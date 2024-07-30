為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 旅遊 > 國外旅遊 > 日本【大阪】中崎町｜neel ，薄酥口感神級可麗餅 香濃抹茶拿鐵推薦

日本【大阪】中崎町｜neel ，薄酥口感神級可麗餅 香濃抹茶拿鐵推薦

2024-07-30 10:35:11 ✡水晶安蹄✡ 人氣：9
share
窩客好文

✡水晶安蹄✡

發表篇數：1372篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

大阪神崎町周圍真的是好吃又好逛，上次大阪旅遊時，明明住在心齋橋，卻一直往神崎町跑，咖啡廳真的太多了，選了幾間去試試看，其中「neel」是來自東京的咖啡廳，點了可麗餅試試味道，一吃超驚艷，算是有史以來吃到最好吃的可麗餅吧！

Table of Contents

Toggle

neel中崎町 營業資訊

  • neel 中崎町
  • 評分： / 4.1
  • 地址：4-chōme-1-13 Nakazakinishi, Kita Ward, Osaka, 530-0015日本( 地圖 )
  • 電話：06-6867-9996
  • 營業時間 
    星期一: 10:00 – 20:30,
    星期二: 10:00 – 20:30,
    星期三: 10:00 – 20:30,
    星期四: 10:00 – 20:30,
    星期五: 10:00 – 20:30,
    星期六: 10:00 – 20:30,
    星期日: 10:00 – 20:30
  • 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

大阪票券行程推薦

| ｜

|

Wi-Ho!特樂通網卡。eSIM

暢日卡 |  (折扣碼 auntie10off)

neel中崎町 位置｜環境

neel的神崎町分店距離大阪梅田其實也不遠，可以一路從梅田逛過去，neel的座位不多，空間也很狹窄，二樓空間比較舒適些，還好這次被安排在二樓，空間比較寬敞一點。

Logo是一個梨子，店內掛了很多畫作，整體是木質的裝潢，燈飾很特別，感覺起來是一間很溫馨的咖啡廳。

neel中崎町 菜單

店內的鹹食餐點以三明治等輕食為主，甜點還有可麗餅、蛋糕等，飲料有茶、咖啡以及果汁，選擇還算豐富。

neel中崎町 餐點

抹茶拿鐵

無糖的抹茶拿鐵，不是單單的抹茶加牛奶而已，還有加入咖啡喔，味道非常喜歡，有自然的奶香，雖然加入咖啡但還是喝得出抹茶的香氣。

原味可麗餅

加了一塊奶油，撒上一點糖粉，簡簡單單的原味奶油可麗餅，我真的是小看它了，原本以為是像法國可麗餅一樣軟趴趴的口感，沒想到是外酥內軟，邊邊吃起來是帶著脆脆的口感，捲一捲一口吃，很像剛烤好的蛋捲，偏軟微酥的口感，餅皮的香氣很濃郁，不會太甜膩，看起來很一般，但是吃起來非常好吃！！

造訪neel前已經先跑了兩間咖啡廳，本來想說可麗餅就本來想說可麗餅就淺嚐即止，沒想到吃了一口就沒辦法停手，餅皮做的真的太好，只是太熱門了最好平日去，假日應該都是客滿狀態喔！

更多大阪美食旅遊

大阪票券行程推薦

| ｜

|

Wi-Ho!特樂通網卡。eSIM

暢日卡 |  (折扣碼 auntie10off)

親自住過沒有雷的 大阪住宿推薦

  / /

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

花蓮縣花蓮市【花蓮】坡上，一開門就客滿，日系
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up