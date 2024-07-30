最近東區新開了一間女孩們最愛風格的早午餐咖啡廳

有預約到~那當然就是立馬嚐鮮去囉!

捷運忠孝敦化走路約5分鐘

YOUMECA夢珈

假日的中午12:00

座席約八成滿

靠窗邊的雲朵雅座是女孩們的最愛

可惜今天我們的座位不在這裡

餐廳最後方還有一區可座6~8人的空間

好友、家人聚餐大多會安排在這裡

今天我們被安排坐在飲料吧檯的座位

不錯喔~

坐在吧檯的好處就是可以看到飲料的製作過程

個人還挺喜歡的

入座後會送上水杯、餐具、菜單

服務人告知桌上有QR碼請掃碼點餐

點餐送單後，服務人員會再次送上菜單來核對

服務週到

焙茶烤奶 180元

甜度冰塊可調整

焙茶和抹茶都屬日本茶

焙茶的味道比抹茶來的更重，所以奶的比例就變的格外的重要

好友說這杯焙茶烤奶的茶和奶比例抓的很好

微甜微冰~夏天喝來很舒服喔!

手作司康 150元

哇嗚~~~它們家的司康真的粉厲害、粉厲害喔!

一般的司康

要嘛~外酥內乾、要嘛~外不酥內不乾

很少有兩者兼俱的

在上次吃過英國奶奶之後

吃到好吃的司康就是它了!

送到桌的時候還是熱呼呼的

外酥脆像吃餅乾一樣、內層不但保有司康的香吃來還很溼潤

沾上有果粒果醬、奶油，滋味更上一層樓!喜番、喜番!

乳酪貝果 98元

貝果怕吃到那種咬不動、咬很久

咬到最後嘴巴都痠了…

它們家的餐點真的有用心，貝果吃來是有咬勁但不是很硬的那一種

越咬越香喔!

早午餐-黑胡椒黃金豬眼丁拼盤 395元

(豬肋眼丁/新鮮生菜搭紅黃椒/太陽蛋/果醋/乳酪薯餅)

視覺效果非常的澎湃

乳酪薯餅變薯泥？!

薯泥吃來不但有乳酪的美味還帶鮮奶油香

入口的薯泥口感更顯細滑

太陽蛋的蛋黃煎到半生熟、蛋白嫩Q灑上細鹽，簡單美味!

要品嚐肉品前~可以喝點果醋轉換味蕾

黑胡椒黃金豬眼丁煎到赤赤香香，聞到那肉香不餓都餓了

新鮮生菜搭紅黃椒淋上隨盤附的義式油醋醬

醬中還有羅勒香喔!

吃肉過癮、配上生菜清爽

怎麼吃都可以~只要自己喜歡就行啦!

蜂蜜奶油鬆餅 290元

10位來餐廳的客人有9.5位都會點來吃的

鬆餅內夾有麻糬

外酥酥、內軟Q

加上手打鮮奶油、蜂蜜、檸檬

吃來就是清爽、可口、無負擔

我們今天運氣不錯~恰好碰到老闆當值

老闆Gmi風趣健談

一邊泡著手沖咖啡、一邊跟我們聊餐廳品牌

在日本YOUMECA是咖啡專賣

餐廳的名字是由三個字組成的

you me coffee

你和我的咖啡時光~

光聽就覺得好浪漫呀~

Gmi很大方把他個人最愛的咖啡和我們享用

金草莓

這隻咖啡很厲害~

聞來、喝來都有草莓的酸香，把咖啡帶入了另一層次

喝來卻不苦不澀

熱熱喝是一種美味

冷的時候喝

變身為水果咖啡茶

真的如同Gmi說的熱喝、冷喝都各有一番風味喔!

好的咖啡豆就是這樣~怎麼喝都好囉!

很喜歡來夢珈的用餐氛圍

Gmi說8月要改菜單，希望我們再來嚐鮮

當然好呀~列入我東區的口袋名單囉!

店址：台北市大安區忠孝東路四段216巷27弄7號

電話：02-2779-0096

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