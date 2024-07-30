享有台中陽明山、台中後花園之名的大坑步道 ，目前共設有12條難度等級都不同的登山步道。從散步健行級的休閒步道到根本好漢坡的挑戰級步道，適合老少咸宜親子共遊，也適合想要有登山挑戰感的新手老手們。就讓我們一起來看看這十二條台中大坑步道要怎麼攻略吧！

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大坑步道｜大坑風景區簡介

位於台中市北屯區歸屬於大坑頭嵙山系，海拔落在112公尺到859公尺的區間。因為早期居民聚落山谷間寬闊的坑谷，因而稱為「大坑」。台中市政府於1976年開發成立「大坑風景區」。大坑風景區內擁有30種以上的落葉樹種，季節轉換時整片的金黃落葉媲美奧萬大的秋季風景，豐富的自然生態也讓大坑風景區被稱為台中陽明山或是台中後花園。

大坑風景區內目前總共規劃有十二條登山步道，全長加起來總共有約16公里長。也就是最近網路上很紅很夯的大坑步道。從散步健行級的休閒型步道到需要準備體力跟裝備的挑戰級步道，多種難易程度提供大家能夠依照各自評估體力腳力規劃行程。不管是假日出遊想散步踏青或是想提高難度鍛鍊一下身體，都可以來大坑選擇安排最符合自己需求以及體能狀況的路線。

大坑步道｜景點、交通資訊

【自行開車】

由臺中市的文心路穿越北屯路，再進到東山路即算進入大坑風景區的範圍，主要對外聯絡道路為129 道路。假日山上各登山口的停車位很容易客滿，建議可停在東山路與松竹路交叉口附近停車場再轉搭公車至登山口。

【客運公車】

臺中客運：15 、66路（臺中客運66路繞行大坑區內，大坑1號、2號及3號登山步道可搭乘前往）

中鹿客運：1、20、21 路

四方電巴：68、922 路

豐原客運：51、270、271、276、277 路

統聯客運：85 路

【台鐵】

「松竹車站」下車，轉乘四方電巴922 路公車至大坑9號步道站即可抵達。

【台中捷運】

※各步道登山口請確認以下各步道資訊

大坑步道｜新手等級

大坑9號步道

・全長：約1.6公里 ・登山入口處：台中市北屯區經補路一段383巷

9號步道是所有大坑步道裡難易度最低、等級最新手的一條登山步道，全長約1.6公里，前段多為平緩的坡道，步道沿途有許多小吃攤或是販售飲料的小攤販，沒有準備登山補充糧食也不用擔心會肚子餓，後段有一些階梯但都算輕鬆的休閒等級。雖然在大坑步道群裡9號步道屬於較新建成的步道，台中市政府還在2020年啟動修整計畫，花了3個月時間整修步道後段的木棧道，新設了觀景平台供民眾登山時休息可以眺望景觀，把台中市區的景色盡收眼底!

大坑9-1號步道

・全長：600公尺 ・登山入口處：台中市北屯區經補路一段383巷

9-1號步道跟9號步道還有10號步道的登山入口處相同，三條步道的終點也連結相接，可以依照個人體能狀況選擇不同步道上山下山。因為難度低，假日人潮比較多，也會有不少攤販市集出攤，9-1號步道啟程處還設有農夫市集，下山後可以來這裡購買一些大坑在地的農產品。

9-1號步道全長只有大約600公尺，是所有大坑步道裡最新建成也最短的一條。跟9號步道頭尾相接，不一樣的是9-1號步道全程大部分都是以階梯為主，上下山比起9號步道要考量一下腿力跟腳力。木棧道階梯經過整修後平整好走，來登山健行想要多運動的朋友可以選擇挑戰9-1號步道。

▼最後接回9號步道一樣可以到視野很好的景觀台

大坑7號步道

・全長：約1.3公里 ・登山入口處：由松竹路一段公墓間的建成巷進入，沿途順指示牌經由6號停車場進入登山口

大坑步道群西側，也很適合依照體力跟喜好搭配上下山路線的則是步道終點都連結到風動石公園的6號、7號跟8號步道。

7號步道全長大約1.3公里，多為坡度平緩的石頭步道，步道沿途大多被周圍蔥鬱的樹林環繞，被大自然包圍十分適合全家大小悠閒地散步健行。

▼適合親子同行的休閒健行步道也有這麼美的市景

大坑步道｜低難度

大坑10號步道

・全長：約1.2公里 ・登山入口處：台中市北屯區經補路一段383巷

跟9號、9-1號相同起點終點的10號步道，也是大坑步道群裡相對新建成的步道，全長大約有1.2公里。比起最簡單的9號步道，10號步道的階梯比較陡峭，每階階梯的高度也比9-1號步道的間隔大，沒有登山習慣的朋友初次挑戰可能要評估一下腿力。最終跟9號步道一樣可通往與6號步道連接的寧靜海觀音亭，選擇9～10號步道的遊客大多會在這裡休息，除了有免費茶水，周末早上還有靠山友志工熱捐提供的免費素食早餐，因為不提供任何餐具，希望享用的朋友要記得自帶碗筷喔!

