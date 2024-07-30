大阪神崎町周圍真的是好吃又好逛，上次大阪旅遊時，明明住在心齋橋，卻一直往神崎町跑，咖啡廳真的太多了，選了幾間去試試看，其中「neel」是來自東京的咖啡廳，點了可麗餅試試味道，一吃超驚艷，算是有史以來吃到最好吃的可麗餅吧！
neel中崎町 營業資訊
- neel 中崎町
- 評分： / 4.1
- 地址：4-chōme-1-13 Nakazakinishi, Kita Ward, Osaka, 530-0015日本( 地圖 )
- 電話：06-6867-9996
- 營業時間
星期一: 10:00 – 20:30,
星期二: 10:00 – 20:30,
星期三: 10:00 – 20:30,
星期四: 10:00 – 20:30,
星期五: 10:00 – 20:30,
星期六: 10:00 – 20:30,
星期日: 10:00 – 20:30
- 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。
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neel中崎町 位置｜環境
neel的神崎町分店距離大阪梅田其實也不遠，可以一路從梅田逛過去，neel的座位不多，空間也很狹窄，二樓空間比較舒適些，還好這次被安排在二樓，空間比較寬敞一點。
Logo是一個梨子，店內掛了很多畫作，整體是木質的裝潢，燈飾很特別，感覺起來是一間很溫馨的咖啡廳。
neel中崎町 菜單
店內的鹹食餐點以三明治等輕食為主，甜點還有可麗餅、蛋糕等，飲料有茶、咖啡以及果汁，選擇還算豐富。
neel中崎町 餐點
抹茶拿鐵
無糖的抹茶拿鐵，不是單單的抹茶加牛奶而已，還有加入咖啡喔，味道非常喜歡，有自然的奶香，雖然加入咖啡但還是喝得出抹茶的香氣。
原味可麗餅
加了一塊奶油，撒上一點糖粉，簡簡單單的原味奶油可麗餅，我真的是小看它了，原本以為是像法國可麗餅一樣軟趴趴的口感，沒想到是外酥內軟，邊邊吃起來是帶著脆脆的口感，捲一捲一口吃，很像剛烤好的蛋捲，偏軟微酥的口感，餅皮的香氣很濃郁，不會太甜膩，看起來很一般，但是吃起來非常好吃！！
造訪neel前已經先跑了兩間咖啡廳，本來想說可麗餅就本來想說可麗餅就淺嚐即止，沒想到吃了一口就沒辦法停手，餅皮做的真的太好，只是太熱門了最好平日去，假日應該都是客滿狀態喔！
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