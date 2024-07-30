🌰栗子蒙布朗來這裡吃實在太過癮⋯整體好喜歡😻
店家資訊
🔸kasamarron cafe @kasamarron_cafe
🔸906-6 Fukuda, Kasama, Ibaraki 309-1603日本
🔸10:00-15:30(三-五).10:00-16:30(六日).一二公休
🔸Google評論分數4顆星(113評論)
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來茨城笠間吃栗子料理實在太讚～
這家咖啡廳藏身在立東中學一樓(非常推薦吃完後可以到學校裡面參觀走走拍照🥹🥹)
和栗モンブラン 1500円(栗子蒙布朗 $312)｜マロンパフェプレート/ドリンクセット 1500円(栗子芭菲飲料套餐)
🔸不收服務費
栗子蒙布朗甜點超好吃！點到高級版本會到座位旁邊弄蒙布朗瀑布哈哈哈😋
芭菲也很好吃👍用餐環境是學校的課桌椅懷舊可愛🥰
這次kasamarron cafe｜茨城美食推薦分享就到這裡啦！
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