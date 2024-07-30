說到義大利最知名的建築既非羅馬競技場，也不是米蘭大教堂，名氣響亮到全世界都知道的，應該非比薩斜塔Torre di Pisa莫屬！來義大利旅遊必訪景點，除了威尼斯，比薩也是非去不可！因為人都到義大利卻沒去比薩斜塔，簡直比入了寶山卻空手而歸還令人遺憾啊！傳說伽利略的自由落體實驗就是在比薩斜塔上做的，這麼有趣的建築，不來參觀一下就說不過去了，因此行程的第六天，我們就來拜訪鼎鼎大名的比薩斜塔，親眼目睹一下這個全世界最奇特的建築🤩

比薩斜塔地點

比薩斜塔顧名思義當然在義大利的比薩市，跟其他地方比起來比薩市的規模不算大，比較屬於中小型的市鎮，從佛羅倫斯開車過來，還不到1.5小時，算是挺方便的

比薩斜塔交通

🚈：去比薩斜塔除了開車，還可選擇搭火車，附近有Pisa Centrale(大站)和Pisa S. Rossore(小站)兩個車站，但高速列車只停大站，小站反而離比薩斜塔比較近。建議先搭高速火車到大站Pisa Centrale，再轉區間車到小站Pisa S.Rossore，下車走到比薩斜塔不用10分鐘，這種方式會比較快

從停車場要進入比薩斜塔園區步行還要20分鐘左右，所以搭這個小火車造型的觀光列車比較節省時間，不過我們不是搭乘這台，拍它純粹是覺得比我們要搭的那台要好看

我們要搭的小火車在這裡，跟剛剛那台藍白相間的比起來，顏色明顯遜色不少，不過大家還是搭得很開心

大約搭個10分鐘左右就抵達比薩斜塔的奇蹟廣場了，進入城門前有不少攤販在賣比薩斜塔的紀念品，如果想買回去當伴手禮的話，可以順便逛一下，不過從小市集開始觀光客就很多，提醒大家務必要注意隨身財物，因為我們當天就有人遇上扒手，並且損失慘重！所以文末會附上防竊小撇步，希望對大家有所幫助

原本以為比薩斜塔只有一座斜塔，沒想到人家其實有三座建築物：聖若望洗禮堂、比薩主教座堂和比薩斜塔 ，聯合國教科文組織在1987年一起把它們登錄為世界文化遺產。我身後的圓頂建築就是洗禮堂，建於12世紀的聖若望洗禮堂，是義大利最大的洗禮堂

中間這一棟是比薩主教座堂⛪️，跟後面的比薩斜塔都可以購票進去參觀，購票處就在比薩斜塔的旁邊， 這邊的草皮照顧得非常好，看得出來一整片都是綠草如茵，把後面的建築襯托得彷彿一幅油畫般壯麗

終於看到比薩斜塔的真面目了！根據記載，比薩斜塔原本的設計是垂直建造，但在工程開始後不久便由於地基不均勻和土層鬆軟而傾斜，經過長時間的停工後又復工，原本加速傾斜的比薩斜塔，終於在多位工程師的努力下，減少到每年傾斜約1公釐，總算保住了這個世界奇蹟！其實比薩斜塔是可以購票登頂參觀的，但全世界各地湧入的觀光客恐怕都寧可在外面尋找最佳角度，忙著跟這奇特的建築合照，真正去登頂參觀的可能不到一半

瞧瞧漂亮的外國美眉也正在拍網美照，真是回眸一笑百媚生啊！在觀光客眾多的情況下，必須閃避路人甲乙丙丁，其實有一定難度，也有不少力氣大的男士把自己的女伴舉高高，拍下跟世界知名建築合照的歷史鏡頭

我們也是喬了老半天才勉強抓到幾個有趣的角度，不過最多人都跟我一樣，硬要擺出把比薩斜塔推回去的經典畫面，抓角度看似容易，其實要拍到剛剛好還挺難的

我跟蕙仙光在這裡絞盡腦汁想各種花樣就拍了個不亦樂乎，除了牆倒眾人推，還有這種托塔天王的畫面，乍看還以為我們是P圖的，但這保證是100%的現場實景照，而且我們抵達的時間是傍晚，夕陽剛好幫斜塔度上一層金光，襯著背景的雲朵，拍起來格外美麗！

再來比一下把比薩斜塔縮小的手勢，剛好就在我的手指之間，感覺就像樂高積木啊！

蕙仙剛好發現地上有一個空的甜筒，應該是之前的人拍完之後隨手丟棄的，我們當然要物盡其用，撿起甜筒來拍，就成了格外有趣的比薩斜塔冰淇淋，看起來跟之前吃過的彩虹霜淇淋，頗有異曲同工之妙呢！

