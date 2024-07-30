來海雲台必打卡的海景咖啡廳Rendeja-Vous～在去搭乘海雲台小火車的必經之路，回程可以來看海喝一杯再離開，附近還有X THE SKY、CLUBD OASIS SPA豪華汗蒸幕 ， 喝完可以到下一個景點玩，趕快把這家放入口袋名單，來個海雲台一日遊吧！

從海雲台地鐵站沿著沙灘步行到Rendeja-Vous約20分鐘，聽起來好像很久，其實看著風景走著走著就到了，旁邊還有7-11非常好找。

1樓是停車場，3樓是點餐櫃檯及主要座位區，5樓也有用餐區，6樓是頂樓戶外座位和吸菸區。

地板的木屑讓你置身在沙灘上的感覺，一進門就被大片玻璃窗吸引，大家都搶著拍照。

絕佳的拍照打卡位置，這種設計真的很貼心，人人都拍的到屬於自己的網美照，不過正中午來會反光很嚴重，拍照最好的時間差不多下午3點左右。

採自助式到櫃檯點餐號會發號碼機叫號取餐，離開時記得把杯子放回櫃檯回收。

菜單，其實放眼望去大家都喝冰美式，會喝奇怪的東西基本都是外國人 非常好認。

蛋糕種類滿多樣化的，價格落在₩7200-₩7900（約台幣170-187左右）

還有不少種類的麵包，看起來有一定的水準。

冰美式 ₩ 5500、冰拿鐵 ₩ 6000，看到滿滿的碎冰好開心，因為真的很熱，美式比拿鐵好喝很順口，難怪大家都喝美式。

草莓開心果蛋糕₩7900，看到沒吃過的新品就點了，只能說後悔，還好還有一個基本款的榛果巧克力蛋糕 ₩7500，但很甜還好有咖啡解膩。

外面炎熱的天氣來一杯剛剛好，這種天氣就是要在室內吹冷氣看海啊！在韓國大家都把咖啡當水在喝，所以一路走來非常多賣咖啡的。

這邊很特別的是1樓是停車場，如果有開車來的朋友可以碰碰運氣，傍晚日落的時候拍起來也很漂亮期待下次見面了。

【Rendeja-Vous Haeundae 랑데자뷰 해운대점 】

地址︰ 23 Dalmaji-gil 62beon-gil, Haeundae-gu, Busan, 南韓

부산 해운대구 달맞이길62번길 23 2~5층

電話︰+8250713147778

營業時間︰ 09︰30-23︰00

交通︰地鐵「海雲台站3號出口」步行約20分鐘，地鐵「中洞站7號出口」步行約15分鐘

希望大家喜歡今天的分享喔