▼觀音亭的景觀台眺望的景色也很美

大坑6號步道

・全長：約1.5公里 ・登山入口處：由松竹路一段公墓間的建成巷進入，沿途順指示牌經由6號停車場進入登山口

6號步道也算是休閒等級步道，全長大約1.5公里。途中會經過走9號10號步道大部分人設定為終點的寧靜海觀音亭，稍作休息後6號步道還要繼續前進!比起前段比較清幽的路程，後段除了木造階梯外還有一些路段保留比較原始的山路，不同路段的步道鋪設完善程度落差比較大，走起來比較考驗腳力也要更加小心。6號步道最有特色的就是步道半途上沿著峭壁設置的繩索小吊橋，雖然只有短短幾公尺，但也增加了一些像是遊樂設施般的樂趣。步道最終則會接到6號、7號、8號步道連通的終點風動石公園。

▼風動石公園也是很多人打卡的熱點

大坑8號步道

・全長：約0.9公里 ・登山入口處：由松竹路一段公墓間的建成巷進入，沿途順指示牌即可到達(登山口未設置停車場及廁所)

全長只有大約950公尺的8號步道，因為步道入口沒有停車場或廁所，所以選擇這條步道上山的朋友比較少一些，相對也比較清幽。步道前段多為平緩產業道路，後段坡度比較陡峭，設有一般木棧階梯跟圓形枕木步道。對於自身腳力體力沒有自信可以挑戰1號～5號步道，但又想要拍大坑步道特色圓形枕木步道的話，就來8號步道吧！雖然8號步道屬於低難度步道，但後段坡度較陡以及圓形枕木步道還是相對的崎嶇比較難踩穩，帶年長者跟小朋友同行的話可要斟酌一下喔！

▼步道後段有圓形枕木步道

大坑1號步道

・全長：約1.6公里 ・登山入口處：沿東山路往中興嶺方向直走，經東山樂園至雙連橋右轉上山即可到達。 ・Google搜尋可找「大坑一號步道停車場」

東側頭嵙山大坑步道群裡最北邊的1號步道，全長大約1.6公里，在難度偏高的1～5號步道裡面算是相對簡單可以選擇當入門的一條步道。步道沿途穿越原始的樹林，多種蕨類植披讓樹林步道彷彿熱帶雨林一般的風景。大部分步道是大坑步道著名的相思木圓木棧道，在1～5號步道內1號步道的相思木枕木步道算是相對好走的。

後段的圓木間距較大，還會遇上一段幾乎90度的坡度，記得要抓好扶手上設置的繩子慢慢來，雖然強度比較高需要耗費多一點體力，但整體還不算太困難。需要一點挑戰性又不想太難，或是帶著體力足夠也有登山經驗的小朋友的話，1號步道會是很適合的選擇。步道前段還有一些原木搭建的遊樂設施，就算不爬到後段需要多一點體能的部份，只走前段也很適合帶小朋友來放電消耗體力！

大坑步道｜中難度

大坑3號步道

・全長：約1.3公里 ・登山入口處：可從大坑圓環右轉橫坑巷，再經連坑巷左轉，繞過停車場往上走即為登山口。 ・Google搜尋可找「大坑三號登山步道停車場」

3號步道全長約1.3公里，幾乎整條步道都是相思木圓木棧道，步道的陡坡也比前面介紹低難度的1號步道高上不少，前來挑戰可要先練練體能，比較適合平常就有運動習慣或登山經驗的人。1號～4號步道最終會連結到縱向的5號步道，可以一路往上挑戰台灣小百岳之一、也是台中最高峰的頭嵙山！在頭嵙山標示跟三角點合照更有攻頂成功的完成滿足感！

▼接上5號步道可以抵達頭嵙山!