比薩斜塔美食

參觀完比薩斜塔剛好是晚餐時間，於是我們就選擇了這家Duomo Ristorante Pizzeria Pisa用餐，它就位在比薩斜塔旁的巷子內，走過來不用5分鐘

由於我們是12月去的，所以戶外座位區罩了一層防寒的透明塑膠布，其實比薩一點也不冷，可能還是主要為了防雨吧！前面的小黑板寫的應該是招牌菜的價格，€15~25的價位大約是$500~800台幣，感覺也還行

不知是否接近聖誕節的關係，戶外座位全都鋪了紅格桌巾的餐桌，看起來還挺雅致浪漫的，寫著店名Duomo Ristorante Pizzeria Pisa的招牌就掛在中間的牆上

一走進店內就看到這個桌上的比薩斜塔檯燈，店家的巧思讓人不禁嘴角也跟著上揚

店內的空間不小，位置也很多，可能要應付來自世界各地的觀光客，畢竟比薩是個小鎮，方圓百里內可能餐廳也不多，猜測觀光旺季應該更容易客滿吧？

第一道先上前菜，鴨胸肉佐馬鈴薯，鴨胸肉表現中規中矩，倒是用奶油烤過的馬鈴薯相當好吃，大家都有同感

第二道的主餐是瑪格莉特披薩，外緣烤得焦脆的披薩吃起來有嚼勁，個頭還挺大的，來義大利這幾天還沒吃到不好吃的披薩，難怪是他們的國民美食🍕

甜點是西西里乳酪捲，以新鮮的瑞可塔起司(Ricotta)作為內餡，外面再裹上一層餅乾，沾著糖粉和巧克力醬，吃起來真是歐伊係啊～😋

吃完飯走出餐廳，迎面而來就是矗立在夜色中的比薩斜塔，少了白天遊客的喧囂，比薩斜塔看起來的感覺又不太一樣了。從奇蹟廣場這裡大約還要再走10分鐘才能去搭回程的小火車，此時人煙稀少，大家邊走邊聊也沒太注意周遭景象，沒想到一回到車上，就有人驚呼錢包被扒了😱！原來在我們走去搭車的路上，有二位外國美眉，趁亂插入我們的隊伍中，我和蕙仙恰巧走在前面，所以沒有慘遭毒手！據悉同團竟有10個人的包包都被竊賊拉開，其中一位男士的錢包被扒走，所有的錢和證照都沒了！主要是因為他太粗心，雖然包包是斜背，但好幾次看到他的包包都移動到身體後方了也毫無知覺，我們就算斜背在人多處也會緊緊握住自己的包包！幸好他的護照另外放，否則這下可倒大楣了，不過聽他在車上趕快打電話給銀行緊急止付信用卡，也是急得焦頭爛額，畢竟這樣的憾事誰都不希望發生，以下就提供幾個在出國前我就先做好的防盜措施

出國防盜必備

貼身防盜腰包

去歐洲幾個扒手猖獗的國家，這種可以藏在衣服內的貼身防盜腰包一定要買，腰包輕薄短小攜帶方便，除了現金還可以放護照，大額現金一律貼身存放，小額現鈔才放在背包裡，我頂多放€50歐在背包裡，隨時拿取比較方便；這種防盜腰包蝦皮一個才賣幾十塊，除了腰包竟然還有人賣腳包，可以綁在腿上那種，不過行動起來應該還是不如腰包方便吧？

高強度登山扣

這種高強度登山扣也是出國旅行好幫手，主要的背包拉鍊扣上幾個，讓扒手覺得不容易打開，他們就會轉移目標了，畢竟他們下手講求快狠準，這種浪費時間的事他們也不想做

防盜自行車鎖

這個自行車的防盜鎖鍊也很實用，通常用來綁住大行李，尤其搭火車的時候，覬覦旅客行李的小偷也不少，買一條堅固的自行車鎖鍊，連剪刀也不好剪斷，上車後就把行李跟車上的柱子鎖在一起，竊賊通常會知難而退！總之出門在外，衣著和行李越簡單越好，名牌包和行李箱盡量少用，項鍊戒指等飾品也別戴，如此一來才不易成為小偷扒手眼中的待宰肥羊喔！

Duomo Ristorante Pizzeria Pisa 地址：Via Roma, 70, 56126 Pisa PI, Italy 電話： +39 050 562352 營業時間：10:30~22:30