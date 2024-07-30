位在富農街上三角窗店面外觀很顯眼。

貫穿東區的富農街隱身許多平民小吃，小高今天來到富農街購買午餐時，發現這間「籬下珈琲Roamer’s home coffee」外觀很美吸引著我，才決定下車外帶咖啡回家品嚐與分享，這間「籬下珈琲Roamer’s home coffee」創業至今已有3年時間，我女說這間咖啡店在ig是打卡熱點，而且之前還有網美的分享引起網路之戰，平時只關注自己事業和寫文章的興趣，當然小高不會知道原因來龍去脈，重點是品嚐覺得美味定價合理，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

三角窗老房子重新拉皮和裝潢，從外觀就是很適合來拍照打卡場所，難怪會變成線上IG網美咖啡廳。

店面正前方有種植綠色栽充滿悠閒氣息，洗石子牆面搭配木質裝潢，帶點日式小清新用餐的氛圍，圍繞兩面設置戶外高腳椅用餐區，想拍張美美照片一點都不難。

兩面窗戶拉開就可以找老闆來點餐。

這裡沒有提供正式菜單供顧客來點餐，菜單就直接寫在透明玻璃上供參考，菜單很簡單定價是合理範圍。

這位是很有個性很親切的老闆，向我解說義式咖啡沖泡相關知識。

小高今天就外帶美式（冰）70元和拿鐵（熱）90元。

物價飛漲時代，這樣外帶咖啡定價似乎是很合理。

這兩杯都是採用店家綜合豆來沖泡，這綜合豆小高覺得是中淺焙，美式喝起來帶點果酸順口好喝 ，熱拿鐵奶泡細緻咖啡濃郁真好喝 。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「Roamer’s home coffee」用餐空間日式文青氛圍真舒服，服務親切，整體口感水準之上定價合理，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。



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店家資訊：Roamer’s home coffee 籬下珈琲

住址：701台南市東區富農街二段130號

營業時間：09:00–18:00（週三公休）

電話：0936-039-156

樂天小高邀約資料

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