大坑5號步道、大坑5-1號步道

・全長：5號步道約1.4公里、5-1號步道約1.6公里 ・登山入口處：台中市北屯區斜頭巷，由中興嶺往新五村方向行進，至嶺馨芳蘭園右轉小巷即可到達。

縱向的5號步道全長約1.4公里，連結起1號～4號步道。5號步道沿著山稜線走，雖然坡度上下起伏多比較具有挑戰性，但步道沿途寬闊的山景好看又好拍，可以一覽頭嵙山的美景。步道途中不少涼亭以及休息區，還有巨大五葉松、連結5號步道跟5-1步道的黑松亭也是很多人會停下腳休息，慢下來欣賞美景的地方。比起5號步道都是高底起伏大的圓形枕木步道，5-1步道有部分路段是一般的山坡石頭路面，連結5號步道不再往頭嵙山頂的話可以直接環形走一圈，或是往頭嵙山登頂再回來也是很多人會選擇的路線。

▼步道沿途風景超好

大坑步道｜挑戰級

大坑2號步道

・全長：約1.3公里 ・登山入口處：連坑巷40號。大坑步道2號停車場走東山路二段右轉清水巷後約5公里。 ・Google搜尋可找「大坑2號步道」

人氣很高，難度也高的大坑2號步道，雖然是1～5號裡最短的一條，登山口進去前段還是騙人安心的平緩產業道路，等過了碎石梯後才是考驗的開始。最著名的圓形枕木好漢坡坡度又陡又長，超級消耗腿力跟體力。短短的路程裡好幾道大坡度上上下下下的關卡，走到最後真的覺得是種考驗! 但爬上去之後的美景讓人覺得辛苦都是值得的!選擇2號步道上山下山的人挺多，一路連結5號步道再從3號步道下山也是很多人安排的選項。

▼超級消耗體力的好漢坡

大坑4號步道

・全長：約1.9公里 ・登山入口處：自大坑圓環右轉橫坑巷，至連坑巷右轉到中正露營區再經停車場至長青橋即為登山口。 ・Google搜尋可找「中正露營區停車場」

被認為是大坑步道群裡景色最美的大坑4號步道，最美但也是最硬的一條！登山口的長青橋可以先輕鬆的拍照打卡再開始挑戰，之後可就拍不到這麼輕鬆寫意的照片。4號步道一開場就是坡度很大的直上圓木相思木棧道，途中當然也是許多上上下下的超高角度陡坡，很多時候需要雙手輔助攀爬，真的得要先練好體能跟腳力，也得準備好相當的裝備再來挑戰！步道終點就是設有頭嵙山標示跟三角點的頭嵙亭，當然得要拍照打卡為了這超硬行程留念囉～

▼一開場就是這個!會軟腳的真的要想想再來!

▼從步道望出去的台中山間風景這麼美!

從一家老少親子出遊最愜意的散步健行，到充滿挑戰的高難度木棧道登山步道，多種難度可以挑選的大坑步道。雖然不需要太過專業的登山裝備，大家還是要依照步道難度準備適合的穿著，像是網友建議走圓木棧道要穿抓地力好一點而且鞋底硬一點的鞋子以免踩圓形枕木踩到腳痛；最好可以戴上手套以防上下坡度陡時拉繩子或扶手把手磨破皮。

▼步道的圓木大小不一間隔也不定寬，一定要小心腳步!

行走或停下拍照要注意腳下之外，記得互相禮讓也注意不要擋住其他遊客，拍照時手機相機可要拿好不要掉啊!還有更重要的是不要忘了攜帶路上要補充的水分糧食，以及要評估考量好自己的體力不要逞強勉強喔!出發前除了天氣也要先確認一下想挑戰的步道開放狀況，急難狀況聯絡方式跟注意事項也得備忘起來囉！

大坑步道｜風動石森林體驗空間

風動石公園內設有超多體能遊具，適合12歲以上的孩童挑戰，泰山攀爬、舞獅跳跳椿、平衡木…等設施，能夠訓練孩童的平衡感和協調力，每樣設施前都設有指示標語，告知如何使用及怎麼避免危險，相當的貼心，其中「蜘蛛爬爬網」是公園內最大也是最有特色的設施，除了體力要好，同時也要有足夠的柔軟度和勇氣才行呢！玩累了還有涼亭可以乘涼，更有多個觀景台，可以居高臨下的欣賞市區景色。

如何到達：從大坑六、七、八號步道都能到達風動石公園。從大坑八號步道前往，是距離最短的，約末0.9公里，其中1/3的步道為大坑的特色「相思木棧道」，坡度較陡略具挑戰性。 開放時間：24小時

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