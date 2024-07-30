🌰栗子蒙布朗來這裡吃實在太過癮⋯整體好喜歡😻

店家資訊

🔸kasamarron cafe @kasamarron_cafe

🔸906-6 Fukuda, Kasama, Ibaraki 309-1603日本

🔸10:00-15:30(三-五).10:00-16:30(六日).一二公休

🔸Google評論分數4顆星(113評論)

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來茨城笠間吃栗子料理實在太讚～

這家咖啡廳藏身在立東中學一樓(非常推薦吃完後可以到學校裡面參觀走走拍照🥹🥹)

和栗モンブラン 1500円(栗子蒙布朗 $312)｜マロンパフェプレート/ドリンクセット 1500円(栗子芭菲飲料套餐)

🔸不收服務費

栗子蒙布朗甜點超好吃！點到高級版本會到座位旁邊弄蒙布朗瀑布哈哈哈😋

芭菲也很好吃👍用餐環境是學校的課桌椅懷舊可愛🥰

這次 kasamarron cafe｜茨城美食推薦 分享就到這裡啦！

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