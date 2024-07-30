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台南市中西區吃。台南市｜中西區。「古意人咖啡」連老外都喜歡喝的咖啡廳，專賣手沖咖啡跟義式咖啡專門店「古意人咖啡」

2024-07-30 10:30:21 樂天小高&樂天人生 人氣：42
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窩客好文

樂天小高&樂天人生

發表篇數：2535篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 中西區

造訪商家：

古意人咖啡
place台南市中西區民生路一段86號號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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位在民生路上店外大大扛棒很顯眼，下雨天因此不方便拍照供欣賞。

外面放置黑色黑板寫上營業資訊供參考。

颱風天在家裡忽然間想喝咖啡解解饞，但是大部分店家都選擇店休，因此就在口袋名單找有營業咖啡廳，發現這間「古意人咖啡」有營業才專程前來購買，這間咖啡廳開幕至今約2年時間，觀看菜單，店家主要賣手沖咖啡跟義式咖啡，咖啡品項很多可供選擇定價偏高些，品嚐完覺得咖啡非常好喝，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

從店外就覺得是很有個性的咖啡廳，從外頭就可以直接看到裡面的情景。

老闆戴上大大塑膠框眼鏡看起確實很古意。

牆面上有手寫咖啡價目表供參考。

店裡面空間不大有點傳統日式氣息，靠牆處有設置3席卡式個人坐位區，靠牆處層板有獲獎的獎狀供欣賞，我女兒說應是獲得烘豆比賽的獎狀。

店面後方層板上有陳列自家烘焙的豆子，稍微觀看咖啡豆定價屬於中高價位。

這是店家菜單供客人參考來點餐，菜單主要有手沖咖啡、義式咖啡及調和式咖啡等，菜單咖啡品項很多可選擇定價偏高些。

小高就外帶熱美式90元和熱拿鐵120元。

這兩杯都是採用店家綜合豆來沖泡，這綜合豆小高覺得是中淺焙，美式喝起來帶點果酸順口好喝，熱拿鐵奶泡細緻咖啡濃郁真好喝

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「古意人咖啡」用餐空間很日式舒服，服親切，整體口感有水準之上定價合理範圍，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。


檢視較大的地圖

店家資訊：古意人咖啡 

住址：700台南市中西區民生路一段86號

營業時間： 07:30–18:00（週ㄧ、二公休）

電話：0912-767-654

 樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com

Line ID：0937318086（不是電話喔！）

或臉書私訊

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