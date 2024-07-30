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5 年前身為社會新鮮人，來到新加坡完全不敢玩什麼花錢的景點🤣這次帶著家人二訪新加坡，我終於搭到新加坡摩天輪了！

雖然不便宜，但也真的很值得！是我非常推薦的一個景點！

繞一圈大概 30 分鐘，但因為半小時其實蠻短的，不管你任何時候來都很難看到日夜景兩種景色，得自己做個取捨啦

我去那天是 19:19 日落，我們在 19:39 也就是日落後 20 分鐘搭上摩天輪，外面的天色是下圖這樣，後來大概到 19:55 天就全黑了 (如果你在日落前就搭上摩天輪，應該是看不到天全黑，都還是會有點藍藍的)

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新加坡摩天觀景輪在哪裡

新加坡摩天觀景輪位在濱海灣區域，是全新加坡夜景最美的地方，從這邊可以俯瞰整個濱海灣的金光閃閃，甚至也看得到擎天樹喔

距離新加坡摩天觀景輪最近的捷運站是 CC4 DT 15 寶門廊站，走路大概是 10 分鐘左右〔 map 〕

新加坡還可以這樣玩 新加坡是票券王國，玩什麼都要錢，網路買更便宜、更方便、更環保、不怕語言不通！

⚠️ 特別注意疫情後旅遊人數暴增，一定要網路上先買！多數景點現場票都會早早賣光，沒先買你根本玩不到

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新加坡摩天觀景輪門票

新加坡摩天觀景輪的門票 13 歲以上成人是 40 新幣，3~12 歲的兒童是 25 新幣，還有一些其他的方案像是 VIP 附香檳小點、直接包下一整個車廂、在觀景輪裡用餐等等，當然價格都超貴我們就先不討論

這邊一樣建議大家在 或 等平台先買票，因為疫情後到新加坡旅遊的人數暴增，各個景點現場都很容易票賣光 (光是我這趟就遇到 3 次🫠)，沒票你就直接不用玩！所以就算沒有比較便宜還是推薦你先買！

那如果你想要買到比較優惠的價格的話，就推薦你要選擇多景點的套票，看你想去哪些景點自己搭配

我們這次是買，比兩種設施單買大概便宜 NT$200，另外如果你是會去超多需要門票景點的朋友，也推薦 ，買越多點越划算

摩天景觀輪商場

摩天觀景輪是自己一棟獨立的商場，看起來也都是一些比較高價的餐廳，只有一樓有一個小吃攤東西比較便宜，觀景輪的正下方還有一個小花園，假山和流水超美根本縮小版御花園欸🤣

這邊種了超多天堂鳥超美

時光之旅

目前摩天觀景輪會搭配一個時光之旅的小展覽，在去搭觀景輪前會先通過一段聲光介紹的展間，講述新加坡的歷史

展間比較黑，不過認真看裡面的造景也是超美

其實我覺得時光之旅的內容非常棒，可惜大部分人都是直接略過走掉，推薦大家可以停下來看看主辦方精心準備的內容，而且都有中文大推

還有一間很像 teamLab

時光之旅結束的時候有一個互動設施，現場拍照、選擇框的顏色後，會投影到牆上的透明半圓球體裡面，所以牆上都是大家的記憶球，還蠻有趣的，因為後面也沒人在等所以我們一家拍了好多張哈哈

結束時光之旅就準備要搭觀景輪啦

新加坡摩天觀景輪

在等待搭乘的地方有一些觀景輪的介紹

先來科普一下，「觀景輪 Giant Observation Wheel」和我們一般認知的「摩天輪 Ferris Wheel」的結構完全不一樣喔 (不過不管哪一種一般人都還是統稱摩天輪，比較淺顯易懂)

觀景輪的車廂並不是用懸吊的，而是所有車廂都在「輪」的外側，所以不管轉到哪都不會因為懸吊的角度而被遮擋視野，可以看到 360 度都是風景

而且觀景輪的車廂可以做得更大更穩固，也完全不會發生因為風吹、乘客體重不均而搖晃傾斜的問題，像是世界上最高摩天輪前兩名艾因杜拜、拉斯維加斯豪客、還有大家熟知的倫敦眼也都是屬於觀景輪的結構

新加坡摩天觀景輪直徑 150 m，又因為蓋在三層樓高的商場頂樓，所以它是目前世界上第 3 高、亞洲最高的摩天輪，總高有 165 m，可以看到 45 公里外的景色，視野好的時候可以看到印度和馬來西亞，真的很驚人！

新加坡觀景輪的車廂超大，可以容納到 28 個人，因為我們這天排隊的人沒有很多，工作人員分配大概 10 人一車，中間的位子大概也只夠坐 10 個人 (不過我們根本沒什麼坐，都一直走來走去拍照😆)

在等上車的時候也有看到餐廳車廂！有些新加坡人會特別來這邊慶祝紀念日或求婚，可以在觀景輪上繞兩圈大約一小時，一邊用餐，觀光客也是可以預訂這個用餐方案的，但超貴

以下夜景連發！在觀景輪上看夜景真的很~~美~~~~，我甚至覺得比在金沙酒店觀景台看到的還美！

而且因為觀景輪非常穩度，可以在整個車廂裡到處走動，就能拍到各種不同角度的景色

觀景輪本身也會變換不同的顏色，我覺得有拍到觀景輪 + 風景的照片也非常好看

往濱海灣花園的方向，還剛好看到擎天樹正在燈光秀 (當然擎天樹燈光秀還是建議去樹下看更震撼喔不建議直接在觀景輪看)

詳細資訊

新加坡摩天觀景輪 ｜ 官網

地址 30 Raffles Ave 〔 map 〕

入場時間 10:00~21:30