好幾次從博愛路經過H2O HOTEL水京棧國際酒店時，總是被酒店外的醒目燈光給吸引住，頂樓星光酒吧更是被很多在地高雄人極力推薦的約會聖地。

一直想要有機會可以來住宿或是用餐，這次看到客路Klook推出 H2O HOTEL水京棧國際酒店 Ripple 義法西餐廳的超值餐券餐券，就立馬上下單，買個三張餐券。

趕快來下訂吧~

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H2O HOTEL水京棧國際酒店位於高雄明華路上，搭著電梯就能一望無際鄰近的明華國中操場及北高雄夜晚繁華的車水馬龍。

Ripple 義法西餐廳是位於H2O HOTEL水京棧國際酒店20樓的高景觀餐廳，僅次於頂樓的星光酒吧，採半自助式buffet方式，一份餐點+自助式沙拉吧吃到飽，晚上還提供音樂現場演奏，有點像音樂pub高級餐廳的fu~~。

可到現場直接點餐購買或是從Klook客路線上購買餐券

方案有三種 : 平日商業午餐 / 假日半自助式午餐 / 平假日半自助式晚餐

每一種方案餐點內容都不一樣以外，使用的時段也不同。

現場也有年度優惠專案 – 壽星優惠，午/晚餐時段，當月壽星獨享8折優惠+個人精緻小蛋糕一份。

所以和朋友聚餐相約聊天、家人相聚慶生，來Ripple 義法西餐廳用餐絕對是聚餐第一選擇。

旁邊有調味料可自由取用。

送上主廚精緻小品+手作麵包，還來不及吃到熱騰騰麵包，就被我家弟弟劫走[哭哭….]，讓我沒能吃到開胃前菜 -手作麵包，只有吃到主廚精緻小品 -沙拉點心。

農夫鮮蔬沙拉是一入桌就看到，可以先搖一搖後再食用，口感會更好吃。

這是佐餐酒 – 白酒和紅酒，如果是初次品嘗葡萄酒的朋友，會推薦白酒香甜回甘，紅酒偏酸甜一點。

點完餐後，可先去自助吧先取餐，看到這個現煮牛肉湯，就讓偏愛吃牛肉的我超想喝一碗自己煮的牛肉湯補一下，尤其女人每個月都會來小紅的失血過多，更需要好好愛自己一下。

香葉粽 [素]

下方有很多醬料可以自由選擇搭配。

還有炸雞和月亮蝦餅。

還有很多種類海鮮，一次滿足你想吃海鮮類的餐點。

還有很多中式料理餐點，例如 : 辣醬拌牛肉、香蔥油雞等。

飯後冰品是哈根達斯耶~~，有四種口味可任選。

旁邊有多種類的切片水果和養樂多。

飲料也是自助式，可自由選擇飲料或是調酒，我家兩個喝過一次調酒飲料後，就超愛喝，一直來狂點不停，連我都忍不住多喝幾杯。

每份主餐都是主廚現點現做準備出餐。

旁邊還有豬肋排、蒸蛋、濃湯等很多附餐餐點。

或是超大隻的螃蟹痛風餐。

生魚片+哇沙米

新鮮壽司

夜晚用餐還有現場音樂演湊，讓你不僅只是可以吃到美食以外，還能有聽覺上的享受。

這是姊姊點的紐西蘭特級草飼牛菲力+義大利牛肝紅酒醬

5分熟的熟度送上餐桌，對於不喜歡吃太熟牛排的朋友來說，這樣的熟度剛剛好，又看不到血滴滴地鮮血，肉質又軟又Q彈，讓你一吃就愛上他。

肉質真的很軟嫩，就像你躺在舒暖又富有彈性的床墊上。

一切開，可以看到細膩的菲力牛盤的細膩鮮嫩肉質。

這是我點的美國牛菲力襯阿爾戈斯龍蝦 / 義大利普契尼紅酒醬

一切開，可以看到3分熟的牛排肉質比較偏紅，沒有鮮血溢出來，吃起來又好入口的沒有血腥味，我個人覺得滿不錯。

義式海鮮總匯/ 時令鮮蔬 / 義大利番茄香草醬汁

讓你一次吃到龍蝦 / 鮮魚 / 干貝等海鮮配料

滿滿一桌豐盛餐點的晚餐，搭配各種飲料調酒，全家聚餐或是三五好友來用餐更是能盡情享用美味餐點以外，還能一次滿足你想吃海鮮的慾望。

主廚精緻甜點 – 乳酪蛋糕

我家兩個小朋友選這個

我挑了提拉米蘇 ，吃了那麻多海鮮美食，來點巧克力甜店犒賞自己一下。

最後再挖幾球哈根達斯冰淇淋用聽覺享受現場音樂演奏。

用完餐以後可到附近的農16凹子底公園或是漢神巨蛋走走，消耗一下飽到不行的身上脂肪。

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