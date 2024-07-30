還在規劃這週假日要去哪裡玩嗎？不如跟著小編的導覽來 台北木柵動物園 好好玩吧！一起親近大自然，觀賞動物們超萌的樣子、療癒身心靈。想要看圓咚咚的胖貓熊？想抱緊處理無尾熊？或者是近距離看天然呆的企鵝們？台北動物園都可以滿足你的心願。園區面積超大，想要帶著大朋友、小朋友來動物園待上一整天，也絕對不是問題。

本篇整理了動物園園內介紹、園區接駁服務(園區列車及纜車)、美食餐飲和紀念品店，讓你看完這篇導覽，可以快狠準的規劃遊園路線，快來好好研究筆記下來一波，如果有需要購買優惠套票也可參考另一篇動物園門票攻略。





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台北木柵動物園地圖

臺北動物園園區內，目前共有8個主題園區和6個主題館，其中主題園區分為「臺灣動物區」、「熱帶雨林區」、「沙漠動物區」、「澳洲動物區」、「非洲動物區」、「溫帶動物區」、「兒童動物區」及「鳥園」。主題館有「大貓熊館」、「無尾熊館」、「企鵝館」、「昆蟲館」、「兩棲爬蟲館」，以及最新開館的「穿山甲館」，旅客可以依照自己的喜好，選擇想要觀賞的動物區，來安排遊園的路線。

其中比較需要注意的「大貓熊館」的入場方式

「平日」是自由參觀，直接排隊入場。

「假日（例假日及國定假日）」在進入動物園時，於入口處需跟工作人員主動拿當日的「新光特展館（大貓熊館）入場券」，並照著入場券上的指定時間，入場參觀。

如果超過時間，要先到「逾時等候區」排隊，工作人員會依照現場狀況，以後補方式憑原票入場。

台北木柵動物園｜接駁列車至貓空纜車(南站)

如果逛動物園逛到一半覺得太累，或者有帶著推車等大型的行李，而想要到鳥園或企鵝館等後方園區，可以選擇搭「動物園接駁列車」、讓你輕鬆直達鳥園。如果整個動物園都逛完，想要搭貓空纜車上貓空，也有鳥園到動物園南站的接駁，列車長直接送你到貓空纜車南站，是不是超級方便的啊！

「動物園遊客接駁列車」資訊

路線 時間 票價 動物園列車總站（無尾熊館旁）⇄ 鳥園車站（鳥園旁） 09:00-17:00 末班車16:30 NT$5 – 可接受支付方式： 電子票證付費(悠遊卡、一卡通、愛金卡、快樂有錢卡)、現金投幣不找零。 ＊學齡前兒童及身心障礙者及必要陪伴者1名(需出示證件)免費。 鳥園車站（鳥園旁）⇄ 動物園南站（貓空纜車南站旁） 09:00-17:00 末班車16:40

台北木柵動物園門票

自2024年4月1日起台北木柵動物園門票調漲，普通票100元、優待票50元、團體票70元，另外新增台北市民票60元，教育中心入館費、遊客列車車資等仍維持不變。

台北動物園網路購票

木柵動物園門票及貓纜套票都可於網路購買

台北市立動物園生態小旅行

台北木柵動物園｜明星動物區

到底台北動物園有哪些動物可以觀賞呢？小編整理出不同展示區裡的熱門人氣明星動物，像是去動物園必看的大貓熊、企鵝、無尾熊、長頸鹿⋯⋯等；也感謝網友們提供了動物們的寫真和合照，看到他們的模樣，是不是想要立刻出發去動物園了！

台北木柵動物園｜動物園美食、餐廳及販售部

去動物園玩大家幾乎都是安排一整天在這，看電影要配爆米花，觀賞動物當然也配美食啊！如果逛到肚子餓，其實不用擔心要吃什麼，因為動物園裡到處都有用餐的地方，餐廳、便利商店、簡餐攤販、速食餐廳⋯⋯等，先來推薦幾個動物園裡超夯打卡小吃？

