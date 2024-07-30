分享一間逢甲超人氣的日式料理店：稻鮨板前吞食。每次經過逢甲夜市都會看到它，位於福星路上非常顯眼，對面有停車場，但基本上來逢甲商圈可能要機車比較方便。

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稻鮨板前吞食 環境

稻鮨板前吞食位於福星路上，外觀是木造的日式風格建築，非常顯眼，而裡頭的透明玻璃把店內看得一清二楚。

店內位置不算多，小巧玲瓏的圍著吧台周邊L型，從吧台到座位、天花板，皆是木質系列的日式裝潢，雖說有點小擁擠，但在裡頭用餐還蠻有氣氛的，另外我稍微看了一下發現裡面是沒有廁所的。

圍繞著吧台的好處，就是可以看得到這些食材、還有欣賞師傅的手藝，我喜歡。

稻鮨板前吞食 菜單

菜單是雙面，賣的品項選擇性非常多，有生魚片、壽司、烤物、丼飯泡飯、湯品等。

我跟老公點了一份鮭魚生魚片、一份炙燒干貝泡飯、烤鮭魚下巴、蟹膏蒸蛋。整體我覺得他們的價位是可以接受的價格，不算貴。

桌前擺設

每個座位前面都有紙巾、筷子、熱茶、小碟子與醬油，想要湯匙的話請站起來，放在上方的架上。

鮭魚生魚片 350元

10片鮭魚生魚片350元，切得厚度很可以，搭配不同的部位可以吃到不同的口感。

不得不說他們家的生魚片吃起來也是清甜好吃，油脂分布入口即化的軟嫩感，愛鮭魚的朋友們應該可以感受得到有多好吃。

只要是點生魚片系列，就會用這種超浮誇的船型造型盛裝，看起來超有氣勢。

炙燒干貝泡飯 270元

如果想吃點熱的，可以點丼飯或者泡飯，我們這天點泡飯的部分，湯頭是用味增湯，喝起來溫熱又舒服，搭配大顆又厚實軟嫩的炙燒干貝，簡直太幸福。

裡頭還有一些蔥花、豆腐丁、海帶芽等等，黑白芝麻的味道搭配起來真的很香。

好喝的味增湯頭，不鹹不膩。

蟹膏蒸蛋 130元

想來點不一樣口味的蒸蛋，就可以跟我一樣點分蟹膏蒸蛋，蒸蛋端上桌超燙口，要吃請小心！蟹膏的味道濃郁，搭配軟軟滑嫩的蒸蛋超美味。

烤鮭魚下巴 280元

現烤的鮭魚下巴非常好吃，端上桌那現烤的氣味飄散有夠香！一旁搭配胡椒鹽，沾了更對味。

魚下巴的肉質軟嫩又油脂豐富，外皮烤得酥脆，裡頭的肉軟嫩，真心大推！可以擠上一旁附贈的金桔，會增添不同風味。

這天雖說沒有點很多種菜色來吃，但每一道菜色都無雷好吃，難怪這間日料人氣這麼旺。這邊只收現金，此外建議要用餐可以先訂位，以免久候。

店名：稻鮨板前吞食

地址：台中市西屯區福星路550號

電話：04-24529565

營業時間：18:00-01:30

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