在釜山影島開了一間大型複合式的商場，裡面有間網美人氣咖啡廳【P.ark咖啡廳】主要是自有烘焙坊出爐各種新鮮的麵包和甜點，再搭配好喝的咖啡；一整間的玻璃屋咖啡廳，擁有數百人的座位，可飽覽釜山海景，讓你在海景第一排的絕佳位置喝咖啡品嚐甜點，而且無時間限制；可別忘了在白色階梯式的咖啡座拍張美照，滿滿的渡假氛圍。超大的空間也是有展演活動的場域，是釜山影島近年來人氣爆棚的海景咖啡廳。

【P.ark咖啡廳】

地 址： 釜山廣域市影島區海陽路195街180號PIAC

電 話： +82 50-71353-9202

開放時間： 週一~週日10:00-23:00(全年無休)

官方網站： P.ark咖啡廳

【P.ark咖啡廳】位在影島，是由當地造船業者跨行經營，在2021年5月開幕；玻璃落地窗可遠眺釜山港、五六島等美麗海景，開幕以來已經為當地地標，讓影島在原造船業遷移後，整個都市再造更新成功的案例。P.ark咖啡廳就位在商場的3-4樓，1樓是烘焙坊和其它的展演空間；來到咖啡廳內映入眼簾的是超大的飲料吧台，整排的玻璃窗隨處可見遠方的海景，視野相當遼闊。



這是瑪姬暨上次去上海星巴克後，造訪的另一處有百人以上座位的咖啡廳，超大空間又有絕佳景觀，讓人可以在這裡待上一整天。

在3-4樓的中間一處打通的階梯式座位是店裡最大的亮點，面海而坐（雖然有點距離），但還是讓人在選位的時候就想坐在這裡，可以很隨性的坐著喝咖啡吃甜點，享受韓國咖啡廳的文化。

這種座位在台灣少有，倒是在韓國不少商場都可以看到類似的座位，想拍網美照的就選這階梯式的座位，但我們是平日來還沒客滿，若是假日來可能就要踫運氣了。

想看景觀的就選坐靠窗的位子，天氣好的可將釜山港、五六島盡收眼底。

除了咖啡廳外，其餘的空間也有賣一些居家用品、服飾或飾品

許多遊客到此一定會來這裡喝杯咖啡，再點上幾款麵包或甜點當下午茶；這裡的東西都是從一樓烘焙坊每日現做的，選擇也很多樣化。

無論是鹹甜的麵包或甜點，可以發現每個造型都很獨特，就算看不懂韓文不知是何種口味，都很想買來嚐鮮；不過價格不算太親民，最便宜的大約6000韓幣，有的將近10000韓幣，但是尺寸的大小都是偏大的，若依此衡量其實也不算太貴，若是東西好吃又有這讓舒適的環境是很值得的。

這麵包的造型簡直就像甜點，若不是我們一吃完午餐過來，我會想多點幾種不同口味的麵包或甜點來嚐嚐，建議到此最好留點肚子的空間，才不會想吃卻無能為力XDDD

我們在等待咖啡的時候就先在人不多的階梯式座位區拍拍照，簡直就像攝影棚

太喜歡這階梯式座位就花不少時間在這裡拍照（笑）

這一區也有高腳椅座位，店內環境真的很好拍

來看我們點了什麼來搭配咖啡，旅行社有安排一人一杯咖啡，我們自己再去買點心來搭配，看了很久真的都想買來嚐嚐，後來點了這造型可愛的蘋果麵包，一個6000韓幣也算是裡面較便宜的，尺寸也不會太大。

要內用吃甜點有自助式的餐具可取用，這蘋果造型麵包裡面包了有果肉的果醬，香甜可口蠻好吃的，麵包體也很鬆軟。

我們選了熱拿鐵和冰拿鐵來嚐嚐，熱拿鐵的拉花挺精緻的，咖啡的味道也很濃厚香醇，這一杯是8000韓幣。

造型取勝適合拍照又蠻好吃的，是被選中的主要原因ＣＣ

剛好商場裡隔兩天有多拉A夢的特展，在咖啡廳和其它角落都有多拉Ａ夢的蹤影。

二樓是多拉A夢特展的入口處，驚見一個巨大的多拉A夢，剛好可以停下腳步一起合影。

商場外觀就可以看到一隻巨型的多拉A夢

這回旅行社安排這個網紅咖啡廳讓我們踩點，我覺得非常喜歡；如果是要自由行到此也有大眾運輸可以到，只不過就要配合車班時間，分享給大家。



◆更多釜山遊記分享～

◆釜山飯店【Citadines connect Hari Busan】坐擁釜山海景豪華三人房/膠囊咖啡機/飯店早餐美味無敵

◆釜山飯店【GnB HOTEL】釜山市區飯店-鄰近富平市場、罐頭市場

◆釜山景點【石窟庵/彿國寺】釜山慶州世界文化遺產-來場文化之旅吧！

◆釜山景點【國立慶州博物館】新羅時期出土文物／月精橋／皇理團路韓屋村／名仙島

◆釜山景點【太宗臺＋釜山國立海洋博物館】美麗海岸自然公園/親子旅遊景點

◆釜山景點【青沙浦天空步道＋APCK世峰樓】海雲台海景旅遊景點/海雲台觀光步道

◆釜山美食，澎湃海鮮鍋，南瓜鴨風味餐，韓國烤肉吃到飽，安東粉絲雞，涓豆腐，人蔘雞、豬腳風味餐

▼來來來！追蹤瑪姬饗樂圈圈粉絲團，並設定為搶先看，即時吃喝玩樂訊息不漏接喲！