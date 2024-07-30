

來到了台東知本，怎麼可以不泡湯呢！就算是炎熱的夏天，也一定要泡湯才過癮啊。如果擔心太陽太大泡湯會覺得太刺激，那就一定要入住溫泉飯店，享受晚上泡湯的樂趣。知本亞灣溫泉飯店雖然位於知本，但它比較靠外圍，不用經過彎彎曲曲的山路，非常輕鬆就能到達。

這家飯店在地深耕20多年，是個老品牌，2021年已經全面翻新，擁有千坪的露天湯泉泳池，這讓我非常期待！

飯店外觀有著濃厚的原民風格，走進大廳更是寬敞明亮，辦理入住check-in時，不用擔心人擠人，可以輕鬆休息。

飯店裡還有各式的旅遊地圖和DM

現在大家都在響應環保，這裡也是環保旅店，如果不提供備品，入住還能享受優惠喔！

飯店DM及名片

在Check-in時，櫃檯會給大眾泳池溫泉和早餐券。泳池溫泉票券分為夜湯和晨湯時間，夜湯時間是15:30-22:30，晨湯時間是07:00-10:30。前往泳池、溫泉區時，記得帶著票券交給服務人員。

飯店一樓的區域相當寬敞，還設有AED

入住樓層的走道也很簡單沒有過多裝飾，門後還有緊急逃生圖。

打開房門，室內空間非常舒服，我特別喜歡這種架高的通鋪房型，對於小孩來說，這樣不用擔心他們摔下床，真的太貼心了。

進門的右手邊開放式的置物空間，還有提供備用的棉被

進門右手邊是開放式的置物空間，還提供備用的棉被，入住須知也別忘了注意喔。

床墊蓬鬆舒適，床頭櫃有插座區，但電視稍小，台數不多。

不過現在大家人手一機，看電視看到後來還是會滑手機吧！化妝台前方有瓶裝水和備品，小冰箱上也有煮水機。

如廁的衛浴空間比較傳統，浴缸裡頭淋浴，提供防水簾。房內有個座位區，窗景也不錯。

晚餐在一樓的「塔那那風味餐廳」，隔天早餐也是在這裡。

用餐區域主要是圓桌，只有少數長桌。

晚餐是無菜單模式，一人餐費300元，超過兩人是合菜模式。現場喝到的紅藜麥茶很好喝，相當順口還會回甘。

晚餐是無菜單模式，一人餐費300元，超過兩人是合菜模式。現場喝到的紅藜麥茶很好喝，相當順口還會回甘。

電梯裡有露天溫泉區地圖，可以從一樓步行過去或從二樓。

從一樓步行有引導圖示，露天戶外空間很舒適，還有池畔涼亭。

我們特別安排包廂湯亭，保有個人私人空間，可以泡裸湯。湯屋需提前預約，費用是800元/1.5小時，現場打卡優惠價500元/1.5小時，限4人，超過人數每人酌收100元。

盥洗區域和更衣室分開，也分男女，不用擔心。

盥洗區提供的洗髮乳沐浴乳很好，水灑也很給力。

私人包廂湯亭還貼心準備大毛巾和礦泉水。

不過當天水溫飆到43度，這一老一小有點受不了，後來改去戶外露天湯池。

在私人的湯亭裡，怎麼耍寶也沒人知道。戶外湯池沒有簾子遮，屬於大眾使用，和獨立包廂湯亭不一樣。

看看這一老一小搞怪的模樣，獨立湯亭有隔區域，也會放立牌告知使用中，一般人不能進入。

當天入住前一天有下豪大雨，原本工作人員告知露天湯池因清理雨水和落葉可能無法開放。感謝現場工作人員努力進度，雖然游泳池未開放，但溫泉區都有讓大家使用。

戶外露天湯泉泳池旁有飲料櫃檯，販售各式飲品。泡完湯後在飯店外散步也是相當悠閒。

泡完湯之後在飯店外圍散散步也是相當的悠閒

隔天早餐就在塔那那風味餐廳，用餐區域分兩側，憑早餐券來用餐。右邊主要是時蔬青菜，左邊是烤吐司和飲料。飯店還很貼心地分素食和葷食。清粥小菜的部分也有提供，吃完記得自行分類回收。

貼心的還有分素食及葷食

知本亞灣溫泉飯店離知本火車站很近，車程約10分鐘。如果自行開車或租機車前往，沿台9線轉194線道右手邊就能看到指引。白色建築物辨識度很高，快整理好行李，趕快出來玩吧！

附近推薦的景點有知本森林公園、林道瀑布，山上還有間麵包咖啡店，不妨去探索一下。

亞灣溫泉飯店

地址：台東縣卑南鄉溫泉村鎮樂1號

電話：089-510007