雷克沖繩北谷溫泉度假村｜沖繩美國村住宿推薦 18歲以下兒童免費入住 無邊際泳池親子友善飯店
雷克沖繩北谷溫泉度假村（即時房價）位於美國村，是很棒的親子飯店，頂樓有無邊際露天泳池、天然溫泉大浴場、足浴等，住宿加入會員還有小禮物可拿，迎賓小點有冰棒及咖啡，18歲以下兒童不加床免費入住，超適合親子前來住宿！！（）
~雷克沖繩北谷溫泉度假村~（）
飯店住址：沖縄県中頭郡北谷町字美浜34番地2
訂房電話：098-979-5433
Check in/out：14:00/11:00
停車資訊：設專用免費停車場
兒童入住：18歲以下兒童不加床免費(不含餐)
優惠房價：https://reurl.cc/Keymyn
內容目錄
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雷克沖繩北谷溫泉度假村｜地理位置
雷克沖繩北谷溫泉度假村位於美國村，就在熱鬧的美國村商店大街入口，對面是沖繩北谷希爾頓渡假村，後門就是好吃的北海素材迴轉壽司，繽紛的外觀相當顯眼～～若不是自駕也可以搭乘沖繩美國村觀光巴士LeaLea OKINAWA 接駁巴士到北谷希爾頓渡假村門口下車，再走到對面就到了～～
雷克沖繩北谷溫泉度假村｜飯店環境
雷克沖繩北谷溫泉度假村挺大間的，不愧是渡假飯店，一旁有免費停車場，1樓就有LAWSON便利商店，走出門口就是美國村商店大街，走到海灘也僅要５分鐘，交通相當方便～
門口有足湯可以泡腳，開放時間10：00～18：00，在開放時間可以來泡泡腳放鬆一下~~
門口有推車可以幫忙搬運行李~~
飯店有提供愛心傘，若有需要可以使用
飯店大廳相當有設計感，純白色為基底很美呢~
休息區相當大，還有小桌子可以使用~入住時有冰棒及咖啡可以做在大廳享用~
大廳有一台公用電腦可以使用~優惠房價：https://reurl.cc/Keymyn
CHECK IN櫃台旁還有一些商品可以購買~
現在加入會員有1000積分還有伴手禮可以選擇，一個mail就有一個小禮物，愈多個mail加入會員就有愈多小禮物唷!!優惠房價：https://reurl.cc/Keymyn
大廳的柱子旁有盥洗用品及保養品可以索取，備品超齊全，可依住宿天數索取所需用品~~
飯店內還有自助洗衣機及烘乾機，還有製冰機及自動販賣機，對於旅人來說相當便利~
頂樓有泳池及大浴池，來住雷克沖繩北谷溫泉度假村一定要來玩一下，大浴池是免費的，泳池則需費用，夜間頂樓還有空中久吧唷~~
雷克沖繩北谷溫泉度假村｜房間介紹
雷克沖繩北谷溫泉度假村房間空間挺大的，兩單床的房間除了兩張單人床之外還有一個沙發區~~需要工作或用餐都可在這個小空間使用~
房間的洗手台在外面，使用起來超方便
浴室不算大但有浴缸可以泡澡，馬桶是免治馬桶，舒適又讓人放鬆!!
沐浴用品及盥洗用具房間內都有備妥
房間內的配備挺齊全的，想的到的配備幾乎都有~優惠房價：https://reurl.cc/Keymyn
雷克沖繩北谷溫泉度假村｜早餐
雷克沖繩北谷溫泉度假村的早餐相當厲害，有各式沖繩料理、甜點，還有彭湃的生魚片，如此精緻的早餐讓人驚艷~
超多美味的沖繩料理，想吃在地美食在飯店內就吃的到!!
還能自製DIY漢堡，超酷的~
一早就能吃到如此好吃的海鮮丼飯及握壽司也太幸福了~
超彭湃的早餐吃了幾輪都不夠~
還能吃到聖代呢~這簡直是吃到飽的等級~~早餐吃飽後中午都不用吃了，吃完直接飽到天靈蓋了!!非常推薦的沖繩美國村親子飯店~~
~雷克沖繩北谷溫泉度假村~（）
飯店住址：沖縄県中頭郡北谷町字美浜34番地2
訂房電話：098-979-5433
Check in/out：14:00/11:00
停車資訊：設專用免費停車場
兒童入住：18歲以下兒童不加床免費(不含餐)
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