最近東區新開了一間女孩們最愛風格的早午餐咖啡廳
有預約到~那當然就是立馬嚐鮮去囉!
捷運忠孝敦化走路約5分鐘
YOUMECA夢珈
假日的中午12:00
座席約八成滿
靠窗邊的雲朵雅座是女孩們的最愛
可惜今天我們的座位不在這裡
餐廳最後方還有一區可座6~8人的空間
好友、家人聚餐大多會安排在這裡
今天我們被安排坐在飲料吧檯的座位
不錯喔~
坐在吧檯的好處就是可以看到飲料的製作過程
個人還挺喜歡的
入座後會送上水杯、餐具、菜單
服務人告知桌上有QR碼請掃碼點餐
點餐送單後，服務人員會再次送上菜單來核對
服務週到
焙茶烤奶 180元
甜度冰塊可調整
焙茶和抹茶都屬日本茶
焙茶的味道比抹茶來的更重，所以奶的比例就變的格外的重要
好友說這杯焙茶烤奶的茶和奶比例抓的很好
微甜微冰~夏天喝來很舒服喔!
手作司康 150元
哇嗚~~~它們家的司康真的粉厲害、粉厲害喔!
一般的司康
要嘛~外酥內乾、要嘛~外不酥內不乾
很少有兩者兼俱的
在上次吃過英國奶奶之後
吃到好吃的司康就是它了!
送到桌的時候還是熱呼呼的
外酥脆像吃餅乾一樣、內層不但保有司康的香吃來還很溼潤
沾上有果粒果醬、奶油，滋味更上一層樓!喜番、喜番!
乳酪貝果 98元
貝果怕吃到那種咬不動、咬很久
咬到最後嘴巴都痠了…
它們家的餐點真的有用心，貝果吃來是有咬勁但不是很硬的那一種
越咬越香喔!
早午餐-黑胡椒黃金豬眼丁拼盤 395元
(豬肋眼丁/新鮮生菜搭紅黃椒/太陽蛋/果醋/乳酪薯餅)
視覺效果非常的澎湃
乳酪薯餅變薯泥？!
薯泥吃來不但有乳酪的美味還帶鮮奶油香
入口的薯泥口感更顯細滑
太陽蛋的蛋黃煎到半生熟、蛋白嫩Q灑上細鹽，簡單美味!
要品嚐肉品前~可以喝點果醋轉換味蕾
黑胡椒黃金豬眼丁煎到赤赤香香，聞到那肉香不餓都餓了
新鮮生菜搭紅黃椒淋上隨盤附的義式油醋醬
醬中還有羅勒香喔!
吃肉過癮、配上生菜清爽
怎麼吃都可以~只要自己喜歡就行啦!
蜂蜜奶油鬆餅 290元
10位來餐廳的客人有9.5位都會點來吃的
鬆餅內夾有麻糬
外酥酥、內軟Q
加上手打鮮奶油、蜂蜜、檸檬
吃來就是清爽、可口、無負擔
我們今天運氣不錯~恰好碰到老闆當值
老闆Gmi風趣健談
一邊泡著手沖咖啡、一邊跟我們聊餐廳品牌
在日本YOUMECA是咖啡專賣
餐廳的名字是由三個字組成的
you me coffee
你和我的咖啡時光~
光聽就覺得好浪漫呀~
Gmi很大方把他個人最愛的咖啡和我們享用
金草莓
這隻咖啡很厲害~
聞來、喝來都有草莓的酸香，把咖啡帶入了另一層次
喝來卻不苦不澀
熱熱喝是一種美味
冷的時候喝
變身為水果咖啡茶
真的如同Gmi說的熱喝、冷喝都各有一番風味喔!
好的咖啡豆就是這樣~怎麼喝都好囉!
很喜歡來夢珈的用餐氛圍
Gmi說8月要改菜單，希望我們再來嚐鮮
當然好呀~列入我東區的口袋名單囉!
店址：台北市大安區忠孝東路四段216巷27弄7號
電話：02-2779-0096
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