小高已經好久沒有吃臭豆腐傳統小吃，就在網路搜尋發現這間「府前臭豆腐」評價很好，才專程前來購買品嚐與分享，這家「府前臭豆腐」開業至今大約3年多時間，小高先在店家直接享用臭豆腐美食，又外帶2個臭豆腐燒鍋回家享用，先品嚐完臭豆腐確實有水準好吃，回家享用臭豆腐燒鍋竟然更美位，定價合理值得樂天小高推薦給您品嚐。

騎樓下有放置料理台就是店家料理廚房。

廚房裡有2位工作人員各司其職忙碌中。

這是室內用餐空間很整潔舒服，有裝設冷氣供客人舒適用餐，裡面鵝黃色燈光想張美照不容易啊！

牆面有掛上臭豆腐資訊供客人參考。

大門旁有放置餐具供客人自取使用。

這是店家點菜單供客人自行畫選，菜單主要分類有酥炸臭豆腐、臭豆腐燒鍋類、臭豆腐煲及鍋類.粥類等，小高就在店內先品嚐酥炸臭豆腐65元，還外帶原味臭豆腐燒鍋150元與麻辣臭豆腐燒鍋150元，小高回家時直接享用卻沒有拍照喔！

這盤是酥炸臭豆腐65元。

在這樣燈光下拍照餐點看起來不美觀。

這泡菜酸度跟甜度適中很清脆真好吃 。

這臭豆腐可挑選切塊或這是不切塊，小高我選擇切塊臭豆腐來品嚐看看。

這臭豆腐表面酥脆不油膩，豆腐裡頭濕潤臭味適中真好吃 ，小高覺得這豆腐再臭點會更好吃。

ㄒ樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「府前臭豆腐」用餐空間很整潔舒服，服務很親切，整體口感有水準定價合理範圍，值得樂天小高推薦給您品嚐。



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店家資訊：府前臭豆腐

住址：台南市中西區府前路二段112號

營業時間：14:30–20:30 （週日公休）

電話：0903-121-319

樂天小高邀約資料

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