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台中市南區大台北圓環魯肉飯-第三市場的傳統早餐

2024-07-30 10:25:18 兔兔abrabbit 人氣：23
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窩客好文

兔兔abrabbit

發表篇數：269篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 南區

造訪商家：

大台北圓環魯肉飯
place台中市南區信義南街310號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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大台北圓環魯肉飯-第三市場的傳統早餐

今天來跟大家分享一間位於台中第三市場內的大台北圓環魯肉飯，GOOGLE評論還有人讚譽它是第三市場最好吃的滷肉飯！到底如何？趕緊來吃吃看。

內容目錄

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大台北圓環魯肉飯 用餐環境

一大早就營業的大台北圓環魯肉飯，位於信義南街上，招牌雖不大，但黃底紅字的部分蠻顯眼的。

雖說是市場周邊的小攤，但座位區都在騎樓底下，不會曬到太陽。座位不多不少，沒一會兒的時間人潮馬上陸續進來吃早餐。

店內環境算是很乾淨，無論是滷肉的鍋子還有爐子周邊，都擦得乾乾淨淨，讓人看起來就很舒爽。

菜單

菜單有兩種顏色，內用為黃色單、外帶為藍色單。除了可以從紙本的菜單選擇想吃的東西以外，座位後方的鐵捲門上也掛有菜單，基本上這邊只要不到100元的銅板價格就能飽餐一頓。

除了賣飯麵以外，也有賣便當，這天用餐的時候，蠻多人來外帶便當的。

免費的辣蘿蔔

店家有醃製的辣蘿蔔可以免費吃，很多人點完餐就來夾辣蘿蔔乾。不得不說，這個辣蘿蔔真的挺好吃的欸，鹹香帶點甜辣很有味道，配飯配麵都很搭。

餐桌上有調味料，瓶口也是很乾淨。

我們今天點了一份陽春麵、一份滷肉飯，還有滷蛋和油豆腐。

陽春麵(小) 40元

陽春麵上頭淋上香噴噴的肉燥，還有一些韭菜、豆芽等，配上白白軟Q的陽春麵，還有滷汁香氣而不油膩的湯頭。

不是只有炒麵可以搭東泉，陽春麵搭配東泉辣椒醬，依然很對味。

滷蛋 15元/滷油豆腐 20元

我只要看到滷蛋和滷油豆腐都會點一份來吃，他們家的滷蛋和油豆腐顏色不深不淺，油豆腐熱熱燙燙，口感超軟嫩，但不會太鹹。

滷蛋的部分，顏色雖然不深，但也是蠻有味道。

搭配滷肉飯一起吃，超讚。

滷肉飯(小) 40元

滷肉飯的部分，米飯粒粒分明，滷肉以瘦肉居多，帶一點點肥肉，我推薦一定要配上店家的辣蘿蔔乾，超好吃！整體吃起來我覺得表現還OK，若要論最有印象的點，應該是那個辣蘿蔔乾！另外可惜的是當天沒點到草菇湯，看網路評價似乎是還不錯？改天有機會可以再來吃吃看。

 

店名：大台北圓環魯肉飯
地址：台中市南區信義南街310號
電話：無
營業時間：07:00-15:00
公休日：禮拜三

 

延伸連結：

東興市場內的 ➜ 古早味大飯糰

建國市場裡面的素食小攤 ➜ 吃飯吃麵

在地人都不知道的市場內小籠湯包店 ➜ 二壹巷湯包

太平市場早餐 ➜ 正宗肉羹麵線




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