它直譯應該叫馬來遺產中心 (小印度那邊也有一個印度遺產中心)，不知道為什麼要翻譯成馬來傳統文化館😅

鵝黃色建築和橘色屋頂超美，不過它目前整修中，要到 2025 年才會重新開幕，如果是明年想去新加坡玩的朋友也可以順遊~~

甘榜格南蔬食推薦

▍ Pita Bakery

交通： DT14 EW12 武吉士 走路 6 分鐘〔 map 〕

全店 vegan ｜ MENU 連結

專賣鷹嘴豆泥和 pita 餅的地中海餐廳，整體口味偏鹹一點點，必須說我覺得在台灣有吃過更好吃的😂不過同行的葷食家人第一次吃鷹嘴豆泥，他們覺得很好吃！

▍ GEDFREE PTE. LTD.

交通： DT14 EW12 武吉士 走路 9 分鐘〔 map 〕

葷素共食｜有 vegan 標示｜全店無麩｜僅外帶｜ MENU 連結

這間滿特別的！店名 GED 分別代表 gluten 麩質、egg 蛋、dairy 乳製品，所以整間店都不含麩質和蛋奶，原來創辦人是為了避開常見過敏原和健康因素，所以餐點也不使用人工添加物和精製糖、不油炸。要注意的是部分餐點有肉和海鮮，不過 vegan 品項和葷食一樣多，非常友善呢

▍ Fortune Centre

交通： DT 21 明古連 走路 3 分鐘 ｜ DT14 EW12 武吉士 走路 8 分鐘〔 map 〕

非常特別的全蔬食美食街！有很多餐廳可以選擇，基本上來這邊不怕餓到，而且因為這個美食街是位於當地的購物中心內，餐點也都算平價喔

特別分享在 3 樓有一間 Seva Cafe，是我唯一找到的 vegan 咖椰吐司！

詳細資訊

蘇丹回教堂 ｜ 官網

地址 3 Muscat St 〔 map 〕

開放時間 週六~四 09:30~12:00、14:00~16:00，週五 14:30~16:00