台北木柵動物園｜人氣打卡小吃

青蛙雞蛋糕（青蛙咖啡） Street Churros-啵啵啾（駱駝店）

首先介紹位在兩棲爬蟲館旁販賣部-青蛙咖啡的「青蛙雞蛋糕」，外型小青蛙的樣子超吸睛，內層包夾卡士達醬，是大人小孩都喜歡的點心。

｜名稱：青蛙咖啡-青蛙雞蛋糕 ｜價格：NT$100/約12-14個 ｜位置：兩棲爬蟲館旁

另一個人氣打卡小吃，就是在駱駝區的知名連鎖Street Churros吉拿圈。動物園店還推出限定版的「啵啵啾」，結合台灣美食珍珠奶茶，製作吉拿圈、霜淇淋和黑糖珍珠的完美結合。剛出爐熱騰騰的吉拿圈和冰淇淋的冰火結合，搭配上黑糖珍珠提升風味，讓口感與味道上的豐富滋味在舌尖上化開，光看照片就讓人食指大動。

▲臺北市立動物園｜美食 – Street Churros – 啵啵啾 (來源IG/ @xiu_food_light)

｜名稱：Street Churros-啵啵啾（駱駝店） ｜價格：NT$129 ｜位置：駱駝店（沙漠動物區）

當然除了小吃之外，動物園內還有適合親子用餐的「石尚 – 貓熊主題餐廳」；由於貓熊館是排隊入場的，通常都是走馬看「貓熊」；在貓熊主題餐廳，可以坐下來好好吃飯，同時慢慢欣賞貓熊的表演，一舉兩得！

石尚-貓熊主題餐廳 ▲臺北市立動物園｜石尚 – 貓熊主題餐廳(來源臺北市立動物園官網) ｜位置：動物園新光特展館（大貓熊館）二樓

｜販售商品：主餐/飯、麵類及輕食/咖啡、蛋糕、下午茶、飲料

其他還有像位於「河馬區」的摩斯漢堡、頂呱呱及和黑面蔡，或是「正門旁」的麥當勞等連鎖知名餐廳美食，像完全不用擔心會餓到！

臺灣黑熊店(麥當勞) 河馬店(摩斯漢堡) ▲臺北市立動物園｜麥當勞(來源愛台北市政雲) ▲臺北市立動物園｜摩絲漢堡(來源臺北市立動物園官網) ｜位置：動物園正門出口旁

｜販售商品：美式速食、飲料 ｜位置：河馬廣場（非洲動物區）

｜販售商品：日式速食、飲料

其他動物園美食資訊，可參考臺北動物園官網的園區餐飲服務，得到最新消息。

台北木柵動物園｜動物園紀念品商店

目前臺北動物園內共7間紀念品店，有動物園店、蟲子店、大熊貓專賣店、動物王國店、生物多樣性店、Hippo Shop店，以及企鵝屋，欣賞完這些天然萌又療癒的動物們，勢必要到紀念品店逛好買滿，買個小東西回家作紀念也覺得開心！

動物園店 蟲子店 大熊貓專賣店 ｜位置：動物園正門出口旁

｜販售商品：紀念品、服飾、益智玩具、影音、動物園紀念大頭貼及飲料 ｜位置：昆蟲館1F

｜販售商品：昆蟲類紀念品及影音商品 ｜位置：大熊貓館1F

｜販售商品：貓熊紀念玩偶、服飾、周邊商品，以及貓熊紀念大頭貼

動物王國店 生物多樣性店 Hippo Shop店 企鵝屋 ｜位置：大熊貓館2F

｜販售商品：標本、圖書、科學類及實驗器材、影音及紀念品 ｜位置：大熊貓館2F

｜販售商品：紀念品、服飾、影音書及動物園紀念幣 ｜位置：河馬廣場（非洲動物區）

｜販售商品：益智類、動物園紀念幣、主題絨毛玩偶、模型及飲料 ｜位置：企鵝館（溫帶動物區）

｜販售商品：紀念品、絨毛玩偶、冰品

以上就是小編帶大家導覽臺北動物園的遊園攻略，希望資訊足夠完整，讓大家輕鬆安排想看的動物們、吃到想吃的美食啦！

＊其他臺北市立動物園資訊請至官網查詢。

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