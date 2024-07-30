來到瀨長島不能不吃的美食之一絕對是氾濫漢堡，份量十足且配料豐富，一口無法掌握的誇張高度，加上淋上滿滿的醬汁，吃起來超滿足的!!

~氾濫漢堡(氾濫 バーガー チムフガス)~

店家地址：日本〒901-0233 Okinawa, Tomigusuku, Senaga, 174-6 瀬長島ウミカジテラス1階4番

預約電話：+81 98-851-8782

Mapcode：33 002 573*50

營業時間：11:00–21:00

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氾濫漢堡｜地理位置

氾濫漢堡位於沖繩有小希臘之稱的瀨長島，集結四十多家特色美食、商店非常好逛，氾濫漢堡在最靠近下方馬路的第一排，非常好找!!

氾濫漢堡｜店家環境

瀨長島 Umikaji Terrace 的四十家商店以環狀階梯排列，空拍非常有希臘的FU~~坐在氾濫漢堡就能看到美麗的海以及飛機起降，真的是讓人放鬆的好地方!!

氾濫漢堡的座位趨勢戶外露天的設計，以傘椅為主，搭配藍天白雲及美麗的海景，很有渡假的氛圍~~

氾濫漢堡隨處可見可愛的漢堡裝飾品，拿來拍照超可愛的，超高的漢堡既氾濫又犯規啊!!

氾濫バーガー チムフガス的LOGO是一隻老虎、仙人掌及漢堡的圖案，疊高高的漢堡看了就讓人口水直流!!

氾濫漢堡｜餐點

招牌氾濫漢堡套餐(單點1650円/套餐2150円)

果然是氾濫漢堡啊!!!這配料也太氾濫了~~近十層的配料可說是漢堡界101的高度了!!這巨無霸的份量怎麼吃啊!!還好只叫了兩份，不然光只有看就飽了~~

氾濫漢堡有麵包、番茄、酸黃瓜、蛋沙拉、生菜、漢堡肉等，每一層都可以分開吃，這真的得切開才能吃，一手無法掌握啊!!肉質相當厚實且多汁，加上滿滿的醬料，吃起來很夠味呢~

套餐富有馬鈴薯薯條~酥酥脆脆的蠻好吃的!!

還附有一杯飲品~

BBQ漢堡 (單點1100円/套餐1600円)

單點跟套餐差別在套餐有薯條及飲料，都吃不多的朋友真的只要單點就能吃很飽啦!!

BBQ漢堡也很厲害，有美乃滋及照燒醬像瀑布一樣淋在漢堡上，吃起來味道濃郁且多層次，加上份量十足，難怪這麼多人推薦!!

想吃氾濫漢堡要先考量自己的胃再決定要叫幾份，超大份量的氾濫漢堡值得大家前來品嘗~~

~氾濫漢堡(氾濫 バーガー チムフガス)~

店家地址：日本〒901-0233 Okinawa, Tomigusuku, Senaga, 174-6 瀬長島ウミカジテラス1階4番

預約電話：+81 98-851-8782

Mapcode：33 002 573*50

營業時間：11:00–21:00

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